



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

12 февраля спецназ Госпогранслужбы задержал Михаила Саакашвили в киевском ресторане и выдворил в Польшу. Что это было? Этим вопросом задается «Таймер» (Одесса). По мнению издания, «депортация» Саакашвили является всего лишь благовидной ширмой для стратегического отступления экс-президента Грузии с политической арены Украины в связи с успешным исчерпанием задач, для решения которых он на Украину попал. А задачи эти состояли в воздействии на Петра Порошенко, который в конце лета — начале осени 2017 года начал проявлять предосудительное самовольство, отказываясь внедрять в жизнь целый ряд «убедительных рекомендаций» зарубежных партнеров. Источник в одной из фракций Верховной рады Украины не считает, что история Саакашвили на Украине закончена: «Ну, хорошо, его уберут, но куда денутся все проблемы, ради которых, собственно, Банковая так сквозь пальцы смотрела на все «художества» Михо? Вы видели результаты последней американской социологии? Там Петр Порошенко не только уступает Юле Тимошенко, но ему буквально на хвост наступает Вадим Рабинович. А ведь президентская кампания еще даже по сути не стартовала, еще не известно, кому даст «добро» Вашингтон. При таких условиях утопить Тимошенко, втянув ее тем или иным образом в силовое противостояние с Банковой, было ключевой задачей. А теперь? И второе: в последнее время украинские олигархи начали активно спонсировать «Михомайдан». Получается, деньги на ветер? А недавнее решение партии Саакашвили начать развертывание предвыборных штабов? Нет, думаю, депортация Саакашвили явно не поможет сейчас Банковой. Возможно, мы имеем дело со второй попыткой его раскрутить. Свою задачу он пока еще не выполнил».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

Прокуратура польского города Щрода-Великопольська изучает обстоятельства дела украинки, которая, нелегально работая в одной из местных фирм, получила инсульт, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Однако работодатель не только не вызвал ей скорую помощь, но и решил вывезти ее за пределы предприятия, оставил на скамейке и вызвал полицию к якобы нетрезвой женщине. Сейчас украинка в тяжелом состоянии находится в больнице Познани. Дело предал огласке почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский. Он сообщил, «уже парализованную Оксану перенесли в машину, потом ее вытащили из автомобиля и положили на скамейку посреди улицы. Тогда и была вызвана полиция в связи с тем, что на улице находится человек якобы навеселе». Представитель прокуратуры Гжегож Гуче заявил, что возбуждено дело по подозрению в причинении непосредственной угрозы жизни или нанесению тяжелого ущерба здоровью, а также в незаконном трудоустройстве. Пока обвинения никому не предъявлены.

Известный кременчанин Виктор Пидгурский выложил описания очевидцев о том, как местные поляки участвовали в преступлениях немецких нацистов на Тернопольщине во время Второй мировой войны, информирует «За Збручем» (Тернополь). «18 апреля 1944-го на третий день пасхальных праздников село Шпиколосы Кременецкого района было окружено со всех сторон немецкой карательной экспедицией, — приводит данные Пидгурский. — Вместе с немецкими фашистами были и польские шовинисты в гражданской одежде, не имея мундиров. Общался с человеком (к сожалению, около 30 лет назад, поэтому не знаю даже, как его величать), который чудом спасся из этого ада. Он рассказывал, что вырвался из огненного мешка только потому, что смог выползти в лес в той части кольца, где были немцы. Там, где были поляки, никто не вырвался из ада… И вот снова разрывают старые могилы и начинают реанимировать старые обиды. Для чего? Удивляет, что Польша это делает на самом высоком государственном уровне. Возможно, масло в огонь подливает «серый кардинал» Ярослав Качиньский, родной брат которого Лех, будучи президентом, погиб 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском. Ярослав «льет воду» на мельницу москалей, которые изо всех сил «сыплют соль» на старые раны. А значит, что он мог быть причастным к этой трагедии, которая привела к гибели польской государственной элиты».

«Так сложилось, что я очень многим обязан польской культуре и польскому языку, — пишет на страницах портала «Збруч» (Галичина) франковский писатель Юрий Винничук. — Тем более обидно, что новая польская власть перешла на рельсы откровенного национализма и едва ли не расизма. А желание переложить свои грехи на соседей, обвиняя их в антисемитизме, стали повесткой дня. Под раздачу попали не только украинцы, но и евреи. Антисемитские высказывания в польской прессе и на телевидении — это уже норма. Последний спич польского премьера Матеуша Моравецкого о гетмане Богдане Хмельницком — это свидетельство отсутствия какой-либо исторической справедливости и здравого смысла. Если Хмельницкий — Гитлер, то кем был Чарнецкий, который убил более ста тысяч украинцев? «У нас почти тысяча лет сотрудничества на одной земле с евреями, нельзя сравнить с другими странами в Европе и мире», — заявил Моравецкий. Но не меньший период с евреями прожили и украинцы, более того — евреев здесь было всегда больше, чем в Польше. Среди городского населения они составляли от трети до трех четвертей. А с басен о том, что суверенная Польша никогда не выгоняла евреев, можно посмеяться. В 1930-х годах польские студенты требовали устранить из университета Яна Казимира профессоров-евреев, не принимать на обучение еврейскую молодежь и уволить из школ учителей-евреев. Еврейские студенты объявили голодовку, протестуя против антисемитизма. А что было дальше? А дальше было Едвабне и Кельце. Или как не вспомнить погрома евреев поляками в 1918 году за поддержку Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Разве что-то подобное делали украинцы?»

Концентрационный лагерь в Польше

Как быть с Польшей после смены режима ныне правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS), рассуждает колумнист Zaxid.net (Львов). Полякам, к примеру, придется изменить свою трактовку режима Польской республики на западноукраинских землях в межвоенное двадцатилетие. До сих пор польская сторона упорно не признает употребление термина «оккупация». В то же время для украинских патриотов такая характеристика польской власти остается принципиальным вопросом. Главным аргументом польской стороны является то, что ЗУНР не добилась официального признания на Парижской мирной конференции, где определяли послевоенное устройство Европы, а значит, Польша вроде бы не могла оккупировать ЗУНР, потому что юридически некого было оккупировать. Здесь следует помнить, что историческая память говорит не о том, что было de jure, а о том, что произошло de facto. А de facto в ноябре 1918 года украинская государственность в Галичине состоялась. Эта государственность получила абсолютную поддержку местного украинского населения, которое составляло большинство в регионе. Если ноябрьские бои за Львов еще действительно носили характер гражданского противостояния, то исход войны решила только военная помощь из Варшавы, которую можно трактовать как внешнюю интервенцию. Для эффективного межнационального диалога польской стороне стоит осознать, что с ноября 1918 года украинская община обрела осознание себя как государственной нации, а потому не могла воспринять насажденный штыком извне режим как легитимный. Лучшим проявлением такого изменения может стать отказ от традиционного в Польше обозначения западноукраинских земель того времени несколько оскорбительными для украинцев терминами Kresy или Małopolska Wschodnia и замена их на термин «украинские земли Польской республики».

С фактически одинаковыми по смыслу, но несколько отличными по тональности сообщениями выступили в среду, 7 февраля, заместители министров МИД Украины и Венгрии Василий Боднар и Левенте Модьор, передает Mukachevo.net (Мукачево). Украинский чиновник — с довольно осторожным и сдержанным комментарием, а венгерская сторона — с подчеркнуто оптимистичной окраской. «Длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования «языкового вопроса», начала совместного пограничного контроля, развития пограничной инфраструктуры. Шаг за шагом к нормальности», — отметил Боднар. «Есть реальный шанс нормализации венгерско-украинских отношений», — говорится на официальном сайте венгерского правительства после переговоров в Ужгороде. Среди перспективных направлений сотрудничества рассматривается построение автомагистралей (очевидно, имеется в виду окружная дорога вокруг Берегово и трасса Мукачево — Берегово как продолжение транспортного коридора М3 через КПП «Лужники»). А также железнодорожное сообщение. Очевидно, прежде всего, запуск линии Мукачево — Будапешт. Кроме того, стороны обсудили открытие новых пунктов пропуска. Очевидно, в первую очередь — КПП «Большая Паладь — Надьгодош».

Венгрия и дальше будет накладывать вето на украинские инициативы из-за проблемы закарпатских венгров, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от своей нынешней политики в отношении украинского закона об образовании без юридических гарантий, и выдвинул требования в адрес Украины. Об этом министр сказал на пресс-конференции в Будапеште, которая прошла 12 февраля. Сийярто назвал венгерское право вето в НАТО «единственным инструментом, с помощью которого Будапешт может защитить закарпатских венгров и заставить Киев действовать в соответствии с международными нормами». Так, «НАТО планировало провести встречу министров обороны НАТО — Украина 14−15 февраля, на что Венгрия наложила вето, и, соответственно, генеральный секретарь альянса сообщил государствам-членам, что заседание не состоится. Хотя они и пытались оказывать давление на Будапешт, чтобы мы не воспользовались своим правом вето». Отдельно глава МИД обнародовал требования к Украине. По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Киев должен «воздержаться от начала реализации закона об образовании, пока не будет договоренности по каждой детали законодательства с национальными меньшинствами».

Флаг Венгрии

На Винничине появится сквер имени Степана Бандеры, информирует «Реал» (Винница). Представители национал-патриотических сил требовали от мэрии Могилева-Подольского соответствующим образом увековечить в городе память о Бандере. Городские власти удовлетворили запрос общественности, но сделали это вовсе не так, как от них требовали. В городской комиссии по переименованию поддержали предложение о том, чтобы назвать сквер именем Бандеры, а впоследствии установить там бюст «герою». Как указывается на сайте мэрии, «бывшие «руховцы» хотели переименовать улицу или площадь в центре города». Предлагая вариант со сквером, мэрия пояснила, что зеленая зона находится в центре, вскоре планируется ее реконструкция, что позволит установить бюст. Кроме того, назвав безымянный сквер, власти не создадут неудобств горожанам. Никому из них не придется менять штампы с адресом, а местной казне тратиться на новые аншлаги на домах. «И это самое главное», — отмечают в мэрии.

МАГАТЭ проверяет, не передавала ли Запорожская АЭС ядерные отходы военным, рассказывает «Новый день» (Запорожье). Проверка проходит в рамках международного договора между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия. В частности, проверяется отправка контейнеров с отработанным ядерным топливом с энергоблока №2, находящегося в плановом среднем ремонте, на хранение в сухое хранилище отработанного ядерного топлива АЭС. Цель контроля — не допустить передачи ядерных материалов, используемых в ядерных установках, на военные цели.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Не хватает средств на выплату зарплат волынским учителям и медикам, пишут «Волинські Новини» (Луцк). Об этом шла речь во время оперативного совещания у председателя Волынской областной государственной администрации. Директор департамента финансов ОГА Игорь Никитюк сообщил, что 60 местных бюджетов, имеют прямые межбюджетные отношения с госбюджетом, 31 бюджету необходимо увеличение расходов на оплату труда. Наибольшие суммы необеспеченности по отраслям образования и здравоохранения — 125,6 и 55,2 миллиона гривен соответственно. При этом оплата труда работников проводится за счет образовательной субвенции из госбюджета, не обеспеченной на 92,7 миллиона, медицинской субвенции — на 55,2 миллиона. В свою очередь, председатель ОГА Владимир Гунчик отметил, что сейчас в наличии огромный дефицит средств по обеспечению Иваничевской районной больницы. Там есть персонал, есть расходы на содержание больницы, но нет загрузки. И со временем может возникнуть проблема, поскольку средства перечисляются на больного.

Каменную стену стоящего на Левобережье монастыря может поглотить пропасть, утверждает «Чернiгiвщина: події і коментарі» (Чернигов). Речь о Елецком Успенском монастыре, который был основан в XI веке черниговским князем Святославом Ярославичем. В результате неупорядоченного отбора глины жителями близлежащих частных домов возле памятника архитектуры образовалось глубокая пропасть. Эксперты зафиксировали смещение почвы. Ученые говорят, что Елецкая гора, на которой расположен монастырь, еще до конца не исследована. Поэтому земляной вал имеет большую историческую и культурную ценность. Чтобы пропасть не поглотила стену монастыря, нужно немедленно укреплять гору. Если не остановить процесс, то смоет почву, а за ним упадет стена.