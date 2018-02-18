Встреча Йылдырыма и Меркель в Германии

ITU Бинали Йылдырым

Как сообщает CNN Turk, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. На повестке дня стояли вопросы операции в Африне, борьбы с терроризмом и арест немецкого гражданина, журналиста Дениза Юджеля. Йылдырым заявил о том, что Анкара в рамках борьбы с террором хотела бы видеть союзников рядом с собой. «Все знают наше особое отношение к турецко-германским отношениям. Рабочая партия Курдистана (РПК) является террористической организацией, «Демократический союз» (PYD) / «Отряды народной самообороны» (YPG) — террористические организации. На самом деле «Отряды народной самообороны» представляют собой сирийское отделение РПК и «Демократического союза». Об этом говорит Великобритания, об этом говорит и американская разведывательная организация. Поэтому можно называть их как угодно. Мы хотели бы, чтобы наши друзья еще больше поддерживали нас в этой борьбе», — заявил турецкий премьер.

Йылдырым продолжил: «Мы защищаем границы НАТО и в то же время предотвращаем массовую миграцию беженцев, которые спасаются от гражданской войны в Сирии и Ираке, от террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и от тех негативных последствий, которые принесли за собой действия других террористических организаций. Мы приютили 3,5 миллиона беженцев и продолжаем удовлетворять все их потребности. Одновременно с этим мы предотвращаем распространение террористических организаций, террористической деятельности на территории Германии и в целом по Европе. Мы работаем над этим совместно с Европейским союзом. Уважаемая канцлер Меркель внесла свой крупный вклад в это сотрудничество. Было принято решение оказывать помощь беженцам в вопросах обучения, здравоохранения и размещения. Этот процесс продолжается, несмотря на некоторые сложности. Я еще раз хотел бы отметить, что мы очень довольны решимостью канцлера Меркель и рады ее заявлениям о том, что эта поддержка продлится и в будущем».

Канцлер, в свою очередь, отметила, что они обсудили вопросы, касающиеся правового государства, а также осудила попытку государственного переворота 15 июля 2016 года. Она добавила, что расследование в отношении тех, кто ответственен за его проведение, должно проводиться в соответствии с принципами верховенства закона и права. Меркель заявила, что вопрос об освобождении граждан Германии, арестованных в Турции по обвинению в политических преступлениях, был упомянут во время встречи. По ее словам, турецкое правительство желает, чтобы выплаты Евросоюза в адрес Анкары на обучение сирийских беженцев поступали регулярно, она, в свою очередь, пообещала провести переговоры с ЕС о переводе дополнительной суммы в размере трех миллиардов евро помимо тех трех миллиардов, которые были выплачены ранее. Сразу после встречи Йылдырыма с Меркель немецкий гражданин журналист Юджель на время судебного процесса был выпущен на свободу. Йылдырым в заявлении для прессы подчеркнул верховенство закона.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Так сколько на самом деле?

Согласно Shaber3, премьер-министр Турции, выступая перед журналистами во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии, упомянул в своей речи, что незаконно уволенные со своих рабочих мест за время режима чрезвычайного положения 33 тысячи человек были восстановлены в должностях. Однако всего 15 дней назад адвокат Бекир Боздаг предоставил официальные данные для комиссии внутренних дел Турции, назвав 3604 человека. Столь очевидное искажение информации Йылдырымом перед Меркель не осталось незамеченным.

Заявление ЕС

Как передает Reuters, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил с заявлением по поводу напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, возникшей в результате последних событий в Эгейском море. «Мы решительно выступаем против поведения Турции», — заявил он. Турецкие военные корабли, по данным Кипра, препятствовали работам по добыче природного газа в водах вокруг острова, которые проводило буровое судно, арендованное итальянской компанией ENI, что привело к новому кризису между Анкарой и Афинами. В заявлении пресс-секретаря ENI cообщается, что буровое судно Saipem 12 000 перемещалось с юго-запада на юго-восток Кипра, но было остановлено кораблями турецкого флота в связи с проведением военно-морских учений в этом районе. Кипрский президент Никос Анастасиадис отметил, что Турция, не пропустив судно, нарушила международное право, и что «они предпримут необходимые меры». После этих событий ЕС призвал Турцию завершить блокаду, осуществляемую турецкими военными кораблями с пятницы по сегодняшний день. Председатель Европейского совета Дональд Туск, в свою очередь, попросил правительство Анкары «уважать территориальный суверенитет Кипра».

Salih Turan (VOA) Турецкая партия ДПП

В Турции снова грядут ликвидации партий?

По информации CNN Turk, заместитель председателя партии «Родина» Нусрет Сенем обратился в генеральную прокуратуру с требованием закрыть прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН). «Во время конференции ДПН прозвучала критика операции в Африне, а также восхваление террористических организаций «Демократический союз», РПК и тех, кто посылает свои пули в турецких солдат. Более того, на стенах были развешаны фотографии главы Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана. Прокуратура Анкары сделала заявление в отношении этих изображений. Несомненно, иск прокуратуры о привлечении к ответственности имеет важное значение, однако этого недостаточно. Политическая партия, выступающая против независимости турецкого государства и территориальной целостности страны, ударяющая ее в спину, выступающая на одной стороне с врагами Турции, не может быть законной и должна быть закрыта. Это должна сделать генеральная прокуратура», — заявил Сенем. Желание закрыть ДПН было интерпретировано как попытка помочь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на предстоящих выборах.

В водах реки Марица тонут сирийцы и турки

Эгейское море, разделяющее Турцию и Грецию, и река Марица (Эврос) за последние несколько лет стали могилой для огромного количества беженцев из Сирии. Последними жертвами оказались граждане Турции — члены движения «Хизмет». В ноябре прошлого года семья Маден из пяти человек утонула, пытаясь достичь греческого острова Лесбос. 13 февраля сего года в водах Марицы произошла более крупная катастрофа. На борту пластиковой лодки, потерпевшей крушение в реке, находилось восемь турецких граждан, членов движения «Хизмет»: две семьи и молодой человек. Тела двух детей и их матери выбросило на берег, остальные погибшие всё еще не найдены. В последнее время подобные ужасающие случаи участились в результате смертельной политики, проводимой в Турции против членов «Хизмета». Приблизительно 50 тысяч участников движения находятся под стражей. Более 120 тысяч человек готовятся предстать перед судом. Более 10 тысяч человек, несмотря на опасный путь, бежали в европейские страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

США помогают «террористам»

Согласно газете Hürriyet, Пентагон выделил из бюджета на 2019 год 300 миллионов долларов на обучение и снабжение «Демократического союза» / РПК, использующих имя «Демократические силы Сирии» (SDG). И еще 250 миллионов долларов на создание пограничных сил безопасности. Заявление Пентагона о материальной поддержке PYD привело к очередной волне напряженности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном.

Заявление министра обороны Турции

Как сообщает Shaber3, министр обороны Турции Нуреттин Джаникли сделал заявление по итогам переговоров с американским коллегой Джеймсом Мэттисом: «Поддержка, оказываемая террористическим организациям «Демократический союз» / «Отряды народной самообороны» приводит к укреплению и разрастанию террористической организации РПК. Как мы уже заявляли, эта ситуация становится всё более опасной для национальной безопасности Турции. Мы отметили, что Соединенным Штатам следует работать в сотрудничестве с Турцией. По словам Мэттиса, они отделяют YPG от РПК и таким образом ведут борьбу с РПК. Мы, в свою очередь, заявили, что отделение «Отрядов народной самообороны» и «Демократического союза» от РПК невозможно, что в таком случае борьба с РПК не представляется реальной. По нашему мнению, подобное разделение террористических организаций означает отдаление от опасности. Мы также считаем, что «Демократический союз» и «Отряды народной самообороны» в составе «Демократических сил Сирии» должны быть полностью уничтожены. Мы ждем, что руководство США вместо сотрудничества с террористическими организациями выберет правильный путь сотрудничества с Турцией, о чем мы сообщили лично. Мэттис сказал, что «Отряды народной самообороны» не будут вступать в союз с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы попросили их прекратить всяческую поддержку «Демократического союза» и «Отрядов народной самообороны» и вывести их из структуры «Демократических сил Сирии».

Alexas_Fotos Сирия в огне

Так снабжали или не снабжали?

Согласно Sondаkika.com, вслед за заявлением США о том, что они «не поставляли оружие «Отрядам народной самообороны», последовало опровержение из России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие сирийским курдам. «Провоцируя Турцию, американцы через территорию Ирака направляли курдам всё новые конвои с вооружениями. Турция, в свою очередь, продолжала вести боевые действия против курдов в районе Африна на северо-западе Сирии в рамках операции «Оливковая ветвь», — отметила Захарова.

Дамаск против Анкары и Вашингтона

Как сообщает Sondаkika.com, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад во время пресс-конференции сделал важные заявления по поводу событий в регионе. Он обратил внимание на то, что США пытаются продлить войну в Сирии, эта политика приведет к еще большему числу жертв среди гражданского населения и ущербу, который невозможно будет возместить. Сирийский дипломат, призывая курдов и арабов на севере его страны «объединиться против турецких сил» во время операции Анкары в Африне «Оливковая ветвь», призвал западные страны отказаться от воздушных атак в Сирии. Микдад добавил, что США и некоторые арабские страны поддерживают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для того, чтобы предотвратить продвижение сирийских правительственных сил, что американцы эвакуировали сотни боевиков из Эр-Ракки и Дейр-эз-Зор. «Мы призываем ООН к расследованию действий Вашингтона, направленных на уничтожение сирийского народа, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и политической независимости Сирии, что противоречит целям и принципам ООН», — заявил дипломат.

«Османская пощечина» Греции и США

Газета BirGün опубликовала заявление Эрдогана: «Пускай они не думают, что хитрые поиски природного газа в водах Кипра у побережья Эгейского моря ускользнули от нашего внимания. Мы хотели бы предостеречь тех, кто переходит границы дозволенного на Кипре и в Эгейском море. Их смелость длится до тех пор, пока они не видят нашу армию, наши корабли и самолеты». Турецкий президент также подверг резкой критике США: «Мы пришли к концу театра ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Абсолютно ясно, что те, кто говорят: «Пусть только попробуют нанести удар, мы дадим жесткий отпор», никогда в жизни не получали «османской пощечины». Конечно, мы не будем целиться в них умышленно. Но мы будем уничтожать всех террористов, попадающихся у нас на пути, всех до единого. И вот тогда они поймут, что для их безопасности будет лучше держаться подальше от террористов. Я обращаюсь к американскому народу. Деньги, выделенные из бюджета США — это деньги из кармана граждан страны. Ибо то, что эти деньги были взяты из национального бюджета именно сейчас, говорит о многом».

(сс)Michael Marcovici Деньги

Кредит на восстановление Ирака

Согласно CNNTürk, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о предоставлении кредита в пять миллиардов долларов для возрождения Ирака. «Наши фирмы предоставили проекты в размере 25 миллиардов долларов. Пять миллиардов мы пообещали предоставить в кредит. Также мы дали обещание по кредитованию гуманитарных проектов и проектов по развитию на сумму 50 миллиардов долларов. Мы будем побуждать наши компании к инвестированию и осуществлению проектов. Стабильность в Ираке и Сирии для нас очень важна. Их возрождение также имеет большое значение для нашей экономики», — отметил Чавушоглу.

Чавушоглу и Тиллерсон

Как сообщает NTV, Чавушоглу и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Анкаре. «Мы пришли к пониманию в вопросе нормализации наших отношений, — заявил турецкий министр. — Как будут восприняты наши тревоги в отношении Сирии? Каким образом будет осуществляться борьба с террористическими организациями? Как мы можем обеспечить территориальную целостность Ирака? И, самое главное, как мы войдем в женевский мирный процесс? Вчера наши эксперты предприняли конкретные шаги по этим вопросам, и мы хотим решить эти проблемы не обещаниями, а реальной работой. Эти механизмы созданы не для того, чтобы перебрасывать мячи и затягивать Наоборот, мы договорились о том, что это будут механизмы, нацеленные на результат». В интервью Reuters турецкий дипломат заявил, что Анкара «предложила «Отрядам народной самообороны» перейти к востоку от Ефрата, а турецким и американским военным разместиться вместе в Манбидже». По словам Чавушоглу, США рассмотрели это предложение.

Onedio.com Сирийская армия

Неожиданное заявление из России

Hürriyet со ссылкой на РИА Новости сообщило, что Асад договорился с «Демократическим союзом» о вводе сирийской армии в Африн. Территория в регионе Африна вплоть до турецких границ будет передана в управление Дамаска. Процесс передачи контроля над Африном в руки войск сирийской армии начнется в ближайшие дни.

Законы «банановой республики»

TR724 отмечает, что мать двоих детей, 29-летняя Сельма Полат, задержанная после того, как она не смогла найти своего мужа, предстала перед судом города Кырыккале. Суд назначил ей наказание в размере 7 лет 7 месяцев и 7 дней лишения свободы. Арестованная Полат работала учителем. Одному ее ребенку сейчас 9 месяцев, другому 4 года. С ноября она находилась в заключении. Самое ужасное, что эта история коснулась не только Полат, находящуюся под арестом вместе со своим грудным ребенком, но и ее брата. Пока Сельма была за решеткой, сотрудники полиции позвонили ее брату Фахреттину и заявили, что он должен прийти в отделение и передать необходимые ребенку вещи. Прибывшего в отделение полиции мужчину арестовали, чтобы надавить на сестру. Полат же, не выдержав давления, пережила нервный срыв. Брат, против которого не было выдвинуто абсолютно никаких обвинений, спустя сутки абсурдного тюремного заключения был выпущен на свободу. С тех пор годовалый Эмир вместе с его матерью находятся под стражей. Самой главной уликой против Полат является тот факт, что она два года преподавала на частных подготовительных курсах.

Кто больше всего инвестировал в Турцию?

Согласно Центральному банку Турции, в прошлом году в страну было инвестировано 7 миллиардов 437 миллионов долларов. Страной с самым большим приростом инвестиций стала Испания. Самым крупным инвестором — вновь Нидерланды. Наибольшая доля вложений пришлась на европейские страны (они в прошлом году инвестировали в размере 4 миллиардов 964 миллионов долларов). Прямые инвестиции европейских стран выросли на 2,4% по сравнению с 2016 годом, размер прироста составил 114 миллионов долларов. Вслед за Европой самыми крупными инвесторами являются азиатские страны, но размер их инвестиций снизился на 22,8%.

Topwar.ru Турецкие ВВС

В Измире упал военный учебный самолет

Согласно Hürriyet, военный турецкий учебный самолет, вылетевший с военной базы в Чигли, потерпел крушение. На борту находилось два пилота, оба погибли. В заявлении, сделанном турецкими вооруженными силами, говорится, что инцидент произошел 16 февраля 2018 года. «Тренировочные полеты являются одними из самых опасных полетов. Они совершают самые сложные движения в небе», — заявил эксперт по военной авиации, генерал-лейтенант ВВС Турции в отставке Эрдоган Какакуш.

Уволили 17 судей и прокуроров

Как сообщает TR724, в Турции продолжается «охота на ведьм», направленная против членов движения «Хизмет». 2-й отдел совета судей и прокуроров Турции (HSK) принял решение об увольнении 17 судей и прокуроров в рамках расследования преступлений террористического характера. Целью другой операции в восьми городах округа Анкара стали бизнесмены: в отношении 52 человек было вынесено решение о задержании.

Улица «Оливковая ветвь»

Согласно SonDakika.com, муниципалитет Анкары объявил о решении переименовать улицу, на которой располагается посольство США, в улицу «Оливковая ветвь». «Оливковая ветвь» — это название операции, которую Турция проводит в Африне и которая вызывает недовольство у американцев.