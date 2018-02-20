Информация о том, что Россия вмешивались в выборы в США с помощью своих «троллей», против 13 из которых специальный прокурор США Роберт Мюллер недавно выдвинул обвинения, была встречена заявлениями, что действия Москвы сопоставимы с Перл-Харбором. Действительно ли это так или многие в США попросту забыли собственную историю, а также закрывают глаза на факты собственных вмешательств в дела других стран, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русское вмешательство»

Автор отмечает, что, по мнению специального прокурора США Роберта Мюллера, российские граждане, действуя из Санкт-Петербурга, под видом жителей США начали оказывать воздействие на выборы 2016 года. Они, занимая обе стороны по самым острым вопросам религии и расы, поддерживали демократа Берни Сандерса, Джилл Стайн из Партии зеленых и Дональда Трампа и почти никогда бывшую первую леди Хиллари Клинтон. Так, один творчески мыслящий российский «тролль» якобы призывал сторонников Трампа одеть женщину-добровольца в оранжевый костюм заключенного и посадить ее в клетку, которая должна была ездить на грузовике с надписью «Закрыть ее!».

Такой предполагаемый шаг Москвы конгрессмен Джерролд Надлер назвал в интервью телеканалу MSNBC «сравнимым с Перл-Харбором», поскольку Россия «уничтожает демократический процесс» в США. И хотя под давлением расспросов ведущей он все же признал, что речь идет не о степени насилия, он подчеркнул, что по «серьезности» вмешательство Москвы и внезапное нападение Японии сопоставимы.

Fbi.gov Роберт Мюллер

И хотя, подчеркивает Бьюкенен, выдвижение обвинений Мюллером и стало подтверждением вмешательства России в выборы в США, не совсем понятно, откуда взялся этот шок и страх за «нашу демократию». Разве великая республика находится на грани коллапса, из-за того что несколько «троллей» написали какие-то сообщения в Twitter? Разве страна совсем не знает своей истории? Так, утверждает Бьюкенен, до и после Второй мировой войны в США на самых высоких уровнях власти и культуры действовали «сталинисты» и «советские шпионы». «Голливудская десятка», которой пришлось отправиться в тюрьму на один год, состояла из тайных членов Коммунистической партии. Они контролировали Прогрессивную партию США, которая выдвинула бывшего вице-президента Генри Уоллеса для участия в выборах против Гарри Трумэна. «Советские» шпионы также внедрились в атомный проект США, сократив тем самым срок, необходимый для создания СССР собственной атомной бомбы.

Более того, когда дело касается российских «троллей», вмешавшихся в выборы в США, могут ли США откровенно сказать, что у них в этом плане чистые руки и они никогда не вмешивались во внутреннюю политику неугодных им режимов? Так, сенатор Джон Маккейн и сотрудница государственного департамента США Виктория Нуланд поддерживали протестующих в Киеве, свергнувших впоследствии законно избранную власть на Украине. Когда же в Египте был свергнут «демократически избранный» режим президента Мухаммеда Мурси, США восприняли этот переворот как победу, продолжив помогать Каиру на фоне заключения в тюрьму десятков тысяч членов «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Разве ЦРУ и Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy) получили приказ не пытаться оказывать влияние на выборы в странах, где у Вашингтона есть интересы? Так, в ходе беседы между ведущей Лаурой Ингрэм и бывшим директором ЦРУ Робертом Джеймсом Вулси бывший глава ведомства признал, что США вмешиваются в выборы, подчеркнув, что делают они это «исключительно для благих целей». Более того, разве США не играли ключевую роль в «цветных революциях», в результате которых были свергнуты режимы от Сербии до Украины и Грузии? Когда республиканцы обсуждают на Капитолийском холме Иран, очень часто можно слышать выражение «смена режима». Когда же в 2009 году в Иране начались протесты против переизбрания президента Махмуда Ахмадинежада, члены Республиканской партии осудили отказ Барака Обамы от вмешательства для помощи делу так называемой зеленой революции.

Когда Россия, Китай или Египет выдворяют со своей территории неправительственные организации, являются ли их подозрения о том, что те кишат агентами США, всего лишь паранойей? Установленным фактом является роль США в свержении премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддыка, Хакобо Арбенса Гусмана в Гватемале и первого президента Вьетнама Нго Динь Зьема. Когда в 1973 году погиб демократически избранный президент Чили Сальвадор Альенде, администрация Ричарда Никсона, которая, быть может, и не прикладывала к этому свою руку напрямую, все же приветствовала приход к власти генерала Аугусто Пиночета.

Вмешательство дяди Сэма

Выдвижение обвинений против 13 граждан России и трех российских компаний говорит лишь о том, что после 18 месяцев в ходе расследования взлома Национального комитета Демократической партии и переписки главы предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты так и не удалось представить доказательств сговора Трампа с Кремлем. Напротив, есть свидетельства того, что бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, открыто ненавидящий Трампа, по заказу предвыборного штаба Клинтон и Национального комитета Демократической партии «накопал грязи» на главу Белого дома, сам пошел «на сговор» с агентами Кремля для создания досье со скандальными и необоснованными обвинениями с целью уничтожения кандидатуры бывшего телеведущего. А ФБР использовало эту дезинформацию для получения ордеров на слежку и прослушивание предвыборного штаба Трампа. Именно поэтому столь значительное внимание уделяется не заговору демократов и их сговору с Москвой, а какой-то «фабрике троллей» в Санкт-Петербурге.