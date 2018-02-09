Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Многострадальный закон о т.н. большой приватизации на Украине по состоянию на середину февраля остаётся не вступившим в силу. Последняя динамика — он был подписан спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием, после чего был отправлен на подписание президенту Петру Порошенко.

Хотя действующего закона ещё нет, предприятия постепенно проходят предпродажную подготовку. Так, и.о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров сообщил, что польский филиал компании Ernst & Young объявлен советником для подготовки к приватизации компании «Центрэнерго» (генерирующая компания, в управлении которой находится три угольных ТЭС установленной мощностью порядка 7600 МВт).

Также на продажу готовятся выставить ТЭЦ в Херсоне. Стоимость копеечная — 75,7 млн грн. (менее 3 млн долл.). Что, впрочем, может объясняться условиями приватизационного соглашения: ФГИ потребует от собственника провести модернизацию оборудования в течение пяти лет после покупки.

Anton Galeta ТЭЦ. Украина

Руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден считает приватизацию важным инструментом для борьбы с коррупцией. Об этом он заявил во время встречи с руководством Верховной рады 15 февраля.

«Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию с экономикой и с коррупцией», — заявил Роден.

Ранее Фонд оценил потери Украины от коррупции в 2% внутреннего валового продукта (ВВП).

Валюта

Гривна продолжает укрепляться так же стремительно, как до того падала. По состоянию на 15 февраля доллар стоил 26,65 грн. (-0,46 грн. с 8 февраля), евро — 32,91 грн. (-0,55 грн.). Российский рубль откатился до 0,462 грн. (-0,014).

Межбанковский курс пока не успел догнать курс НБУ: 26,79−26,83 грн./долл. (-0,4 грн.). А вот на чёрном рынке в такой сильный откат пока не верят и держат курс выше: 27,02−27,12 грн. (-0,28 грн.).

Начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко поясняет, почему доллар никак не прекратит дешеветь:

«[Импортёры] боятся переплатить. Те, у кого контракты терпят, как могут откладывают покупку валюты, чтобы взять ее максимально дёшево. Ведь курс падает не первый день, и понятно, что продолжит скатываться, когда экспортёры развернут продажи под бюджетные платежи».

Ещё одна причина — в конце этой недели бизнес платит квартальные налоги, для чего бизнесменам необходимы крупные объёмы гривны. Соответственно экспортёры активно распродают свои запасы валюты, импортёры также не конвертируют свободную наличность в валюту — всё уходит на бюджетные платежи.

Впрочем, Гриненко уверен, что ниже 26,5 грн./долл. курс опуститься на должен, ведь потребность в валюте никуда не девается:

«Отложенный спрос ждет своего курса. Думаю, максимальный объем покупок увидим ближе к отметке 26,5 грн./долл. Активнее всего на ней будут скупаться нефтетрейдеры и, возможно, автодилеры, которые могут захотеть завезти авто по более выгодным курсам и устраивать потом акции для водителей».

Как указывает экономист Виктор Скаршевский, в этом году кроме традиционных сезонных колебаний (мировые циклы колебаний цен на сырье, цикличность сельского хозяйства, отопительный сезон и т. п.) на курс гривны оказывают влияние дополнительные обстоятельства. Так, после резкого повышения учётной ставки НБУ до 16% нерезиденты начали активно сдавать валюту для покупки гривневых ОВГЗ.

Torange.biz Украинские гривны

Аналитик указывает, что Нацбанк, пытаясь сдержать высокой учётной ставкой инфляцию, создал почти идеальные условия для притока спекулятивного капитала. А намерение НБУ укреплять ставку и дальше только улучшит их. Ведь привязка ОВГЗ к валютному курсу позволяет покупателям облигаций рассчитывать на твёрдый и высокий доход — 16−22% годовых. Тогда как доходность в развитых странах не превышает 3%. Причём, пишет экономист, не следует обманываться укреплением курса сегодня, поскольку за него придётся заплатить в конце года. Ведь чем больше в рынок ОВГЗ вольется спекулятивного капитала, тем больше будет отток — когда спекулянты в едином порыве бросятся конвертировать полученный доход в доллары и евро и выводить прибыль.

Вторая группа рисков связана с глобальными рынками. Скаршевский прогнозирует, что на падение индекса Dow Jones власти США отреагируют повышением учётной ставки, т. е. бросятся укреплять доллар. А укрепление доллара обычно приводит к падению цен на сырьевые товары, составляющие основу украинского экспорта, — зерно и металл. Вернее, даже больше металл, поскольку в 2017 году цены на него и ЖРС были максимальными за последние 3−5 лет. А Всемирный банк ещё в начале года прогнозировал падение цен на сырьевые товары на 5−7% со второй половины 2018 года (ещё до паники на бирже). Учитывая, что сырьевые товары генерируют около 70% валютной выручки Украины, радоваться сегодняшнему укреплению гривны совершенно незачем.

Третий фактор отложенной девальвации — выплаты по внешнему и внутреннему государственному долгу (7,4 млрд долл, т. е. почти вдвое больше, чем в 2017-м).

МВФ

В последнее время МВФ настоятельно требует от Украины принять закон об антикоррупционном суде. Активно это требование начало звучать примерно весной прошлого года, до этого более актуальными были иные вопросы. И похоже, что с антикоррупционным судом повторится та же история, что и с другими законопроектами, которые принимали под диктовку МВФ: Украина соглашается, разрабатывает, голосует — оказывается, что не то.

По крайней мере представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман в эфире телеканала «Громадське-TV» заявил, что понимание антикоррупционного суда, отражённое в президентском законопроекте, не соответствует видению МВФ:

«Что является действительно определяющим — это необходимость создать независимый антикоррупционный суд, набрать независимых судей с безупречной репутацией, запустить работу этого суда без задержек».

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд рассказывает о влиянии законопроекта на отношения Украины и МВФ несколько подробнее.

«Президент Порошенко потерял уважение западных коллег из-за законопроекта об антикоррупционном суде, поданного 22 декабря. Его содержание вряд ли предполагает создание суда независимого и компетентного, на что указала и Венецианская комиссия. Кроме того, подать его почти в канун католического Рождества тоже не очень честно — выглядит так, будто это сделано, чтобы законопроект не читали и не заметили», — пояснил он в интервью изданию «Новое время».

Кстати, во время вышеупомянутой встречи руководителя миссии МВФ Рона ван Родена с Андреем Парубием представитель Фонда напомнил, что создание Антикоррупционного суда желательно завершить до начала «большой приватизации», ведь активность потенциальных инвесторов от этого прямо зависит.

На запрос украинских журналистов в МВФ уточнили, что миссия Фонда, посетившая Украину 12−16 февраля, не являлась оценочной. Т. е. по итогам её визита Фонд не будет принимать решения о том, давать или не давать Украине новый транш. И когда на Украину пришлют именно оценочную миссию — в МВФ сказать не готовы. Что же касается сотрудников Фонда, посетивших Киев в середине февраля, то они приезжали для обсуждения ряда технических вопросов с украинской властью — в частности, касающихся всё того же антикоррупционного закона.

«Эксперты валютного фонда находятся в Украине для того, чтобы сделать аудит в экономике, но главное их задание — найти механизм, как забрать те деньги, которые мы им должны. Я думаю, что они будут над этим работать», — утверждает бывший премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Инвестиции

Даже жаль, что адекватная оценка происходящего к украинским политикам приходит только в отставке.

Бывший генпрокурор Святослав Пискун в эфире того же канала и вовсе настроен поставить вопрос о… списании долгов Украины перед МВФ:

«Я очень хочу добиться от МВФ, чтобы они нам простили наши долги. Как они простили Греции, Болгарии, Испании, Польше. Почему они нам не прощают? Чем мы хуже других? Почему им все посписывали, дали возможность возродить экономику, и их люди нормально живут, а мы все время живем с этой удавкой? Они что, не понимают, что нам по двойной заплатить нечем? Понимают! Но все равно подписывают нам условия, от которых мы должны сдохнуть».

Правда, рецепт того, как добиться этого списания, экс-генпрокурор дал какой-то странный:

«Нужно прийти и сказать, что у нас заработала экономика, мы даем рост 6% [более чем в два раза меньше — Ред], у нас занятость населения повысится на 10%. Спишите нам 10 млрд, а мы дадим рост 15%».

В результате глава стратегической группы советников премьер-министра Владимира ГройсманаИван Миклош вынужден признать очевидное:

«Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается».

А поскольку перед выборами вряд ли стоит надеяться на получение новых траншей, текущая программа сотрудничества будет выполнена примерно наполовину от запланированного объёма финансирования.

Напомним, последний транш в размере 1 млрд долл. Украина получила от МВФ ещё в начале апреля 2017 года, к тому же тогда Фонд фактически дал Украине денег для того, чтобы Украина могла вернуть более ранний кредит. К тому же 2017 год стал первым с момента возобновления активного сотрудничества Украины с МВФ в 2014 году, когда Украина вернула Фонду больше, чем получила (1,2 и 1 млрд долл. соответственно), в этом же году Киев должен вернуть гораздо больше — 7−8 млрд долларов.

Топливо

Как мы и предполагали, укрепление гривны к середине февраля наконец-то докатилось до топливного рынка. По состоянию на 15 февраля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 30,17 грн. (-0,2 грн. в сравнении с 7 февраля, +1,76 грн. с начала года), за литр А-92 — 29,43 грн. (+0,19 грн., +1,76 грн. с начала года). Дизтопливо — 27,99 грн./л (-0,22 грн., +1,78 грн. с начала года). А вот на СПБТ укрепление гривны пока не сказалось. Даже наоборот — пропан-бутановая смесь с прошлой недели подорожала на 0,02 грн., до 13,35 грн./л.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн выразил мнение, что к концу второй декады декабря розничная стоимость нефтепродуктов может снизиться на 0,5−0,7 грн./л. Учитывая, что в среднем на 0,2 грн./л цены уже снизились, к следующей неделе можно ожидать коррекции цен ещё на 0,2−0,5 грн./л.

Снижению цен в рознице могло посодействовать и правительство. Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, раздосадованный вопросами журналистов на тему «почему при росте курса доллара топливо сразу дорожает, а после укрепления гривны не дешевеет», пригрозил сетям АЗС карами:

«Если нужно, я буду встречаться со всеми игроками на рынке нефтепродуктов. Никто не говорит, что надо работать в убыток — они частные компании, но мы должны донести им чёткую позицию, что сверхприбыли в этой сфере быть не должно, что они должны, если есть условия для понижения цены, это сделать… Я поручил ГФС проанализировать каждый контракт, каждую декларацию на злоупотребления. Если найдем хоть одну гривну злоупотребления — будем наказывать беспощадно».

В январе 2018 года Украина импортировала 570,7 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 344 млн долл. 42,43% этого топлива (в стоимостном выражении) приходятся на поставки из Республики Белоруссия, 38,06% — из РФ, 10,76% — из Литвы и 8,74% — из других стран. Из-за увеличения стоимости нефти на импорт топлива пришлось потратить на 22% больше, чем в прошлом году.

ИА REGNUM Инфляция

Примерно 9% от импорта нефтепродуктов (52 из 570 тыс. тонн) прибыло на Украину морем, что на 16% больше, чем в январе 2017 года.

Разное

Госстат Украины сообщил, что в январе розничные цены на товары выросли сразу на 1,5%. Если Украина продолжит такими темпами, то назначенные Нацбанком 9% будут достигнуты уже к концу июня. К слову, в прогнозах НБУ наметилась некая двойственность. С одной стороны, его представители соглашаются с тем, что и в 2018 году инфляция на Украине будет оставаться высокой. С другой же — не спешат пересматривать прогноз.

«Фактическая инфляция [в январе] была несколько выше траектории прогноза, опубликованного в «Инфляционном отчете» за январь 2018 года, в связи с более быстрыми, по сравнению с ожиданиями, темпами роста цен на сырые продукты и топливо… Это стало результатом действия ряда факторов. Во-первых, дальнейшего роста заработных плат (в т.ч. из-за очередного увеличения минимальной зарплаты с начала 2018-го на 16,3%). Во-вторых, ослабления гривни в предыдущие несколько месяцев. В-третьих, значительных темпов роста потребительского спроса, о чем свидетельствовало стремительное увеличение розничного товарооборота в декабре 2017 года (на 16,1%). В-четвертых, из-за начала нового бюджетного года, что часто сопровождается пересмотром ценовой политики», — так объяснили в НБУ бурное начало года в экономике, а также то, что годовой прогноз остался без изменений.

Украина за год сумела улучшить своё положение в топ-10 самых несчастных государств мира, однако осталась его фигурантом, сообщает Bloomberg. В 2018 году Украина сумела подняться с 5-го на 7-ое место. Показатель «несчастья» — интегральный и рассчитывается исходя из данных об инфляции и безработице.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

Важный для украинской экономики показатель — индекс борщевого набора — за год вырос втрое, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты». В частности, морковь стоит в 2−2,2 раза дороже, чем в феврале 2017-го, свекла — в 3,7 раза дороже.

Госстат подсчитал, что экспорт Украины в ЕС в 2017 году достиг 17,5 млрд долл., т. е. превысил результат 2013 года (16,5 млрд долл). Также, по оперативной оценке Госстата, ВВП Украины в 2017 году вырос на 2,2%. Впрочем в Госстате признали, что в IV квартале рост экономики замедлился до 1,8%, против 2,1% в III.

Несмотря на обнадёживающие результаты торговли с ЕС, негативное сальдо внешней торговли (товары и услуги) выросло до 2,6 млрд долл. (2,08 млрд долл. в 2016-м).

По состоянию на 14 февраля Украина отправила на экспорт более 25 млн тонн зерновых (с начала 2017/2018 маркетингового года), из которых 12,6 млн тонн — пшеница, 8,5 млн тонн — кукуруза, 4 млн тонн — ячмень. В министерстве аграрной политики и продовольствия, чья пресс-служба оповестила прессу об этой статистике, не уточнили, на сколько этот результат больше или меньше, чем в 2016/2017 м. г. Однако отметили, что их прогноз по экспорту на год — 41 млн тонн, тогда как в 2016/2017 м. г. удалось экспортировать 43,9 млн тонн.

Экономисты Леандро Медина из африканского департамента МВФ и Фридрих Шнейдер из Университета Кеплера (Линц) в своём совместном докладе оценили размер теневого сектора украинской экономики в 44,8% ВВП. Стоит отметить, что в докладе проанализирована экономическая статистика лишь до 2015 года включительно, т. е. 44,8%, о которых говорится в докладе, — это оценка двухлетней давности. Напомним, год назад Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров оценивала теневую экономику Украины в 45,16% ВВП.

Отметим также, что в министерстве экономического развития не соглашаются с такой оценкой МВФ, наставивая на собственной методике. Согласно исследованию МЭРТ (на сегодня есть данные только за январь — сентябрь 2017 года) теневой сектор экономики на Украине составляет 33%, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.