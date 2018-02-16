Стратегию Израиля в неконвенциональной сфере оружия принято ознаменовывать словами библейского героя и подвижника Самсона: «Да погибнет душа моя с филистимлянами» (Книга Судей). Иными словами, если все арабские страны объединятся и пойдут войной с целью уничтожения Израиля, им уготована самим такая участь. Самсон погиб, обрушив на сонмище врагов мощное здание.

ИА REGNUM Флаг Израиля

Речь идет не об официально принятом правительственном решении, а об основополагающей концепции безопасности. Чтобы неизменно враждебное Израилю окружение отказалось навсегда от плана тотального уничтожения. Как мы легко обнаружим в арабской прессе даже полудружественного Иерусалиму Египта, затея о новом Освенциме не оставляется радикальными мечтателями. Однако, кроме Ирана и террористических организаций, план потопления израильтян в море не озвучивается арабскими лидерами, особливо если на правительственном уровне. И это не по причине осознания того, что Израиль не только не делает им дурного, но и помогает в сфере сельского хозяйства и медицины, например, а именно в силу осознания наличия у нелюбимого соседа немалой силы.

Сразу после Второй мировой войны, еще до провозглашения Израиля независимым государством, Давид Бен-Гурион начал думать об обретении собственного ядерного оружия. Еврейское население мандатной Палестины едва насчитывало полмиллиона, казна была пуста, государственная независимость была под вопросом. Невзирая на все это, будущий лидер Израиля уже тогда поставил перед собой задачу: не дать арабам повторить то, что сделали в Европе немцы и их союзники.

О том, как в пустыне, возле селения Димона, создавали при помощи французов «текстильный завод», написано множество книг и исследований. Выступая в Кнессете в 1960 году, Давид Бен-Гурион признал, что в Димоне создан ядерный реактор, но только в мирных целях.

Ядерный центр в Димоне. Спутниковый снимок

Из опубликованных в Израиле воспоминаний первых ядерщиков следует, что всё правительство и весь Генштаб были категорически против любых планов создания ядерного оружия. Достаточно сказать, что в лагере противников Бен-Гуриона оказались Исер Харель, Йигаль Алон, Голда Меир, Ицхак Рабин. Всё финансирование ядерной программы шло не из государственных средств. Титанические усилия были предприняты малой группой людей в обход всем израильским государственным структурам.

Чудеса дипломатии творил тогда генеральный директор министерства обороны и единомышленник Бен-Гуриона, Шимон Перес. Он добился от правительства Франции полной поддержки и даже привлек ученых и экспертов, которые переселились в Димону и обучили израильтян ядерному делу. Важно, что, согласно некоторым публикациям, в 1967 году Израиль уже планировал применение атомной бомбы в случае прямой угрозы уничтожения со стороны арабских соседей. Правда, речь шла не о прямом ударе, а о предупредительном взрыве бомбы на Синайском полуострове с целью острастки.

Историки и исследователи не пришли к окончательным выводам о степени готовности СССР нанести ядерный удар по Израилю в 1967 году и в 1973-м, но даже из известных нам материалов можно заключить, что в Иерусалиме имели основания опасаться возможного неконвенционального вмешательства Москвы. Начиная с 1967 года в Израиле всерьез рассматривали возможность мощного советского удара и всерьез разрабатывали планы его предотвращения. Иными словами, помимо усилий по предотвращению удара со стороны арабской коалиции, Израиль также разрабатывал планы предотвращения советского удара по собственной территории.

На сегодняшний день Израиль не только располагает вполне пригодными для нанесения удара ракетами, но и лучшей в мире авиацией. Он также освоил искусство навигации подводных лодок. И не секрет, что Израиль запускал спутники, которые на падали и не крушились. То есть Иерусалим располагает средствами доставки, которые позволяют ему сказать не только Тегерану, но и Москве и Вашингтону, что «опция второго удара» у него всегда будет, и тогда принцип Самсона может обернуться катастрофой и для самых сильных мира сего.

Израильский истребитель-бомбардировщик F-15, способный нести ядерное оружие

Сразу следует оговориться, что США и Россия сегодня не только не угрожают Израилю, но относятся к нему дружелюбно в целом. Сам Израиль никогда не угрожал соседям, о чем откровенно пишут сегодня даже в саудовских и кувейтских газетах. Полувековое сосуществование с израильской атомной бомбой не было для них сопряжено ни с какими тревожными переживаниями, а вот возможность обретения такого оружия Ираном заботит их куда пуще.

Если публикации о ядерном статусе Израиля верны, то ему сегодня не угрожает уничтожение посредством военного удара. Однако это не гарантирует ему спокойствия при желании собственных арабов-палестинцев заливать кровью улицы израильских городов. Никакое эффективное оружие не спасает от взрывов в автобусе, от бутылок с зажигательной смесью, от автомобильного терроризма, интифад, ножей и камней.