В начале этой недели стало известно, что «Приватбанк», крупнейшее украинское государственное финансовое учреждение, блокирует счета своих клиентов, основываясь на данных, размещенных на сайте «Миротворец». Результаты расследования киевской газеты «Вести» подтвердили сразу несколько адвокатов пострадавших. Сотрудники банка в своих официальных ответах также подтверждают эту информацию. И ничтоже сумняшеся пишут:

Disclaimer at their website Члены группировки «Миротворец» с оружием в руках. 2015

«Банком были выявлены негативные сведения в отношении вас на информационном ресурсе (…) «Миротворец», партнерами которого являются Служба безопасности Украины, генштаб вооруженных сил Украины, государственная пограничная служба, министерство внутренних дел, государственная пенитенциарная служба».

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Пострадавшие от блокировки своих счетов граждане обращаются в суды и выигрывают, по крайне мере, некоторые из них. Однако «Приватбанк» продолжает «доверять» «Миротворцу» и на тех же основаниях блокировать счета уже новых клиентов.

Напомним, что «Миротворец» — скандально известная база личных данных оппонентов майдана, создание которой курируют помощники главы МВД Украины и лично министр Арсен Аваков. Эта база — своего рода список «врагов народа». В 2014—2015 годах несколько участников этого списка, включая писателя Олеся Бузину, были убиты украинскими нацистами при демонстративном попустительстве со стороны официальной власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Теперь, когда оппозиция на Украине уже достаточно напугана и прибегать к прямым убийствам нет необходимости, нацисты и их властные кураторы используют незаконно размещенные в общем доступе личные данные граждан другим образом. Упрочив с помощью убийств свое пребывание у власти, они перешли к тому, ради чего все и затевалось: к монетизации этой власти.

Противозаконным является как само размещение личных данных, так и блокировки счетов граждан на основании каких-либо внесудебных данных. Ни нацисты, ни их кураторы не боятся никаких последствий, потому что судебная система принадлежит им же. Следовательно, у них есть все возможности давить на конкурентов или просто обеспеченных людей, угрожая им блокировками счетов на основании нацистских данных.

NEWS UTR Антон Геращенко — инициатор создания сайта, инициатор «слива» персональных данных 4 тысяч международных журналистов

Связка нацистов и их властных кураторов в экономической сфере действует примерно по тому же сценарию, что и в сфере политики. Формально нацисты и «проевропейские политики» не имеют друг к другу никакого отношения. Фактически государство закрывает глаза на любые нарушения со стороны нацистов, а когда ему не хватает официальных инструментов для давления на конкурентов, то оно подключает инструменты своих радикальных «друзей».

О связи «Приватбанка» и «Миротворца» стало известно еще в 2015 году. Оппозиционный украинский журналист Анатолий Шарий выяснил, что именно в «Приватбанке», которым владел тогда олигарх Игорь Коломойский, размещались счета кураторов нацистской базы данных. Через тот же банк собирались и «пожертвования» для работы «Миротворца».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Позже «Приватбанк» был национализирован: государство позволило Коломойскому вывести из него огромную часть активов, после чего отобрало банк, взамен олигарх сократил свое влияние на украинскую политику через СМИ. Но приватизация прибылей и национализация убытков были отдельной сделкой, а во взаимодействии «Миротворца» и «Приватбанка» ничего не изменилось.

Подобная «экономическая политика» наносит очередной удар по и так издыхающей украинской экономике. Законопослушные граждане лишний раз убедились, что даже если они хранят свои средства в крупнейшем госбанке страны, эти средства могут быть заблокированы на основании внесудебных данных. Граждане сделают из этого очень простой вывод: не нужно хранить деньги на Украине, даже в государственных банках. Причем речь идет не о гражданах с их небольшими накоплениями, а о серьезных бизнесменах с крупными активами.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина. Инвистиции

Если бы майданную власть интересовало экономическое процветание страны, то менеджерам «Приватбанка», безусловно, оторвали бы руки за подобные действия. Но поскольку целью майдана является максимально быстрое выдавливание из страны всех возможных денег, то государство сделает вид, что ничего особенного не происходит.

Логика развития истории неумолима: агрессивные жулики, захватившие власть ради грабежа, рано или поздно переходят к воровству не только у прямых конкурентов, но и у всех, до кого могут дотянуться, а потом и друг у друга. Призраки дефолта, междоусобной нацистской схватки и разлома страны с каждым месяцем становятся все более осязаемыми.