После атаки на здание Россотрудничества в Киеве, осуществлённой украинскими радикалами 17 февраля, наше посольство в Вашингтоне выступило с призывом к США «прекратить поддержку «пещерного национализма» на Украине». Это серьёзное заявление, тем более что ему предшествовал размещённый на сайте МИД комментарий постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, сделанный в этой же связи. Как следует из комментария, с требованием оперативно отреагировать на это «вопиющее проявление агрессивного национализма», а фактически, без эвфемизмов, на враждебное действие в отношении нашей страны, Россия официально обратилась в руководящие органы ОБСЕ.

Вроде бы всё правильно, но давайте разберёмся, в поддержке чего и кого на Украине мы обвиняем США и другие страны Запада (в комментарии представителя при ОБСЕ речь идёт именно о странах Запада, а не только о США)? Мы обвиняем их не в поддержке каких-то конкретных радикалов — делать это было бы без толку, поскольку по недавнему примеру Сергея Лаврова они сразу скажут, что пока нет конкретных фактов такой поддержки на официальном уровне, это всё «трепотня». Мы обвиняем их в поддержке попустительствующего действиям радикалов современного киевского режима. «Радикальный национализм на Украине возведен в ранг государственной политики», — значится в заявлении нашего посольства в Вашингтоне. То же самое заявляет и Александр Лукашевич на сайте МИД России, добавляя, что «поощрять пещерный национализм крайне опасно».

Vidsich Сбербанк России на Украине

Между тем требовать от режима Порошенко «официального осуждения действий радикалов», как это делает наш представитель при ОБСЕ, — пустое дело. Это, в конце концов, просто нелогично. А после того, как Петр Порошенко в Мюнхене призвал страны Запада «запретить российский флаг» (комментарий Лукашевича был опубликован после этого), — ещё и политически контрпродуктивно: нужно России осуждение радикалов со стороны политика, который издевается над нашим национальным символом и тем самым, как подчёркивает сам же Лукашевич, провоцирует радикалов на такие действия?

Но Александру Лукашевичу и другим нашим внешнеполитическим работникам, выступающим с подобными заявлениями-реверансами, не откажешь в аппаратно-политическом чутье. Режим-то на Украине на деле враждебен России, но с ним у нас действует договор о Дружбе и сотрудничестве. Значит, он дружественный.

Мне скажут, что это договор не с режимом, а со страной в целом, и это было бы так, если бы уже в период пребывания у власти именно этого незаконного режима, пришедшего к власти в результате государственного переворота(о чём неоднократно заявляли российские официальные представители), при обсуждении вопроса о судьбе этого договора в России не было решено оставить его в силе без изменения. Предложения подумать над тем, надо ли нам его продлевать на очередные 10 лет и, если да, то в каком виде, были отклонены.

Antanana Украинские неонацисты

В выпущенном МИД России по случаю 20-летия этого договора сообщении для СМИ он назван «залогом наличия фундамента» для будущих отношений. Не совсем понятно, что это такое и как это работает, но вот обратный эффект от неспособности адекватно реагировать на кардинально поменявшиеся военно-политические обстоятельства двусторонних российско-украинских отношений и их международные обстоятельства для меня очевиден. Причём мы видим и знаем, что такая неспособность проявляется далеко не только на договорно-правовом уровне.

Одним словом, прекращать поддержку русофобской и шовинистической власти на Украине («пещерный национализм» — это, на мой взгляд, не для словаря дипломатов ни по смыслу, ни по форме), надо, прежде всего, нам самим. Тогда и соответствующие требования к странам Запада будут звучать логично и обоснованно.

Добавлю лишь, что после враждебной выходки Порошенко с российским флагом в Мюнхене это трижды так!