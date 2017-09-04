Согласно статистике Оренбургская область успешно выполняет майские указы. По данным Росстата, за 2017 год средняя заработная плата работников бюджетной сферы составила 22 472 рубля. В минкультуры региона подчеркнули, что средний показатель зарплаты бюджетников даже превысил 90% от средней зарплаты по экономике региона. Однако профсоюзы выражают недовольство тем, что математика расходится с реальностью жизни, и считают, что в методику расчётов надо вносить изменения на федеральном уровне. Вместе с тем защитники трудящихся положительно оценивают безусловный рост заработной платы.

Иван Шилов ИА REGNUM Взгляд Путина

Выполнение майских указов

В Оренбуржье средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2017 году составила 22 472 рубля. В частности, в областных учреждениях — 20 827 рублей. Напомним, что зарплата работников театров, библиотек, музеев должна быть не ниже 90% от средней по региону.

Зарплата

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры Оренбургской области, заработную плату считали по прогнозу, а не по факту:

«Мы же не знали, какой факт сложится, а факт сложился больше, чем прогнозный показатель».

Прогнозировалась средняя заработная плата по региону в 2017 году в размере 24 652 рубля, а фактически сложилась — более 27 тысяч рублей. Ориентируясь на прогнозный показатель, область должна была достичь 22 187 рублей в качестве среднего показателя для бюджетников в сфере культуры. Таким образом, майские указы регион даже перевыполнил. Но это если ориентироваться на прогнозные цифры. По факту же картина не столь радужная.

Математика и реальность

Профсоюзы Оренбуржья указывают на то, что математические расчёты и их итоги по выполнению майских указов расходятся с жизнью. И это общее место для всей России.

По словам председателя Федерации профсоюзов Оренбургской области Ярослава Чиркова, с точки зрения математики цифры по выполнения президентских майских указов радуют. Они совпадают со средними показателями по региону. Вместе с тем он подчеркнул, что на фоне стремления выполнить эти указы в регионах пошли на оптимизацию или на перевод людей на неполный режим работы, а иной раз и на перевод в более низкую категорию работников, которые не попадают под майские указы (наглядные примеры есть в сфере здравоохранения, когда санитаров переводят в техперсонал).

ИА REGNUM Рост зарплат

Лидер обкома профсоюза работников культуры Людмила Симонова указала, что в сфере культуры большое количество людей не получили повышения в зарплате:

«Они названы методистами, а работают в культуре. Значит, они не получили повышения».

Особо остро, по мнению профсоюзов, вопрос с работой и её оплатой стоит на муниципальном уровне. В малых городах и сёлах народ всё меньше ходит в библиотеки. Полной загрузки нет, поэтому муниципальные власти вынуждены переводить библиотеки на двухчасовый или четырёхчасовой режим работы. Соответственно библиотекари получают всего 0,25 или 0,5 ставки. При подсчёте среднего заработка система учитывает 0,25 ставки не отдельно, а объединяет четыре библиотеки, расположенные в районе, в одну ставку. Получается, что в некоторых районах 20 827 рублей приходится на четырёх библиотекарей.

Нужен порядок

«Я не склонен делать резких заявлений. На самом деле наблюдается отток населения из деревень и малых городов. Но надо найти смелость, взять на себя ответственность и, не прикрываясь статистикой, в данном сегменте работа не эффективна, и думать о трудоустройстве тех же библиотекарей, чтобы от их деятельности был результат и обществу и им самим», — сказал Ярослав Чирков и добавил, что аналогичная проблема прослеживается и в АПК, когда люди нужны только на сезон, остальные восемь месяцев они без работы.

geralt Увольнение

По словам лидера оренбургских профсоюзов, ранее была идея объединить школьные и сельские библиотеки, но и в этом случае не удалось бы избежать сокращений. Кроме того, согласно образовательным стандартам, в школьную библиотеку ограничен доступ.

«Вопросов очень много. Они должны решаться на федеральном уровне. Пока же их решение даже не проглядывается», — сказал Чирков.

Лидер обкома профсоюза работников культуры Людмила Симонова считает, что назрел вопрос наведения порядка в выполнении майских указов. Она указала на метаморфозы в процессе: сначала речь шла о доведении средней зарплаты работников до средней по экономике, потом до средней по региону. Затем заговорили о том, что в среднюю заработную плату включаются все доходы, включая премии, коммунальные выплаты.

«На каждого человека высчитать невозможно. Да, хорошо — зарплата растёт, майские указы выполняются. Но пора наводить порядок в этой сфере!» — убеждена Симонова.