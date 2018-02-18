



Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews в очередной раз сыграл на стороне Турции, которая, с одной стороны, находится в составе возглавляемой США международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), остается членом НАТО, с другой, входит в альянс с Россией и Ираном на сирийском направлении. Лавров назвал недальновидными действия Вашингтона в курдском вопросе в контексте проводимой Турцией военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. И заявил:

«Турки неоднократно говорили, что они будут всячески препятствовать тому, чтобы именно курды взяли под контроль границу между Сирией и Турцией. Тем не менее американцы на протяжении всего этого периода последовательно вооружали, причем достаточно массированно, курдские отряды, игнорируя турецкую позицию… Американская игра с курдским вопросом очень опасна и может привести к большим неприятностям в других странах, где проживают курды».

Чуть ранее российский министр говорил о том, что «США занимаются формированием альтернативных органов власти на большой части территории Сирии вопреки собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались (в том числе в Совбезе ООН) о приверженности территориальной целостности Сирии. Нас это беспокоит». По словам Лаврова, сегодня американцы, опираясь на курдов, «уже ведут дело к тому, чтобы обособить огромный кусок сирийской территории от остальной страны». Москва, в свою очередь, заявляла, что остается сторонницей участия курдов во всех процессах урегулирования в Сирии, что без их участия кризис в стране не решить, но подбор организаций сирийских курдов осуществлялся с учетом позиции Анкары, которую, по словам главы МИД России, «полностью игнорировать недальновидно».

При этом Лавров указывал на договоренность с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, который убеждал российскую сторону в том, что «единственная цель США в Сирии — это победить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Министр также отметил, что у Вашингтона, наверное, «есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами. То есть сделать то, что они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям». А ведь, как подчеркнул в интервью Euronews Лавров, американские формирования находятся на территории Сирии незаконно — без разрешения Дамаска или мандата СБ ООН.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

Обозначенная дипломатическая мозаика распадается на несколько самостоятельных фрагментов. Во-первых, обозначен кризис в российско-американских отношениях на сирийском направлении. Во-вторых, налицо проблема с диагностикой ситуации и вариантами ее развития на Ближнем Востоке в целом и в Сирии в частности. США проявляют последовательность и решительность в реализации курдского проекта в ущерб национальным интересам Турции. А в противостоянии между госдепом и Пентагоном военные одерживают верх над дипломатами, выступая за альянс с «Сирийскими демократическими силами» (их основу составляют курды), даже если для этого приходится бросить вызов Анкаре. В-третьих, необходимо уточнить ситуацию, которая может сложиться в регионе после военного сокрушения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Такая «победа» способна привести к тому, что негативное влияние США на процесс политико-дипломатического урегулирования в Сирии станет возрастать. Ярким тому примером служит подписание президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета, в рамках которого «прошедшая отбор сирийская оппозиция» в следующем году получит от заокеанского спонсора 500 миллионов долларов. Вашингтон загоняет Турцию в угол, предлагая ей, как сообщают турецкие СМИ, «некую закулисную сделку», детали которой пока не раскрываются. Но она напрямую касается курдского вопроса. Поэтому заявление Лаврова в интервью Euronews о «недальновидных действиях США по курдскому вопросу» можно воспринимать как шаг упреждающего свойства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и терроризм

В этой связи научный сотрудник американского совета по международным отношениям Питер Тасе говорит, что Вашингтон «начал действовать в отношении Турции по сценарию, который в будущем создаст возможность противодействовать влиянию в регионе России и Ирана, направить ее негодование на эти два государства». А в отношении России — обозначить для Турции советскую ретроспективу проблемы курдов как один из возможных рычагов давления на Анкару. В такой комбинации появляются аргументы, «оправдывающие» курдскую политику американцев в регионе. Вот почему заявление главы МИД России по курдам реалистично и не выглядит прямолинейным, поскольку снимает для турок кошмар ирредентизма, который поставил бы под угрозу территориальную целостность Турции.

Как бы то ни было, развитие событий показывает, что США, наряду с курдской, активно разыгрывают и турецкую карту, держа Анкару у «красной черты». Но в рамках широкой перспективы пока не ясно, какая карта в большой ближневосточной игре для Вашингтона в конечном счете окажется козырной, чтобы бросить ее на стол и извлечь стратегическую выгоду.