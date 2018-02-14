Нельзя отрицать, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет утонченную международную игру. Он направил свою сестру Ким Ё Чжон в Южную Корею, чтобы передать президенту Южной Кореи Мун Джэину приглашение в Пхеньян. Лидер КНДР сделал южнокорейскому президенту предложение, от которого Джэин не сможет отказаться, пишет Даг Бандоу в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Неудивительно, что администрация президента США Дональда Трампа выразила свое неудовольствие. Вице-президент США Майк Пенс продемонстрировал большое недовольство присутствием представителей КНДР на Олимпийских играх. Позднее он отказался встать, когда северокорейские спортсмены появились на стадионе. Пенс также проигнорировал присутствие северокорейской делегации.

Официальные представители КНДР заявили, что они не допустят того, чтобы Юг «поглотил» Север, однако они также подчеркнули, что Южная Корея не представляет угрозы для безопасности КНДР. Летом 2017 года один из представителей Северной Кореи охарактеризовал Южную Корею как «марионетку» Вашингтона. Действительно, демократическая страна с крупнейшей в мире промышленной экономикой полностью возложила обязанность на обеспечение собственной безопасности на плечи США. Военные США даже имеют право управлять южнокорейскими вооруженными силами в условиях военного времени. И все «большие пушки» также находятся в руках Вашингтона.

Dominic D'Andrea, commissioned by the National Guard Heritage Foundation, 1992 Американские интервенты в Корее

Более того, в Южной Корее расположено примерно 30 тыс. американских солдат, плюс экспедиционные силы на Окинаве на случай военного конфликта на Корейском полуострове. Вашингтон продемонстрировал свою готовность к решительным военным действиям без учета согласия или несогласия со стороны Сеула.

Северная Корея разрабатывает не только ядерное оружие, но и ракеты, способные достичь материковой части США. Возможно, в свои последние минуты жизни бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи мог подумать о том, что бы произошло, если бы он не отказался от собственной ядерной и ракетной программы. Вряд ли стоит ожидать, что КНДР проявят желание отказаться от своего ядерного оружия.

Достигнув договоренности с КНДР относительно участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх, президент Южной Кореи заявил: «У нас есть прекрасная возможность мирно разрешить ядерные проблемы Северной Кореи и открыть путь к установлению мира на Корейском полуострове». По просьбе Джэина, США неохотно согласились временно прекратить военные учения с южнокорейскими силами. Южнокорейский эфир заполнили репортажи с улыбающимися северокорейскими спортсменами и привлекательной Ким Ё Чжон. Разговоры о военном разрешении северокорейской проблемы временно отошли на второй план.

В свою очередь, Пхеньян предложил сокращение числа провокаций и запуск процесса по улучшению отношений с Южной Кореей. В своем новогоднем обращении северокорейский лидер заявил: «Южнокорейские власти должны откликнуться на наши искренние призывы к разрядке». Конечно, Ким Чен Ын не упоминал о прекращении ядерной или ракетной программы, не говоря уже об уничтожении уже существующего арсенала. Цель КНДР заключается не в том, чтобы подорвать свой суверенитет, а в том, чтобы заставить Сеул защищать собственный суверенитет от действий со стороны Вашингтона.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Безопасность Южной Кореи до сих пор находится в руках американских президентов, большинство из которых мало что знает о Корейском полуострове, они никогда не станут рисковать интересами США для защиты интересов Южной Кореи. Следовательно, это означает использование агрессивного, принудительного подхода, сопровождаемого угрозами о нанесении превентивного удара. Как цинично отметил сенатор Линдси Грэм, какой бы конфликт не начался на Корейском полуострове, всё равно он начнется «там», а не на территории США. Аналитики из Вашингтона опасаются, что Север может вбить «клин» между США и Южной Кореей.

Дальнейшее поддержание зависимости Южной Кореи от Вашингтона больше не отвечает интересам Сеула. Оба государства поддерживают двусторонние отношения более 70 лет, однако однажды Сеул может заплатить слишком высокую цену за военную поддержку США. Южная Корея может быть втянута в ядерный конфликт благодаря действиям своего ключевого союзника. Это может привести к массовой гибели населения и масштабным разрушениям. Враждебная реакция со стороны США на возможную разрядку в отношениях между Севером и Югом должна напомнить гражданам Южной Кореи, что их безопасность находится в руках эгоистичной сверхдержавы, находящейся на другой стороне земного шара.

В то же время в Вашингтоне начинают осознавать, что обеспечение безопасности Южной Кореи — это удовольствие не из дешевых. В итоге США могут столкнуться с ядерным ударом со стороны КНДР, если выступят против Северной Кореи на стороне Сеула.

НАСА Корейский полуостров из космоса

ВВП Южной Кореи в 45 раз превышает ВВП КНДР. По численности населения Южная Корея в два раза превосходит КНДР. Сеул вполне способен обеспечить собственную безопасность. Если КНДР продолжит развитие своих программ, Вашингтон мог бы позволить Сеулу обзавестись собственным ядерным арсеналом. Это могло бы стать альтернативой ядерному зонтику США и позволило бы Вашингтону исключить необходимость собственного вмешательства, что уменьшило бы риск ядерного удара по территории США. По крайней мере, простое упоминание о возможном появлении у Южной Кореи ядерного арсенала могло бы привлечь внимание Пекина и побудить его предпринять более решительные действия против КНДР.