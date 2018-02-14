11 февраля 2018 года. Через несколько минут после взлета из аэропорта Москва / «Домодедово» потерпел катастрофу самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» (регистрационные знаки RA-61 704). Экипаж выполнял рейс в Орск, на борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все погибли. Полную информацию о катастрофе и ходе расследования (материал постоянно обновляется) вы можете получить здесь.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская авиация

Alex Snow Саратовские авиалинии. Ан-148

По предварительным данным МАК (Межведомственного авиационного комитета), причиной начала инцидента, который перешел в катастрофу, названо отсутствие обогрева на ПВД (ППД — приемник полного давления) и как следствие «постепенный отказ» указателей скорости воздушного судна.

СПРАВКА

ПВД (Приёмник возду́шного давле́ния) в авиационной технике — устройство отбора сигналов атмосферного давления для подачи их в системы статического и динамического давления, а также на ряд электрических датчиков систем отображения полётной информации, в автоматику двигателей и целый ряд других систем самолёта.

При низкой температуре на больших высотах повышается вероятность обледенения устройства. Закупоренные льдом входы анероидно-мембранных приборов не позволяют правильно измерять воздушную скорость.

Alex Pereslavtsev Противообледенительная обработка самолёта Airbus A330-200 компании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево

Чтобы избежать закупоривания трубок Пито, приёмники воздушного давления оснащены достаточно мощной противообледенительной системой обогрева. Включение обогрева ПВД перед взлётом строго регламентировано по времени, так как на земле элемент от перегрева может сгореть, а недостаточно прогретый ПВД может обледенеть после взлёта.

Неправильная работа или неисправность приёмников давления приводят к неправильным показаниям приборов в кабине экипажа, ненормальной работе автоматических систем управления полётом и автоматики двигателей, что может привести к развитию аварийной ситуации вплоть до катастрофы. Подробнее можно посмотреть здесь.

Цитата из расследования МАК

Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте.

Примечание автора

Отмечу, что обогрев ППД в полете при нормальной эксплуатации в явном виде прописан в Руководстве по летной эксплуатации (РЛЭ) Ан-148. «На исполнительном старте: включите обогрев нажатием кнопок-табло «ППД1 (2, 3)». Должны погаснуть надписи: «Откл» и не гореть надписи «Перегрев» на кнопках-табло», — говорится в документе. Отключение обогрева ППД в соответствии с РЛЭ Ан-148 производится после посадки воздушного судна…

Что же предшествовало этому событию? Плохая погода или плохая организация летной работы в российской авиации?

Чудовищное удивление (своим опозданием и неполнотой) вызвало письмо Минтранса России от 12 февраля 2018 года (через более чем сутки после катастрофы) исходящий номер 3116/02, в котором сообщается, что лишь в период с 4 по 5 февраля в Московском аэроузле произошло семь инцидентов (прекращение взлета, возврат на аэродром) с самолетами RRJ-95В (он же «Сухой суперджет» SSJ-100), связанных с образованием льда «на» и «перед» приемниками воздушного давления (ППД).

Письмо Минтранса России от 12 февраля 2018 года

За разъяснениями я обратился к Сергею Мельниченко, директору КАА «Безопасность полетов».

Действительность оказалась намного страшнее.

Как известно, Международное консультативно-аналитическое агентство «Безопасность полетов» выпускает по подписке информационные сборники «Только факты + статистика». Приведу лишь содержание некоторых информационных блоков по инцидентам за февраль (один за 31 января для полноты картины).

Только факты

Статистика (неполная) инцидентов и авиационных происшествий из-за образования льда в приемниках воздушного давления (ПВД). Не учтены в том числе семь инцидентов, о которых говорится в Информации по безопасности полетов Росавиации (см. выше).

2013, 13 ноября. Авиакомпания Etihad Airways, Брисбен, Австралия.

Экипаж самолета Airbus A330 прекратил взлет из-за пропадания индикации скорости на мониторе капитана. После замены блока при повторном взлете отказ повторился. Экипаж выполнил взлет и вернулся на аэродром вылета. При осмотре было обнаружено закупоривание ПВД гнездовьем насекомых.

2009, 28 января. Неизвестная авиакомпания, Аккра, Гана.

Аналогичная ситуация произошла с самолетом Boeing 757. Экипаж после взлета вернулся на аэродром вылета из-за разницы в показаниях скоростей у капитана и второго пилота. При осмотре были обнаружены останки жука в левом ПВД.

2009, 1 июня. Авиакомпания Air France, центральная часть Атлантического океана. Самолет Airbus A330 упал с эшелона полета и затонул. Расследованием было установлено, что в ПВД в процессе полета образовался лед. Экипаж за всё время снижения (более двух минут) так и не понял, что происходит. Погибли 228 человек — все находившиеся на борту.

1999, 17 октября. Авиакомпания FedEx, Субик-Бэй, Филиппины.

При посадке самолет McDonnell Douglas MD-11 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Расследованием было установлено, что при заходе и посадке показания скорости у капитана и второго пилота были различными, однако экипаж на это внимания не обратил. Один из ПВД оказался забитым грязью, экипаж не полностью выполнил карту обязательных проверок.

1996. 2 октября. Авиакомпания Aero Peru, Лима, Перу.

После взлета появилась значительная разница в показаниях воздушной скорости. При попытке вернуться управление самолетом было потеряно, и он упал. Расследованием было установлено, что при мойке и полировке самолета, проводившихся перед вылетом, техники заклеили клейкой лентой ПВД, а по окончании работ забыли ее удалить с левого ПВД. Погибли 70 человек — все находившиеся на борту.

1996, 6 февраля. Авиакомпания Birgenair, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика.

Экипаж самолета Boeing 757−200 при выполнении взлета обратил внимание на разницу показаний скорости, но взлет не прервал. Через 5 минут после вылета самолет из-за потери скорости попал в плоский штопор и столкнулся с поверхностью моря. Погибли 189 человек — все находившиеся на борту.

1994, 2 марта. Авиакомпания Continental Airlines, Нью-Йорк/ЛаГардия, США.

Экипаж прекратил взлет из-за разницы в показаниях скорости, но самолет выкатился за пределы ВПП. Незначительные ранения получили 30 человек. Расследованием было установлено, что экипаж не включил обогрев ПВД перед вылетом, и в них попали снег и лед.

1986, 21 мая. Авиакомпания «Аэрофлот», Москва, СССР.

При выполнении захода на посадку самолет Ту-154Б попал в дождевую облачность, показания скорости стали различаться. Экипаж посчитал, что самолет сваливается, и предпринял резкое снижение, из которого вышел с перегрузкой 3,2 g. Получивший серьезные повреждения самолет удалось благополучно посадить. Расследователи установили, что перед вылетом экипаж не включил обогрев ПВД.

1984, 28 июля. Авиакомпания Panorama Flight Service, аэропорт Waterville-Robert Lafleur, США.

Экипаж самолета Learjet 25B прекратил выполнение взлета из-за отсутствия показаний скорости, но самолет выкатился за пределы ВПП. Расследованием было установлено, что перед вылетом экипаж забыл снять с ПВД заглушки.

1982, 13 января. Авиакомпания Air Florida, Вашингтон/Национальный, США.

Самолет Boeing 737−200 упал вскоре после взлета. Расследованием было установлено, что поверхности самолета и ПВД были покрыты снегом и льдом, который попал и в двигатели. Из 79 человек, находившихся на борту, погибли 74, плюс четыре человека на земле.

1980, 12 сентября. Авиакомпания Florida Commuter Airlines, Атлантический океан в районе Багамских островов.

При выполнении захода на посадку самолет DC-3A столкнулся с поверхностью океана. Расследователи предположили наличие посторонних материалов в одном из ПВД. Погибли 34 человека — все находившиеся на борту.

1974, 1 декабря. Авиакомпания Northwest Airlines, Нью-Йорк/Дж.Ф.К., США.

Самолет потерпел катастрофу вскоре после взлета. Расследование установило, что в ПВД образовался лед. Находившиеся на борту три члена экипажа (пассажиров не было) погибли.

1973, 30 января. Авиакомпания Scandanavian Airlines, Осло/Форнебю, Норвегия.

В момент отрыва при взлете появилось предупреждение о сваливании, экипаж самолета McDonnell Douglas DC-9 взлет прекратил, но самолет выкатился за пределы аэродрома и остановился на покрытой льдом поверхности фьорда. Самолет проломил лед и затонул через 20 минут, но к этому времени все успели спастись. Расследование обнаружило лед во всех ПВД.