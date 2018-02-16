Большая часть ответственности за кровавую бойню, которая не утихала в Сирии в течение последних семи лет, лежит на плечах США и их союзников на Ближнем Востоке. Сейчас, столкнувшись с опасным риском возобновления эскалации, Совбез ООН должен вмешаться, чтобы положить конец этому кровопролитию, пишет Джеффри Девид Сакс в статье для Asia Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Флаг

В 2011 году во время «арабской весны» правительство США совместно с правительствами Саудовской Аравии, Катара, Турции и Израиля приняло решение свергнуть президента Сирии Башара Асада, хотя не стоит забывать, что свержение правительства любой страны является нарушением международного права.

Известно, что в 2012 году, если не раньше, бывший президент США Барак Обама приказал ЦРУ помочь союзникам Вашингтона в оказании поддержки сирийским мятежникам и несирийским боевикам. Американские политики были уверены, что свержение Асада не займет много времени, как это было с правительствами Туниса и Египта в первые месяцы «арабской весны».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама-гробовщик

Основу политического руководства Сирии составляют алавиты, на долю которых приходится всего 10% сирийского населения. Мусульмане-сунниты составляют 75% населения, христиане — 10%, еще 5% — другие, в том числе друзы. Асада поддерживают Иран и Россия, которая имеет сирийскую военно-морскую базу на побережье Средиземного моря.

Планируя свержение Асада, США стремятся подорвать влияние Ирана и России, в то время как Турция стремилась свергнуть сирийское правительство, чтобы расширить свое влияние на бывших оттоманских землях, а в последнее время — противостоять курдским амбициям в Сирии и Ираке. Саудовская Аравия хотела подорвать влияние Ирана в Сирии, расширив свое собственное, Израиль также стремился противостоять Ирану, который поддерживает враждебные Израилю «Хезболлу» в Ливане и ХАМАС в Палестине. Катар стремился привести к власти в Сирии суннитский исламистский режим.

Вооруженные группы, поддерживаемые США и их союзниками с 2011 года, были собраны под знаменем Свободной сирийской армии. На самом деле это была не армия, а, скорее всего, сумма конкурирующих вооруженных групп с различными идеологиями и целями. Среди борцов с правительством Сирии были как сирийские мятежники и курды, стремящиеся получить автономию, так и суннитские джихадисты, поддерживаемые Саудовской Аравией и Катаром.

Несмотря на то, что на свержение Асада были направлены огромные ресурсы, все эти усилия, в конечном счете, потерпели неудачу, однако прежде они способствовали кровопролитию и вытеснению из страны миллионов сирийцев. Многие бежали в страны ЕС, что привело к миграционному кризису и укреплению политических позиций ультраправых в ЕС, призывающих к борьбе с мигрантами.

Было четыре причины, почему свержение Асада потерпело крах. Во-первых, сирийское правительство поддерживали не только алавиты, но и сирийские христиане и другие религиозные меньшинства, которые боялись репрессивного суннитского исламистского режима. Во-вторых, коалиции под руководством США противостояли Иран и Россия. В-третьих, когда среди джихадистов появилась отдельная группа, превратившаяся в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), США направили значительные ресурсы на борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместо свержения Асада. Наконец, антиправительственные силы были очень неоднородны. Например, Турция находится в конфликте с курдами, поддерживаемыми США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джин

Официальные лица США стремятся скрыть масштабы катастрофических последствий своего вмешательства в Сирию, которое нарушает международное право и устав ООН. В то время как США яростно жалуются, указывая на рост влияния России и Ирана в Сирии, Вашингтон и его союзники неоднократно нарушали суверенитет Сирии. Правительство США глубоко ошибается, когда описывает войну в Сирии как гражданскую, а не опосредованную войну с участием США, Израиля, России, Саудовской Аравии, Ирана и Катара.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что ЦРУ больше не будет оказывать поддержку сирийским мятежникам, однако на практике вмешательство США продолжается, хотя теперь оно нацелено, скорее, на ослабление сирийского правительства, а не на его свержение. В декабре 2017 года Пентагон объявил, что военные силы США останутся в Сирии на неопределенный срок, конечно же, без согласия сирийского правительства.

Конфликт в Сирии может столкнуться с новым раундом эскалации, учитывая воздушные удары США, в результате которых погибли около 100 бойцов проправительственных сил и неизвестное количество российских бойцов. Кроме того, Израиль недавно атаковал позиции Ирана в Сирии. Совет Безопасности ООН, поддержанный США, Россией и другими крупными державами, должен вмешаться конфликт и направить в Сирию миротворцев для восстановления сирийского суверенитета, одновременно блокируя попытки мести бывшим мятежникам со стороны сирийского правительства.