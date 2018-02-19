Британский военный корабль HMS Sutherland пришвартовался в Австралии в минувшие выходные. Фрегат типа 23 ВМС Великобритании совместно с союзниками и партнерами примет участие в учениях и операциях по патрулированию в Индо-Тихоокеанском регионе. Что еще более важно, он отправится в Южно-Китайское море, возвращаясь домой в марте 2018 года. Излишне говорить, что руководство КНР приготовится к приему HMS Sutherland, пишет Эммануэль Скимия в статье для Asia Times.

Hummelhummel HMS Sutherland ВМС Великобритании

Отправка HMS Sutherland в Индо-Тихоокеанский регион — это попытка Великобритании укрепить свою глобальную роль и опровергнуть заявления, что Лондон теряет свое международное влияние. Также это свидетельствует о поддержке операций ВМС США по свободе навигации, которые направлены против растущего военного влияния КНР, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон во время своего визита в Австралию на прошлой неделе.

Британское правительство изо всех сил пытается сохранить финансирование программы по строительству новых авианосцев. Тем не менее у Лондона нет особых причин для расширения присутствия своих ВМС в регионе между Аравийским морем и западной частью Тихого океана.

Во-первых, Соединенное Королевство является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Во-вторых, 18 членов Британского содружества наций — это страны, расположенные в Индо-Тихоокеанском регионе. В-третьих, Великобритания состоит в альянсе Five Eyes, который предусматривает обмен разведывательной информации между пятью странами: США, Австралией, Новой Зеландией, Канадой и Великобританией. И, в-четвертых, Лондон подписал соглашение о защите пяти держав с Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром и Малайзией

Cavalry HMS Sutherland ВМС Великобритании

Британия считает, что ее участие в операциях по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море поможет поддержать сложившийся международный порядок. Британские лидеры, как и их американские коллеги, подчеркивают, что морские операции в регионе направлены на защиту одного из самых оживленных торговых путей в мире, через который ежегодно проходят грузы на триллионы долларов.

Но эта интерпретация операций по обеспечению свободы навигации является преувеличением. Китай также заинтересован в обеспечении безопасности морских путей. Действительно, в 2016 году 39% всей китайской торговли зависело от морских торговых путей в Южно-Китайском море, согласно данным американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS). В случае, если ВМС КНР всё же заблокируют морские торговые пути, Пекин не сможет обеспечить длительную блокаду, поскольку она нанесла бы крупный ущерб экономике КНР.

С другой стороны, Великобритания не скрывает своей позиции относительно развития китайской военной инфраструктуры на искусственных островах в Южно-Китайском море. В январе 2018 года начальник генерального штаба вооруженных сил Великобритании генерал Николас Картер заявил, что растущая конкуренция в Южно-Китайском море доказала, что США поступили правильно, когда изменили свои приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности, поставив на первое место конкуренцию с великими державами, а не борьбу с терроризмом.

В Пекине считают, что КНР имеет «исторические права» на территории в Южно-Китайском море, которые оспариваются некоторыми региональными странами, поддерживаемыми Вашингтоном. К этим странам можно отнести Малайзию и Бруней, которые входят в состав Британского содружества наций. Если Южно-Китайское море превратиться в китайское озеро, а Пекин усилит свое давление на региональные страны, то британская сеть альянсов и партнерств в данном регионе может быть серьезно подорвана.

Times Asi ВМС Китая на учениях в Южно-Китайском море

Однако, с другой стороны, план британского правительства по смягчению негативных последствий выхода страны из европейского блока под названием «Глобальная Британия» также предусматривает выстраивание более тесных связей с КНР, крупным торговым партнером Лондона в Азии.

Отправляя военные корабли в Южно-Китайское море, Великобритания окажется в том же положении, что и соседи Китая, которые, с одной стороны, должны предпринимать шаги для защиты своего суверенитета перед лицом расширения военного присутствия КНР, а с другой стороны, должны продолжать сотрудничество с Пекином, который является их основным торговым партнером.

Если Лондон хочет сохранить как стратегический альянс с США в Тихом океане, так и торговое партнерство с Китаем, ему придется обратиться к опыту Сингапура, который знает, как одновременно справляться с требованиями Вашингтона и Пекина.

Первый премьер-министр Республики Сингапур Ли Куан Ю, скорее всего, посоветовал бы Ее Величеству не размещать военный корабль HMS Sutherland в 12 морских милях от китайского искусственного острова в Южно-Китайском море.