Более 400 лет назад, 24 февраля 1582 года, папа Григорий XIII своей буллой Inter gravissimas (в переводе с лат. «Среди важнейших…») объявил о реформировании летосчисления и переходе на новый календарь. Он и сегодня используется большинством стран мира. Папа же обеспечил себе память на века, дав ему своё имя — «Григорианский».

Григорий XIII. Гравюра

До этого Европа жила по «юлианскому» календарю, который был введён римским императором 1 января 45 г. н. э. Он первым установил год в 365 дней с добавлением одного дня каждые четыре года. Первые столетия неточности юлианского календаря были мало заметны, но уже к XVI веку у престола Святого Петра возникли проблемы с определением важнейших церковных дат — отставание уже составляло десять суток и день весеннего равноденствия, по которому определялась дата празднования Пасхи, сместился с 21 марта на 11 марта.

А потому главным инициатором реформы являлась именно Римско-католическая церковь. Церковь была заинтересована в том, чтобы новый календарь обеспечил точное определение дня главного христианского праздника — Пасхи.

Тициан. Пий IV

Были многочисленные желающие и их попытки привести календарь в соответствие с реальным временем. Например, папе Павлу II во второй половине XV века удалось установить интервал между юбилейными годами в 25 лет. За решение проблемы в своё время брались и Александр VI Борджиа, и Павел III и Пий IV, предшественники Григория XIII на папском престоле в Ватикане. Но масштабной реформы летоисчисления ни у кого не получалось.

В 1572 Григорий XIII принял решение об учреждении «Комиссии о реформе календаря». Работа комиссии завершилась в 1580.

Среди современников Григория XIII были такие личности как Христофор Клавиус и Луиджи Лилио. Они хорошо разбирались и в астрономии, и в математике. Совместно им удалось разработать именно тот алгоритм, который зафиксировала папская булла Inter gravissimas и которым пользуются по сей день.

Алгоритм предполагал два важнейших нововведения. Во-первых, с момента вступления в силу нового календаря (4 октября 1582 года), на текущую дату добавлялось десять дней. А во-вторых, вводилась новая методика определения високосного года — фактическая годовая продолжительность устанавливалась теперь в 365,2425 суток, а не как в юлианском календаре 365,25 суток. Решение было найдено в том, чтобы исключить из високосных года, номера которых кратны 100, а года с номерами кратными 400 — оставить високосными.

Camillo Rusconi Введение григорианского календаря. Барельеф на могиле папы Григория XIII в Соборе Святого Петра в Риме

И 24 февраля была издана папская булла, которая начиналась так: «Inter gravissimas Pastoralis officii Nostri curas …», что в переводе означает «Среди наиболее серьёзных обязанностей нашей пастырской службы …». В историю же она вошла по двум первым словам.

Католические страны сразу же последовали папскому призыву и в тот же год (1582 год) на григорианский календарь перешли Испания, Италия, Речь Посполитая, Франция и Португалия. В следующем году (1583 год) к ним начала присоединяться протестантская Европа. К концу 1583 года на новый календарь перешли Голландия, Бельгия, Бавария, Зальцбург, Регенсбург, часть Австрии и др. Не обошлось и без курьёзов. В некоторых источниках рассказывается о том, что в Бельгии и Голландии 1 января 1583 года наступило сразу после 21 декабря 1582 года и в том году люди остались без Рождества.

Папа Григорий XIII отправил послание и Константинопольскому патриарху Иеремии II, в котором предложил использовать новый календарь и в Православной церкви. Но на Константинопольском соборе предложение было отвергнуто. Православные страны ещё долго жили по юлианскому календарю: например, Россия до 1918 года, Сербия — до 1919 года, Греция — до 1924 года.

Фрагмент Таблицы Пасхалии «От сотворения всея твари и первозданного человека Адама. годы 7387-7401 от Адамаили 1879—1893 от Рождества Христа 2

В 1830 году Петербургская академия наук всё же заявила о необходимости принятия григорианского календаря, но получила отказ от министра народного просвещения князя Карла Ливена. Он посчитал переход на новое летоисчисление как «несвоевременное», «недолжное», и которое может привести к «нежелательным волнениям» и «смущениям умов». Император Николай I с доводами министра согласился, реформа календаря была отложена на неопределённое время.

И опасения князя были не лишены здравого смысла. Так, например, когда польский король Стефан Баторий ввёл в Риге новый календарь, местные купцы подняли мятеж. По их словам, сдвиг на десять дней срывал их сроки поставок и оборачивался значительными убытками. Мятежники разгромили церковь и убили несколько муниципальных служащих. Справиться с беспорядками удалось лишь летом 1589 года. Кроме того, разновременной переход стран на новый календарь приводил и к фактическим ошибкам. Так известно, что Мигель де Сервантес и Уильям Шекспир умерли 23 апреля 1616 года. В действительности события произошли с разницей в десять дней. Причина в том, что в католической Испании новый стиль действовал с самого введения его Папой, а в Великобритании — с 1752 года.

Введение нового календаря имело также и финансовые последствия для сборщиков налогов и податей. А в 1753 году банкиры отказались платить налоги. Они дожидались положенных 11 дней после привычной даты окончания сборов — 25 марта.

Андрей Перцев 1967 Счёт по костяшкам рук. Бугорок- 31 день, впадинка-30 дней

Что же касается введения григорианского календаря в России, то после того, как Николай I принял доводы князя Ливена, к этому вопросу возвращаются лишь в 1864 году — учёный Иоганн Генрих фон Медлер в тот год выступил со статьёй «О реформе календаря».

По его словам, «наш нынешний календарь похож на такие часы, которые не только постоянно опаздывают, но и идут неверно». Он предлагал ввести корректирующую схему, согласно которой каждые 128 лет исключался бы один день. Но и тогда проведение календарной реформы не приняли. Несмотря даже на то, что в 1899 году при Русском астрономическом обществе была создана комиссия из различных научных учреждений, ведомств и министерств, которая всё же предлагала ввести в России не григорианский, а более точный календарь, основанный на проекте Медлера.

Лишь после революции решение «проблемы» календарной реформы в России сдвинулось с места — вопрос был поставлен на одном из первых заседаний СНК в 1917 году. Декрет «О введении в Российской республике западноевропейского календаря» был принят в начале 1918 года и подписан Владимиром Лениным.

«В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь», — говорилось в декрете.

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Интересно то, что к тому времени разница между старым и новым стилями составляла уже 13 дней. Потому декрет предписывал после 31 января 1918 года считать не первое, а 14 февраля, а до 1 июля 1918 года после числа каждого дня по новому стилю в скобках ставить число по старому. Русская Православная Церковь осталась при ветхом календаре.

По сути своей, григорианский календарь — система исчисления времени, которая основана на циклическом обращении Земли вокруг Солнца, продолжительность года равна 365,2425 суток, содержит 97 високосных лет на 400 лет.

Итак, сегодня 24 февраля, Это 55-й день года в григорианском календаре. До конца года остаётся 310 дней (311 дней — в високосные годы).