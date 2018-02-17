



Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Литвы

Литва отмечает столетие со дня своей независимости. Как сообщают местные издания, «акт о восстановлении независимого Литовского государства 16 февраля 1918 года подписали 20 членов Совета Литвы. Одну из копий этого документа в прошлом году нашел в дипломатическом архиве Берлина профессор Университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис. Германия одолжила эту копию Литве на пять лет».

Вильнюс принимает гостей. И в том числе — из соседней Польши. На церемонию прибыл польский президент Анджей Дуда вместе с супругой. Ранее он обратился с приветствием к литовцам. «История наших стран на протяжении веков была особенно связанной. Мы используем наш многовековой опыт, сосредотачиваемся на современных вызовах в наших двусторонних отношениях и во всем евроатлантическом пространстве», — отметил в письме Дуда. Однако при этом на президентском сайте делается примечание, в котором говорится, что «16 февраля 1918 года Литовский совет (Тариба) под руководством Йонаса Басанавичюса подписал акт об объявлении независимости страны». Среди прочих подписавших, число около 20 человеком, оказался «Станислав Нарутович, брат первого президента независимой Польши Габриэля Нарутовича. Во время подписания акта Литва была под немецкой оккупацией, поэтому этот документ не означал создания литовского государства, а только выразил волю нации создать его».

Германские войская входят в Вильнюс. 1915

Другую интерпретацию дает литовский портал DELFI: «Окончательно государственность Литва закрепила в борьбе за независимость с большевиками, бермонтовцами и Польшей в 1918 — 1920 годах». И за этим стоит не только отличная от польского взгляда оценка ключевых исторических событий столетней давности в жизни Литвы, но и геополитические приоритеты. Напомним, что Февральская революция в 1917 году дала старт распаду Российской империи. Временное правительство одним из первых своих решений согласилось предоставить полякам право выйти из состава страны и восстановить свою государственность, но преимущественно в этнических границах. Против этого выступали многие польские революционеры и политики, требуя от российских демократов обсудить вопрос реанимации Речи Посполитой в пределах 1772 года, то есть накануне ее первого раздела. Однако эти амбиции не поддерживали в Петрограде и не только там. Иные планы на западные провинции бывшей Российской империи существовали у Берлина и Вены.

Один из ведущих польских историков, профессор Ягеллонского университета Анджей Новак так оценивает ситуацию того времени: «С 1915 года немцы претворяли в жизнь свою программу Центральной Европы, важное место в которой заняла Украина, а потом Белоруссия и Литва… Когда немцы на переговорах в Бресте потребовали (формально не для себя) территорию от Черного до Балтийского моря, то есть все земли давней Речи Посполитой, часть большевиков начала колебаться. Переговоры прервали. Тогда немцы начали шантажировать Ленина тем, что они заключат мир с Украиной и отдадут ей огромную территорию. Она войдет в историю под названием «Большая Украина». Эта идея ляжет в основу политических мечтаний украинских элит о собственном государстве, хотя с немецкой точки зрения она была лишь инструментом, призванным разбить Российскую империю и нанести удар по польским амбициям».

Удар по польским амбициям наносили и планы Германской империи на занятых немецкой армией литовских и белорусских землях создать республиканские марионеточные режимы с потенциальным продолжением вплоть до Москвы. Фактически, Берлин окружал Польшу со всех сторон (кроме моря), изолируя ее своими союзниками и выстраивая «коридор» в Россию. В этой ситуации Варшава не смогла удержаться от территориальных захватов. Вначале под ее ударами пала Западно-Украинская Народная Республика, а армия генерала Люциана Желиговского по негласному распоряжению маршала Юзефа Пилсудского вошла в Вильнюс (Вильно), где была образована так называемая Срединная Литва, позже вошедшая в состав межвоенной Республики Польши. Рижский мир 1921 года закрепил за Варшавой земли, известные нам как Западная Украина и Западная Белоруссия, которые Советский Союз вернул себе в сентябре 1939 года.

Польские солдаты в захваченном Вильнюсе. 1920

Тревоги по поводу усиления польского влияния и активности не сняло уже в наши дни и вхождение Литвы вместе с Польшей в состав Евросоюза и НАТО. По линии Варшава — Вильнюс искрить продолжает. Как замечает редактор международного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский, накануне визита Дуды в Вильнюс и польского премьера Матеуша Моравецкого в Берлин «Литва вылила ведро холодной воды на головы оптимистов (таких последних как я). Литовская бригада «Железный волк» (основа сухопутных сил — С.С.) будет тесно сотрудничать с немецкой армией, хотя могла выбрать поляков. Это признак того, что в ключевых проблемах безопасности литовцы возлагают большие надежды на немцев, чем на нас». Как можно судить, литовцы не верят особо в «польскую русофобию», считая, что она может носить конъюнктурный характер, и если в какой-то момент в Варшаве решат пойти на сближение с Москвой, это будет в том числе за счет интересов «восточных клиентов» Польши. Поэтому в Вильнюсе предпочитают перестраховать себя Германией, полагая, что немцы заинтересованы в том, чтобы не дать «польскому империализму» поглотить литовцев.