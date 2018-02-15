Президент России Владимир Путин знает, как нужно вести диалог со своими коллегами, он неустанно использует те или иные рычаги влияния для получения преимуществ. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не должен забывать об этом во время официальной встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которая состоится на этой неделе, пишут Айкан Ердемир и Мерв Тахироглу в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин, Реджеп Эрдоган

В первую очередь переговоры будут посвящены осложнениям, возникшим в связи с продолжающейся турецкой военной операцией на севере Сирии. От дипломатического тона Вашингтона во многом зависит, сможет ли Белый дом поставить на место разбуянившегося союзника по НАТО.

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В Турции растут антиамериканские настроения. Двусторонние отношения между союзниками по НАТО настолько напряжены, что в своих заявлениях представители Анкары дошли до угроз о нанесении удара по силам США, которые находятся среди сирийских курдов, расположенных всего в нескольких километрах от турецких позиций.

В понедельник, 12 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предупредил, что отношения между США и Турцией будут «либо налажены, либо полностью разрушены».

Суть проблемы заключается в поддержке сирийских курдов со стороны США. Президент Турции Реджеп Эрдоган неоднократно указывал на это, каждый раз подчеркивая, что сирийские курды представляют экзистенциальную угрозу для Турции. Курдские отряды народной мобилизации YPG являются ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которая внесена Турцией в список террористических организаций. В турецких СМИ США представлены как зловещая сила, стремящаяся разрушить Турцию. Недавний опрос общественного мнения показал, что граждане Турции в подавляющем большинстве считают, что США — это основная угроза для безопасности страны, а Россия — это ключевой союзник Турции.

Kurdishstruggle Бойцы Отряда народной самообороны (YPG)

Конечно, Эрдоган не упускает ни малейшей возможности напомнить Вашингтону о поддержке сирийских курдов, однако он забывает упомянуть, что между Россией и теми же сирийскими курдами также существуют определенные отношения. В то время как председателю политического крыла YPG по-прежнему запрещен въезд в США из-за его принадлежности к РПК, в 2015 году он открывает представительство в Москве.

Турецкая операция в сирийском кантоне Африн также является примером двойных стандартов Анкары. Если с Россией Анкара последовательно соглашается, то из Вашингтона она стремится сделать «козла отпущения». В 2017 году Россия заключила с YPG соглашение об открытии в Африне небольшой военной базы. За последние несколько недель отряды YPG неоднократно использовали против турецкой техники в Африне противотанковые ракеты российского производства 9M113 «Конкурс». Однако турецкие СМИ возложили всю вину на США и призвали закрыть Вашингтону доступ к авиабазе Инджирлик на юге Турции.

Всё говорит о том, что приоритетным направлением для турецкого правительства является поддержание тесных отношений с Москвой, даже если это ослабляет связи с союзником по НАТО.

Благоволение Москве связанно с желанием Турции получить поддержку России для начала вторжения в Сирию, и особенно в Африн. Когда Россия закрыла сирийское воздушное пространство в 2015 и 2018 годах после крушения своих самолетов, Анкара была вынуждена согласиться с ограничениями, установленными Кремлем. Даже когда сирийские силы атаковали турецкий военный конвой в Идлибе в январе 2018 года, Анкара возложила ответственность на YPG и еще раз напомнила о поддержке сирийских курдов со стороны США.

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Nato.int Рекс Тиллерсон

С другой стороны, Турция может извлечь политическую выгоду, сделав из Вашингтона мальчика для битья и способствуя росту антиамериканизма в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 2019 год. Приходится констатировать, что в настоящий момент гораздо выгоднее быть российским представителем в Анкаре, чем союзником Турции по НАТО.

Во время своего визита в Турцию Тиллерсон может только надеяться на то, что его примут также, как его российских коллег. Для того, чтобы отбить Турцию у России, Вашингтону стоило бы поучиться у Путина, как нужно вести диалог с турецким лидером. В этом и заключается ирония сложившейся ситуации.