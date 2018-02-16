



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Известный польский священник Армянской католической церкви отец Тадеуш Исакович-Залесский выступил с мрачным предостережением в адрес Армении. Он отметил, что эта закавказская республика находится в сложном положении и может исчезнуть как страна под напором мусульманского мира. «Армянское правительство делает все возможно, чтобы удержать людей, но мы должны сказать честно: христианство на Ближнем Востоке умирает на наших глазах, — сказал отец Тадеуш. — Сегодня Армения находится в плохой ситуации, поскольку она окружена морем мусульман. Нет дипломатических отношений, граница с Азербайджаном закрыта, единственная открытая полоса — это путь в Иран». Он подчеркнул, что в Иране проживает большая армянская диаспора, которая может там чувствовать себя в безопасности, в то время как сегодня «армян в большой Армении нет, ее сердце пребывает в диаспоре, и я не знаю, каким будет будущее этой страны».

На наш взгляд, отец Тадеуш немного сгущает краски. Всё-таки Ереван не находится в такой уж полной изоляции, его дипломатия активна и работает. Автор этих строк на днях вернулся из поездки по Нагорному Карабаху и Армении и должен засвидетельствовать, что не увидел и не почувствовал в двух армянских государствах признаков упадка и депрессии. Но в чём прав польский священник, так это в диагностике факта наличия проблематичных соседей у Еревана и Степанакерта. В первую очередь это касается шиитского Азербайджана, который внезапно «забыл», что его городскую культуру создавали бакинские армяне из апостольской Церкви, иудеи, православные русские и — в меньшей степени, но было дело — поляки-католики. Чуть получше с суннитской Турцией, хотя диалог с Анкарой до сих пор тоже не разморожен. И не всё так просто с единоверцами по христианской вере из Грузии, которые стараются удалить из общественного пространства следы армянского присутствия, убирают хачкары и переделывают армянские церкви.

Однако ситуация не настолько безнадежная, чтобы все армяне поднимались с места и шли в Иран. Другое дело, что за словами отца Тадеуша можно увидеть намеки на новые процессы, которые наблюдатели связывают с политикой Ватикана. Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 февраля сего года в Баку состоялась епископская хиротония священника Владимира Фекете, который в 2009 году был назначен настоятелем миссии sui iuris (предварительной перед апостольской префектурой) в Баку, а с 4 августа 2011 года возглавил апостольскую префектуру Азербайджана с непосредственными подчинением Святому престолу. О решении возвести Фекете в чин епископа в декабре 2017 года объявил папа Римский Франциск. В Баку прибыла крайне представительная для такого случая делегация во главе с секретарем по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером. В церемонии приняли участие епископы и архиепископы из Австрии, Словакии, Грузии, России. Состоялся также официальный прием по случаю хиротонии, куда были приглашены политики, общественные деятели и чиновники администрации президента Азербайджана.

«На основе канонического права нет большой нужды в том, чтобы в Азербайджане был епископ, — заявил новопоставленный монсеньор Фекете. — Если бы у меня было много студентов-теологов, которых нужно рукополагать священниками, тогда епископ был бы необходим. Но в данной ситуации это был скорее сюрприз, и по какой причине папа Франциск принял такое решение, я не знаю. Последствия этого решения покажет только будущее, потому что на данный момент это всё ново для меня». Да, загадка есть. Но стоит напомнить некоторые высказывания понтифика, сделанные им в июле 2016 года по итогам визита в Армению и в преддверии поездки в Азербайджан и Грузию. Франциск говорил тогда, что посетил Армению как «первую страну, которая приняла христианство в начале IV века, народ, в ходе долгой истории мученичеством засвидетельствовавший христианскую веру». В отношении Грузии и Азербайджана папа высказался, что поедет туда, чтобы «подчеркнуть древние христианские корни на этих землях, разумеется, в духе диалога с другими религиями и культурами». Интересно, что в Баку с этим в принципе согласны. Хотя там считают, что это «древний Азербайджан» был первым регионом, принявший христианство на Кавказе. Речь об Албанском (Агванском) католикосате, основанном прибывшими из Иерусалима апостолами Варфоломеем и Елисеем и простиравшемся, по версии некоторых азербайджанских дипломатов, от Персии на юге и юго-востоке до Северного Кавказа и Поволжья на севере и северо-востоке.

MohammadReza Domiri Ganji Монастырь Святого Таддея (Кара Келиса или Черная церковь) является древним армянским монастырем, расположенным в Западном Азербайджане, Иране

В этом контексте повысившееся внимание Ватикана к Азербайджану вызывает интерес. С одной стороны, это вызов для Армении, в которой может быть снова реанимирована идея перехода Армянской апостольской церкви, ее католикосатов и патриархатов, под омофор Святого престола на правах самоуправляющихся Церквей. Правда, не факт, что часть армянских епархий согласятся отдать свою независимость. Они могут пойти на возрождение расформированных некогда католикосатов. С другой стороны, как мусульманский Азербайджан отнесется к предложению вспомнить о его «древних христианских корнях»? Наконец, если вернуться к заявлению отца Тадеуша, польского священника Армянской католической церкви, не идет ли речь о том, что — по прогнозам Ватикана — столкнувшийся с активизацией американцев, напористо наступающих на Иран и грозящих ему развалом, Тегеран решит двинуться на север? И тогда армяне, сидя на месте, автоматически окажутся в Иране. Будем следить за событиями. Но пока очевидно одно: на пространстве Ближнего Востока — Закавказья церковная геополитика всё теснее и теснее сближается со светской геополитикой.