Долгожданная Олимпиада в Пхенчхане со всей своей неотвратимостью шумно и скандально началась, самое время подводить итоги. Триумфатором первых дней Олимпиады стала маленькая гордая страна с самоназванием КНДР, именуемая врагами Северной Кореей. Ее триумф особенно примечателен на фоне бития некогда могущественной спортивной супердержавы, самоназвание которой стерто из анналов и прочих олимпийских мест.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

Теперь ей надлежит именоваться ОАР. Нет, это не объединенная арабская республика. Это новая родина для олимпийских атлетов из России.

Почему бьют именно эту бывшую супердержаву, правопреемницей которой стала ОАР? Потому что именно российская феодальная бюрократия породила всемирно известный феномен под наименованием «Родченков». Этот позорный феномен — прямое следствие деградации ее внутренней среды, пораженной вирусом стяжательства.

А если виноват вирус, значит, никто не виноват. Просто люди заразились и болели. И вся «система» поэтому больна. Одним словом, виноват вирус.

Как-то так получилось, что ведущий антидопинговый специалист и талантливый химик в ОАР оказался преступником и предателем. Или, наоборот, человек без принципов оказался «своим», чьим-то другом или кумом, и назначен руководителем без конкурса, без проверок и прочих «вредных» формальностей.

Вернувшийся из Канады Родченков несколько лет руководит ФГУП «Антидопинговый центр» и практически в открытую навязывает спортсменам и спортивным федерациям допинг собственного производства под гарантии антидопинговой «крыши». Активно продвигается тезис о том, что допинг принимают все, но не всех ловят.

И «допинговый бизнес» худо-бедно пошел, в связи с чем возникает первый вопрос. Если Родченков мог «крышевать» покупавших допинг спортсменов, значит, кто-то «крышевал» самого Родченкова. Если Родченков мог обходить процедуры ВАДА, значит, в этих процедурах есть очевидные «дыры» или кто-то «крышевал» на международном уровне. А это значит, что само Всемирное антидопинговое агентство в первую очередь нуждается в реформировании.

Джотто ди Бондоне. Иуда, получающий плату за предательство

За заслуги перед ОАР Родченков награжден двумя почетными грамотами и орденом Дружбы за Олимпиаду в Сочи. Но подвел пресловутый «человеческий фактор», появились то ли непосвященные с другими принципами, то ли посвященные, с которыми не делятся. И вот уже у ВАДА появляются добровольные информаторы из ОАР, да и в самой ОАР то проводятся, то прекращаются следственные действия.

История, леденящая кровь, начинается после допингового скандала между ВАДА и РУСАДА, отставки Родченкова и его отъезда в США. В феврале 2016 года один за другим уходят из жизни два бывших руководителя РУСАДА, отправленные в отставку вместе с Родченковым. По официальной версии, у обоих — обширный инфаркт на фоне переживаний, связанных с допинговым скандалом и скоропостижной отставкой.

Как бы то ни было, но оказавшийся в пограничном состоянии Родченков с полным основанием начал борьбу за свою жизнь всеми возможными способами. Вплоть до программы защиты свидетелей и прочей атрибутики в духе Голливуда. В общем, отторгнутый и преданный «системой» стал предателем тех, кто его предал.

Кто от этого пострадал? В первую очередь спортсмены и репутация страны. А также жители этой страны, считающие себя ее гражданами, но как-то не очень уверенно. Сама «система» от потери бойца не пострадала, все на своих постах.

Из основного фигуранта допингового скандала Родченков становится основным свидетелем. Первая часть доклада Макларена выходит в июле, вторая — в декабре 2016-го. Как справедливо отмечается во второй его части, выводы первой части доклада никем из ОАР аргументированно не оспорены. Была, правда, попытка оспорить дисквалификацию Параолимпийского комитета с позиций здравого смысла, но особая «юридическая логика» привычно победила здравый смысл.

Системная номенклатура ОАР сосредоточилась на самозащите, на международном признании того, что в ОАР отсутствует государственная поддержка допинга. Мол, спортсмены сами виноваты, их и наказывайте.

Но это не помогло. Несмотря на извинения и унижения, Олимпийский комитет ОАР дисквалифицирован. Однако опять никто не возражал, об аргументированном иске на тонущем судне не могло быть и речи. В общем, полностью легли под МОК, чем и спровоцировали избиение, и теперь исправно выплачивают контрибуцию. Разумеется, не из своего кармана, а из бюджета ОАР, то есть из карманов налогоплательщиков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

В общем, номенклатура ОАР оказалась слабой и беспомощной и в холодной олимпийской войне была побита бюрократией МОК. И вот тут упоенное победой руководство МОК допустило грубую и непростительную ошибку, решив поглумиться над спортсменами.

Лишив их родины, флага и гимна, она еще и произвольно лишала спортсменов ОАР права на участие в Олимпиаде. Этот «перегиб» стал очевиден всем, включая Спортивный арбитражный суд. Забеспокоился француз Мартен Фуркад, да и все другие олимпийцы вправе задать риторический вопрос: если на пробирке с моей пробой вдруг появятся царапины, я тоже буду дисквалифицирован?

Спортивный арбитражный суд в первом своем решении подтвердил юридическую несостоятельность доклада Макларена и оправдал 28 российских олимпийцев, а еще для одиннадцати смягчил наказание. САС справедливо дал понять, что спортсмены во всей этой истории не виноваты, и бездоказательное наказание бесправных спортсменов ни к чему хорошему олимпийское движение не приведет.

Реакция руководства МОК на это решение явила беспрецедентный прецедент. Томас Бах заявил о необходимости реформирования САС. Для феодальной бюрократии ОАР давление на суд дело привычное, в ОАР суды не злоупотребляют правосудием и всегда принимают нужные и правильные решения. Однако, столкнувшись с такой же системой на международном уровне, номенклатура ОАР оказалась беспомощной.

Второе решение САС принято в пользу руководства МОК, подтверждено его право допускать на Олимпиаду спортсменов ОАР по своему усмотрению. В очередной раз «юридическая логика» вошла в противоречие со здравым смыслом, и здравый смысл привычно отступил. Хотя должно быть наоборот: если спортсмен оправдан, он должен быть допущен к соревнованиям, для нормального человека это логично.

Однако в головы непосвященных вбито, что нужно принимать «юридическую логику», а не здравый смысл, ибо ее излагают люди ученые, умудренные в юридической казуистике, которая, как известно, что дышло. Юридическая подоплека второго решения САС в том, что Олимпийский комитет ОАР был дисквалифицирован, дисквалификацию не оспорил, поэтому он не может направлять спортсменов на Олимпиаду. Приглашение спортсменов ОАР — это милость со стороны МОК, а не его обязанность, отсюда и принцип «приглашаю, кого хочу».

Мог ли САС принять другое решение? Разумеется, мог. Мог сослаться на приоритет одних прав и ценностей над другими и тому подобное, юридическая казуистика в этом отношении безгранична. Однако САС этого не сделал. В первую очередь, потому что сама дисквалифицированная бюрократия ОАР ничего для этого не сделала, а также потому, что она не способна защитить от бюрократии МОК ни САС, ни саму себя.

В холодной олимпийской войне столкнулись две схожие системы — феодальная бюрократия ОАР и международная бюрократия МОК. Спортсмены, без которых МОК не может существовать, так же бесправны в МОК, как и граждане в ОАР. МОК убедительно показал, что он нуждается в реформировании. Однако, кто будет реформировать МОК, его вчерашние пораженцы? Кто будет слушать одинокий голос ОАР, потерпевшей сокрушительное поражение?

Нужны люди, идеи и деньги. МОК — это коммерческий проект. Рекламные бюджеты заряжены, телетрансляции проплачены, о каком бойкоте вы говорите? Когда побеждают не те, кто платит, то тем, кто платит, это неинтересно. Хотите побеждать — платите.

Однако и для того, чтобы изменить эту тенденцию, все равно нужны деньги. Кто-то должен олимпийское движение, МОК или его альтернативу поддерживать и содержать. Но в ОАР, как известно, денег нет, а с господами «денег нет» ни в самой ОАР, ни в сфере ее интересов никакой перспективы нет и быть не может.

Впрочем, всегда есть перспектива отказаться от амбиций победителей. И стать маленькой гордой страной на радость братским народам и прочим дружелюбным соседям.