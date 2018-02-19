Воронежцы делятся впечатлениями, которые принесла завершившаяся 18 февраля Масленая неделя. Хотя Широкая Масленица длится четыре дня, самыми насыщенными стали выходные — 17 и 18 февраля. Праздничные гуляния прошли во всех районах Воронежа. В Центральном и Левобережном районах толпы воронежцев стекались в главные парки — ВЦП и «Алые паруса».

Марина Каширская ИА REGNUM Масленица в парке «Алые паруса»

Марина Каширская ИА REGNUM Раздача блинов

В Центральном парке для горожан организовали музыкальные и театральные представления, конкурсы, а также дегустацию. Правда, до сжигания чучела дело не дошло: из-за особого статуса парка и из соображений противопожарной безопасности огонь в бывшем «Динамо» разжигать не стали.

Марина Каширская ИА REGNUM Детские конкурсы

В последний день Масленицы сотни воронежцев собрал парк «Алые паруса», где вместо активных масленичных забав вроде лазанья по столбам и кулачных боев предложили более мирные развлечения — очереди за блинами и полевой кухней, фотозоны и детские викторины. В остальном дети и родители вполне успешно развлекали себя сами: катались с горок, лепили снеговиков и строили снежные крепости, прогуливались по льду замерзшего Воронежского водохранилища и грелись принесенным из дома чаем.

Те, кому непременно хотелось огня, отправлялись либо на праздники рядом с торговыми центрами, либо уезжали из города. Ближайшие гуляния были организованы у дворца принцессы Ольденбургской в поселке Рамонь, также праздник со спортивными соревнованиями, конкурсами для детей и сжиганием чучела прошел 18 февраля в Костенках.

При этом, судя по отчетам в соцсетях, многие воронежцы предпочли отмечать праздник с «соседями», отправившись в однодневные путешествия. Например, некоторые отправились в Липецкую область. Там в археологическом парке «Аргамач» (Елецкий район) были организованы выступления реконструкторов, мастер-классы по традиционным ремеслам и традиционные масленичные конкурсы. Главный атрибут проводов зимы — чучело, которое предстояло сжечь, — тоже присутствовал на празднике.

Правда, вместо Масленицы в этот раз сжигали четырехметровую фигуру персонажа из сериала «Игра престолов». Так как герой был отрицательным и совсем не симпатичным, его сожжение негативной реакции не вызвало. В отличие от мероприятия в калужском селе Никола-Ленивец, где вместо Масленицы сожгли арт-объект в виде здания в готическом стиле, многим напомнивший католический собор.