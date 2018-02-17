



Дарья Антонова ИА REGNUM

Дипломатический язык консервативен и формализован. На все стандартные и нестандартные ситуации квалифицированные дипломаты реагируют с помощью определенных словесных формул. Значение имеет не столько то, что говорится, сколько как это произносится, когда, кому. А также — что при этом не говорится. Отказ от стандартного текста или его изменение является заметным и знаковым явлением. Бывают и такие истории, когда в ответ на резкое заявление партнера приходится реагировать всего лишь односложной репликой, да и то тогда, когда не отреагировать нельзя. Если же адресат послания поведется на подобный прием, то либо подставится под ответный удар, либо, показав свои эмоции, даст понять, что пропустил гол в свои ворота. Наконец, есть вариант, что контрагент просто неприятен, а поддержание коммуникации с ним выпадает из зоны интересов.

Посмотрим с этих позиций на назревающий скандал между внешнеполитическими ведомствами России и Азербайджана. Дело в том, что после известного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «Иреванское ханство, Зангезур, Гейча являются нашими историческими землями», последовал ответ Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила следующее: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана И. Г. Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

Minval.az Хикмет Гаджиев

Сразу же последовала ответная реакция Баку. Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением: «Учитывая стратегические партнерские связи, диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства. На VI съезде партии «Ени Азербайджан» президент Ильхам Алиев говорил не о возвращении Азербайджаном своих исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Выступление главы государства на различных языках, в том числе полный перевод на русский язык, было опубликовано в СМИ». Да, было дело — слова Алиева на русский перевели. Вот что вышло (цитируем по бакинским СМИ):

«Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли, — сказал Алиев. — Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом, историей наших исконных земель, сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Что скрывается за этой формулой? Наиболее подробно осветил информационный сайт «Вестник Кавказа»: «После справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН можно понять, что как азербайджанцы смогут вернуться в Иреван, так и армяне смогут вернуться в Баку, Гянджу, Нагорный Карабах и другие регионы Азербайджана. На этом фоне остается только гадать, что же вызвало такое истовое негодование армянской стороны в данном заявлении». Но тут и скрывается острейшая геополитическая интрига. Проблема в том, что официальная азербайджанская историография считает армян в Закавказье «пришлым народом». Со ссылкой на Геродота указывают, что для армян исторической родиной можно считать Малую Азию (Анатолия), куда они попали из Фракии на Балканах.

Армянская женщина на коленях перед своим погибшим ребенком

По античному «отцу истории» Фригия находилась рядом с другой исторической областью — Каппадокией. Во времена Геродота предки армян жили вверх по Евфрату, реке, отделявшей, по его словам, Армению от Киликии. Допустим. Но почему сейчас в Анатолии фактически не осталось армян? Не потому ли, что в 1915 году там было уничтожено около двух миллионов представителей этой нации. В этой связи американское издание EurasiaNet, указывая на то, что «выбранные Алиевым слова оставляли некоторую неопределенность относительно того, что он имел в виду, заявляя, что азербайджанцы должны «вернуться» в Армению», предлагает в «формулу Алиева» вместо азербайджанцев поставить армян, которые по предложенной логике могут или должны заявить о необходимости вернуться на свои исторические земли в Малой Азии. Можно себе представить, как на это отреагирует союзная для Азербайджана Турция.

По всем признакам Алиев стал пересматривать свою региональную политику, закладывая в ее основу так называемое интеллектуальное начало, основанное на «новейших» разработках официальных историографов, которые на гора выдают продукт маргинального уровня. Заявленные азербайджанским президентом задачи не имеют здравого смысла и не могут быть практически реализованы. Но есть эффект, о котором говорила Захарова — такие действия, во-первых, «явно не способствуют снижению напряженности» между Баку и Ереваном, пытаются акцентировать внимание азербайджанского общества на факторе «традиционного внешнего врага». Во-вторых, они срывают переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поскольку дипломатическая технология переговоров подменяется кустарной исторической идеологией, построенной на этногенетических мифах.

Так что упреки Гаджиева в адрес Смоленской площади — примета плохая: она усиливает в Баку позиции тех сил, которые выступают против договоренностей по карабахскому урегулированию. Устраивать дискуссию по этому поводу не имеет смысла, хотя экспертам нужно быть готовыми к очередному бакинскому масштабному информационному вбросу по армянскому вопросу, что ничего хорошего в будущем не сулит.