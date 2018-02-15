В ежегодном отчетном докладе мэра Уфы Ирека Ялалова об итогах социально-экономического развития города за 2017 год затрагивались острые вопросы: от обманутых дольщиков до решения транспортной проблемы. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что внимание мэрии к проблемам, действительно волнующим уфимцев, даёт повод для умеренного оптимизма, горожанам же хотелось бы слышать о конкретных сроках решения конкретных вопросов.

Gorobzor.ru Ирек Ялалов

Цифры и факты

Цифры, приведенные градоначальником 14 февраля 2018 года на очередном, XIX заседании Горсовета Уфы, звучали внушительно:

Уфа заняла второе место среди городов-миллионников по объему отгруженной продукции, уступив лишь Омску. Объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных промышленными предприятиями, вырос на 16% и превысил 774 млрд рублей, при индексе промышленного производства 104,8%. Весомый вклад в эти результаты внесли предприятия нефтепереработки и оборонного комплекса.

К 100-летию республики уфимские предприятия реализуют проекты на 4 млрд рублей. Всего в перечень юбилейных объектов включено 15 проектов уфимских предприятий.

В 2017 году в Уфе, впервые в современной истории города, введено в эксплуатацию сразу три новые школы. В городе строятся новые корпуса онкологического диспансера и психотерапевтического центра, Республиканской клинической больницы, детский корпус инфекционной больницы, поликлиника больницы №7, центр спортивной подготовки, крытый каток.

В 2017 году в Уфе продолжился естественный (+2,37 тыс.) и миграционный (+3 тыс.) прирост населения. В целом население города увеличилось более чем на 5 тыс. человек и на начало 2018 года превысило 1 млн 131 тыс. человек. (в 2016 году — 1 млн 110 тыс. 976 человек).

В 2017 году первоначально утвержденный бюджет Уфы в объеме 19 млрд 400 млн рублей увеличился до 24 млрд 200 млн рублей. Рост к уровню 2016 года составил более 4%. Из федерального и республиканского бюджетов за 2017 год поступило около 14 млрд рублей. Расходы бюджета города профинансированы в объеме 24 млрд 615 млн рублей. По сравнению с началом 2017 года удалось снизить объем кредиторской задолженности на 1 млрд 800 млн рублей, то есть более чем в 1,5 раза.

Ufacity.info Ирек Ялалов представил отчет об итогах деятельности администрации Уфы за 2017 год

Узкие места, расплывчатые решения

Как отметил политолог Дмитрий Михайличенко, доклад уфимского сити-менеджера Ирека Ялалова обозначил ряд важнейших проблем развития мегаполиса, среди них ремонт и модернизация котельных, решение проблем обманутых дольщиков и преодоление проблемы очередей в детские сады.

Предлагались и пути решения этих проблем. Так, посетовав на неспособность «избавиться от недобросовестных застройщиков», градоначальник Уфы выразил надежду, что «переход от долевого строительства к банковским кредитам или к так называемому проектному финансированию позволит раз и навсегда решить эту проблему». Начав с утверждения, что «сегодня все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах», мэр признал, что это удалось в том числе и за счет ежегодного открытия на базе школ дошкольных групп, а также семейных групп, обращения родителей в частные детские сады, где находятся около 3 тыс. детей. Работа по повышению доступности дошкольных образовательных услуг будет продолжена. Создание условий для приема в детские сады детей с двухмесячного возраста предполагает строительство детских учреждений на принципах муниципально-частного партнерства.

Еще одна проблема — транспортная. Сегодня общий объем пассажирских перевозок превышает 200 млн человек. Мэрия констатирует, что нужны перемены и в транспортном обслуживании населения, и видит решение проблемы в оптимизации маршрутной сети города. Из достижений — увеличение количества транспортных средств, оснащенных оборудованием «ГЛОНАСС», обещания о развитии электротранспорта и последующем соединении трамвайным сообщением северной и южной частей города. Все надежды на разрешение транспортной проблемы связываются с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры уфимской агломерации, которую разработают в рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Ufacity.info Мост через реку Белую, Уфа

Мост для консолидации элит

Особое внимания уделялось ремонту старого моста через реку Белую. Как ранее писало ИА REGNUM, старый мост был закрыт в январе из-за трещин в покрытии. Переправа, наряду с новым мостом, соединяет центр Уфы с трассой на аэропорт и является главным выездом из города. Закрытие моста чревато пробками.

«По имеющейся у меня информации, мэрия сумела договориться с правительством о выделении дополнительных средств, и такой ремонт будет осуществлен весной 2018 года. Кстати, присутствие на заседании уфимского Горсовета премьер-министра республики Рустэма Марданова показало высокую степень консолидации административных элит в республике», — подчеркнул политолог Дмитрий Михайличенко.

С такой точкой зрения согласен исполнительный директор Евразийского центра «Самрау» Константин Сафронов, считающий, что присутствие высокопоставленного представителя региональной власти продемонстрировало отношение главы Башкирии Рустема Хамитова к руководителю Уфы.

Политолог Николай Евдокимов подчеркнул, что «часть тех проектов, о которых говорил Ирек Ялалов, вписываются в региональную программу, принятую к 100-летию образования республики. Это позволяет надеяться на согласованную работу муниципальной и региональной власти.

На фоне намеков о якобы имеющем место противостоянии уфимских и региональных властей подобные заявления достаточно актуальны.

Ufacity.info Вид на Уфу

Вспомнили о спальниках

Еще одной особенностью доклада стало упоминание о существовании разрыва между развитием южной (центральной) и северной (промышленной) частей Уфы. Годами, даже десятилетиями эта диспропорция замалчивалась.

«Среди позитивных аспектов я бы отметил более активное вовлечение горожан в принятие важнейших вопросов развития муниципалитета, а также развитие инфраструктуры. Особенно это характерно для Черниковки, северной части мегаполиса, которая традиционно считалась обделенной вниманием властей», — отметил Михайличенко.

В докладе прозвучало, что в 2018 году продолжится строительство многофункционального образовательного центра в микрорайоне «Инорс-4», в планах — открытие бассейна в Калининском районе и реконструкция стадиона «Строитель».

Рядовые жители Черниковки настроены более скептично. Как считают уфимцы, «продолжение строительства образовательного центра не гарантирует его завершения», а расплывчатые фразы про Уфимскую агломерацию на дают четкого понимания, когда будет введена вторая часть проспекта Салавата Юлаева.

«Продолжение проспекта для жителей Черниковки и Инорса позволит не только сократить время в пути, но и почувствовать себя, наконец, жителями Уфы, а не инопланетянами из рабочих пригородов. Все без исключения учреждения культуры и крупные торговые центры, органы федеральной власти и транспортные центры находятся в южной части города, а в северной — только промзона и спальные районы, продолжение проспекта хоть немного, но сгладит такую явную диспропорцию», — считает житель Черниковки Александр Капустин.

Ufacity.info Представлен отчет об итогах деятельности администрации Уфы за 2017 год

С умеренным оптимизмом

Тем не менее экспертное сообщество республики отмечает, что «для Ирека Ялалова и его команды на данный момент приоритетными направлениями являются факторы развития социальной инфраструктуры». Часть экспертов тут же добавляет: «Но это только на бумаге».

В некоторые обещания мэрии уфимцы просто не верят, соединение северной и южной частей Уфы трамвайным сообщением называют «сказкой» и «утопией». Молодые мамы рассказывают о том, как им не удается устроить ребенка в детский сад, жители микрорайона «Южный» требуют открытия классов с русским языком обучения в единственной на весь микрорайон гимназии, поднимается вопрос сохранности памятников истории и архитектуры Уфы, обманутые дольщики делятся своими ожиданиями.

Наиболее характерно мнение Николая Евдокимова.

«Полагаю, что уфимская администрация в целом верно уловила общий тренд последних месяцев — усиление внимания к социальным вопросам. Тем не менее остаётся актуальной проблема реализации намеченных планов. Например, о необходимости реформы городского транспорта в Уфе говорится уже много лет, но «воз и ныне там». Поэтому я бы не торопился с далеко идущими выводами. Вопрос реализации намеченных планов пока остаётся открытым. Но то, что внимание мэрии переключилось на те проблемы, которые действительно волнуют уфимцев, внушает умеренный оптимизм», — заключил собеседник ИА REGNUM.