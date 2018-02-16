Опубликованный в конце прошлой недели доклад к открывающейся 16 февраля Мюнхенской конференции по безопасности получил несколько однобокое освещение в российских СМИ. Акцент был сделан сугубо на факте углубления кризиса так называемого либерального международного порядка и конкретных факторах, позволяющих авторам доклада констатировать усиление потенциала глобального и регионального противостояния и конфликтов. Между тем доклад интересен с точки зрения отражения именно политической философии, так называемого мейнстрима современной западноевропейской внешнеполитической мысли.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Securityconference.de Мюнхенская конференция по безопасности. 2018

Первое, что бросается в глаза уже в первых строках рассматриваемого документа, — определение того самого «либерального международного порядка», стабильности которого так хотят авторы доклада. Оказывается, во-первых, что он возник ещё в результате Второй мировой войны: был задуман (conceived) и оформлен (shaped) в виде набора институтов и норм «в значительной мере Соединёнными Штатами Америки». А во-вторых, если говорить о содержании этого понятия, то при всех возможных нюансах толкования главными его основами, как подчёркивается в документе, с тех пор служили «приверженность свободе и правам человека, наличие международных организаций и международного права, экономическая открытость».

Кто же сегодня составляет угрозу этому порядку? Китай? Россия? Нет — администрация Дональда Трампа: она не только лишает его той абсолютной поддержки, которую этот порядок всегда получал от США, но и своими действиями даёт основания полагать, что он может быть поколеблен.

Как отмечается в докладе, вопрос о том, будут ли США работать на сохранение или на разрушение либерального мирового порядка, приобрёл в 2017 году особую остроту, и вот почему. Европейскому союзу, пусть он и сумел преодолеть кризис евро и финансовый кризис, ещё только предстоит стать глобальным стратегическим игроком. В то же время более мощным и более напористым игроком уже стал Китай. То же самое, «хотя и в другой степени», относится к России. Авторитет международных организаций подвержен различного рода вызовам. Идёт подрыв важнейших международных соглашений — от соглашений по вопросам разоружения до Парижской хартии для новой Европы (была принята странами — членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 21 ноября 1990 года — прим. М.Д.). Во многих частях света растут военные расходы, а язык угроз становится обычным делом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп.

Одним словом, «мир становится менее либеральным, менее интернациональным и менее упорядоченным». Но главная проблема не эта, а та, что «США уже больше не хотят быть лидером в борьбе за свободу».

Более того, сетуют авторы доклада, «Дональд Трамп и другие политики похожего склада на Западе продвигают отсталое (непросвещённое, ограниченное или, попросту говоря, нелиберальное; в английском оригинале illiberal — прим. М.Д.) понимание западной цивилизации, «основанное на истории, культуре и религии вместо либеральных ценностей и достижений в сфере демократии».

Вот это, действительно, серьёзное обвинение! Очень хочется, чтобы те наши сограждане, которые ещё испытывают иллюзии по поводу современного западного либерализма, его хорошо обдумали и запомнили: в современной западной цивилизации истории, культуре и религии места нет.

Что же ждёт мир в будущем? Авторы напоминают нам, что прошлогодний доклад Мюнхенской конференции назывался «Постправда, пост-Запад, постпорядок?». Именно со знаком вопроса. Сегодня есть те, кто считает, что новый постзападный мировой порядок уже наступил. Кто-то — что до этого ещё далеко. Между тем Китай «активно заполняет образующиеся ниши, и его модель, построенная на сочетании автократии и капитализма, вызывает интерес в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке».

Что касается нашей страны, то она «отклоняет обвинения в том, что пытается подорвать либеральный мировой порядок». Мол, объективно всё дело в том (ссылка на Сергея Лаврова), что «модель, которая ориентирована на обеспечение роста только для элитного клуба стран и его господство над остальными, не может существовать вечно».

В первые годы после окончания холодной войны, отмечается в докладе, считалось, что Россия и Китай могут стать «ответственными партнёрами» в поддержании либерального международного порядка. Позже, однако, стало ясно, что они такой «кооптации» не хотят и имеют свои, отличные от западных, идеи насчёт того, как должна быть устроена мировая политика. Их они и продвигают в тех регионах, которые считают сферой своего влияния, хотя на глобальном уровне, как подчёркивают авторы, «свою привлекательную альтернативу другим странам Россия не предлагает».

Будет у России своя альтернатива или её не будет, но «всё большее число западных политиков начинают признавать, что мир вступает в новую эру, в которой будет иметь место конкуренция различных моделей внутренней политики и международного порядка». И этому опять-таки способствует политика администрации Дональда Трампа, который «рассматривает мир не как «глобальное сообщество», а как арену конкуренции стран, неправительственных организаций и бизнеса».

Такая политика нынешнего президента США, которого авторы доклада рассматривают не как изоляциониста, а как приверженца односторонних действий, является отражением тенденции более широкого плана. Во многих регионах планеты, подчёркивают они, поднимается волна национализма. Явление это не новое, но современная политика США может ускорить развитие такой тенденции: она спровоцировала во многих странах сомнения относительно того, оставаться им в будущем на стороне Вашингтона или приспосабливаться к другим, более близким им географически центрам силы.