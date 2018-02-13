В начале февраля группа лиц по предварительному сговору решила организовать в преддверии президентских выборов массовое переименование улиц, носящих имена выдающихся советских и революционных деятелей. Подобная инициатива была поддержана губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, давшим все необходимые для этого поручения.

Wikimapia.org Администрация губернатора и правительство Пермского края и Культурно-деловой центр. Пермь

Данное событие вызвало резкую негативную реакцию со стороны общественности и повлекло за собой ответные действия, которыми была полна вся прошлая неделя.

Апофеозом народного негодования стала пресс-конференция, организованная общественным движением «Суть времени», которая, на удивление, получилась весьма представительной: здесь присутствовали журналисты местных и федеральных СМИ, а также телевидение, что говорит о повышенном внимании к данной проблематике со стороны общества.

Kremlin.ru Максим Решетников

Мероприятие было посвящено деятельности видного революционера, героя Гражданской войны Степана Окулова. Целью его было продемонстрировать — на основе архивных документов, а также свидетельств профессиональных историков — выдающиеся заслуги Окулова в первые годы советской власти, а также развеять некоторые мифы, которые внедрялись в сознание общества его недоброжелателями.

Другой целью пресс-конференции была заявка на широкую общественную дискуссию, которую почему-то избегают те, кому было доверено переименовать улицы.

Вместо того чтобы выйти из тени, вышеназванная группа лиц, объединенная в специальную комиссию по переименованию, безапелляционно заявляет, что выбранные ими исторические личности являются преступниками, палачами и просто нехорошими людьми. Удивляет тот факт, что эксперты не желают проводить какие-либо общественные слушания, научные диспуты и вообще хоть как-то соотносить свою деятельность с мнением большинства.

История — наука сложная, на любой исторический документ или свидетельство историка может быть дан другой ответ, не менее квалифицированный. Но в столкновении полярных позиций и появляется некое объективное знание, позволяющее оценивать нашу историю во всей ее полноте и сложности. На пресс-конференция «Сути времени» была сделана такая заявка, а что же инициаторы переименований?

Трагедия комиссии по переименованию заключается в том, что в ней, несмотря на присутствие в ее рядах вполне компетентных историков, напрочь отсутствует желание заниматься научными изысканиями относительно жизни и деятельности тех исторических лиц, которых они взялись судить. Причиной такого странного поведения, на мой взгляд, является прекрасное осознание того, что Окулов и другие, вошедшие в «расстрельные списки», являются как минимум личностями неоднозначными, а как максимум — вполне героическими. Соответственно, никаких научных исследований, открытых дискуссий проводить не хочется, так как правда всплывет наружу. А значит, цель состоит не в том, чтобы добиться какой-либо правды или исторической справедливости, цель — в реализации своих политических интересов, о которых, впрочем, уже было написано достаточно, поэтому на этом я останавливаться не буду.

Иван Платонович Каляев

Мероприятие, посвященное Окулову, было уже вторым в ряду аналогичных встреч. Ранее был проведен клуб, посвященный деятельности Ивана Каляева, на котором было продемонстрировано, что данная историческая личность отнюдь не соответствует представлениям членов комиссии.

Разумеется, в планах активистов провести клубы, посвященные другим историческим деятелям, обвиненным в недоказанных преступлениях, осужденным без суда и следствия. Кроме того, ранее продемонстрированные данные опроса общественного мнения по улице Окулова могут быть углублены и дополнены аналогичными исследованиями по другим улицам, если в этом возникнет необходимость.

Почему именно они?

Инициативы с переименованиями вспыхивают в Перми не первый раз, жертвы, намеченные на расправу, выбираются непонятным образом (общее у них одно — прямое отношение к советскому проекту), затем происходит их огульное поругание с последующим требованием вычеркнуть из истории.

На сегодняшний день переименователям захотелось расправиться с семью фамилиями: Окулов, Каляев, Землячка, Иванченко, Перовская, Желябов, Хохряков. По какому принципу их подбирали? Ведь в Перми существуют улицы с именами других деятелей, не менее достойных, чем вышеназванные. В прошлом переименователи брались за Георгия Плеханова, почему сегодня его нет в списке?

Степан Окулов

На сей счет существует гипотеза: дело в том, что некоторые члены комиссии имеют чуть ли не личные счеты к конкретному историческому деятелю, вошедшему в «расстрельный список», у каждого здесь есть свой «любимчик». Так называемые эксперты на протяжении длительного времени занимались их дискредитацией, используя весьма недобросовестные методы.

Кстати сказать, развивая тему непоследовательного выбора имен для совершения публичного жертвоприношения, хотелось бы порекомендовать на будущее Павла Малкова. Ведь он как председатель пермской ЧК, выражаясь словами одного известного политика, «по определению не имел души», а значит, наверняка принимал участие в каких-нибудь кровавых злодеяниях. Впрочем, каких именно, членам комиссии придумывать нет необходимости, ведь ранее этим они себя не утруждали. Достаточно крикнуть публично «палач», и дело будет в шляпе… Или не будет? Ведь правопреемницей доблестных советских чекистов является сегодняшняя, не менее доблестная, ФСБ. Может быть, поэтому господин Малков не попал в список жертв на заклание?

Последний штрих, необходимый для завершения портрета современного русского борца с историей, нужно провести там, где располагается председательское кресло: главой комиссии является Сергей Неганов, возглавляющий Пермский государственный архив Новейшей истории. Именно в его ведомстве активисты «Сути времени» отыскали не изданную работу о Степане Окулове, проливающую свет на неизвестные страницы биографии революционера. Сам же господин Неганов с данной работой, по всей видимости, даже не знаком, однако он твердо уверен, что Окулов был палачом.

Скриншот страницы tvc.ru Олег Чиркунов

Биография председателя комиссии, повествующая о его активном участии в прозападной политике экс-губернатора Олега Чиркунова, может о многом нам рассказать. Шесть лет он находился в должности председателя Департамента внутренней политики Администрации Чиркунова. А ведь это то самое время, когда разгул антисоветизма в Пермском крае принимал самые вопиющие формы, доходящие до реабилитации бандеровцев в музее Пермь-36. Стоит добавить, что антисоветизм идет рука об руку с политикой «Культурной революции», проводившейся бывшим губернатором. Ее осуществление превратило пермские театры и музеи в места демонстрации половых сношений, сопровождаемых инвективной лексикой. Роль в этих процессах Сергея Неганова вполне была бы интересна обществу.

А что же власть?

Ушедшая неделя прошла под знаком гробового молчания со стороны властей, одобривших на свою голову данную инициативу. Похоже, что они и сами не в восторге от той свиньи, которую им подложили высокоинтеллектуальные советники. Все это можно с полной уверенностью назвать провокацией, осуществляемой накануне важного для страны события. По мнению экспертов, целью ее является срыв президентских выборов, а в долгосрочной перспективе — разжигание новой гражданской войны.

Непопулярная идея переименовать улицы, носящие имена советских героев, в условиях, когда общество в значительной своей массе настроено просоветски, — это просто безумие, которое наносит удар в первую очередь по властям, инициировавшим данный процесс.

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в условиях беспрецедентного давления со стороны США и ряда их союзников, искусственно создавать поводы для недовольства — это значит потворствовать дестабилизации ситуации в регионе, а если учесть, что инициатива с переименованиями носит отнюдь не локальный характер, то и во всем государстве. Осознает ли руководство Пермского края, в какую игру с ним решили поиграть?