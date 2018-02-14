По какой-то причине международное сообщество, кажется, так и не извлекло уроков из недавних неудачных попыток «посрамить» Россию и тем самым заставить ее придерживаться международных правил. Не поняло оно и тщетности своего подхода в оказании давления на Кремль с целью изменить его поведение. На этот раз жребий выпал Международному олимпийскому комитету, пишет Николас Гвоздев в американском издании The National Interest.

Русофобская карикатура времен развитого империализма

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Автор отмечает, что, отвечая на обвинения российских властей в систематическом поощрении использования запрещенных веществ для повышения показателей спортсменов, выступающих под флагом РФ, Кремль использовал старые и хорошо знакомые приемы, отточенные до этого в Крыму и после обвинений Москвы во вмешательстве в выборы в США и ЕС: сначала отрицался факт абсолютно любого прегрешения, а параллельно с этим говорилось, что каждая крупная держава нарушает правила, когда это в ее интересах, но только Россию пытаются сделать виноватой.

Когда же речь зашла о санкциях, Кремль и связанные с ним группы гражданского общества стали угрожать серьезными ответными мерами в случае каких-либо действий против России за ее несуществующие нарушения, утверждая, что дело закрыто и пришло время «двигаться дальше». Наконец, особенно для внутреннего потребления, официальная реакция Москвы заключалась в том, чтобы сокрушаться по поводу несправедливого преследования страны. Утверждалось, что успехи Кремля в присоединении Крыма, развертывании «мягкой силы» или создании олимпийских команд, завоевавших многочисленные медали, вызвали ревность и недовольство на Западе. Также отмечалось мастерское использование имеющегося у Москвы потенциала, благодаря которому Россия смогла торгом обойти любые карательные меры, а в случае Олимпийских игр — буквально оставаться в игре.

Давление США

Так, изначально Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривал введение полного и всестороннего запрета на участие всех российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2018 года. Такой шаг был бы беспрецедентным. Однако, высказав эту возможность, комитет начал, по сути, сдавать позиции, и уже России не разрешалось участвовать только в качестве национальной сборной, вместо этого ее спортсменам разрешили выступать в качестве «олимпийских спортсменов из России» (ОСР), а запрет отныне распространялся исключительно на конкретные лица, уличенные в вопиющих нарушениях.

Затем самой команде было запрещено выступать под российским флагом или исплнять государственный гимн, поскольку они теоретически выступают в качестве «нейтральных спортсменов». Тем не менее ничто не мешает большому числу российских болельщиков заполнить стадионы, размахивая флагами РФ и давая понять, за которую страну выступает эта группа нейтральных спортсменов. МОК, возможно, даже согласится уступить право российским спортсменам присутствовать на церемонии закрытия в качестве российской команды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олимпийский кастет

Как и в случае с санкциями Запада, введенными после присоединения Крыма, вмешательства на Украине или в выборы в США, Москва разработала очень творческий подход к обходу введенных против нее запретов. Таким образом, на публике президент России Владимир Путин может громко сетовать на то, что Запад унижает Россию, пытаясь сделать из России пример, и при этом демонстрировать свое мастерство в сведении некоторых из этих ограничений к минимуму. Одновременно российский лидер может сказать, что что бы ни говорили раньше в МОК и правительствах западных стран, российские спортсмены все же участвуют в Играх в Южной Корее, и, как заявил Рафаэль Арутюнян, тренирующий в настоящее время участвующих в играх спортсменов из США, «всем будут известно, что они русские, с флагами они будут или без».

По всей видимости, Москва больше не ограничивается подходом «зуб за зуб» к западным санкциям, переходя к более тонкой стратегии. Она не только озвучивает свое недовольство, но и делает шаги, которые привлекательны для конкретных западных групп — прежде всего компаний. С помощью таких шагов Москва может подтолкнуть такие группы к минимизации или даже к обходу санкций. Так, несмотря на значительное давление со стороны администраций Барака Обамы и Дональда Трампа, Германия, например, все же дала разрешение на прокладку газопровода «Северный поток — 2». Немецкие компании подписывают новые сделки с «Роснефтью», находящейся под санкциями, что в еще большей степени связывает энергетику и химическую промышленность ФРГ и России.

Несмотря на попытки ЕС и США не дать планам России по обходу Украины воплотиться в жизнь, так и не удалось раз и навсегда поставить крест ни на «Северном», ни на «Турецком» потоках. Более того, Россия продолжает расширять свои военные и экономические позиции на Большом Ближнем Востоке. В личном общении представители российской власти, возможно, просто в ярости от тех мелких унижений, которым подвергли российских спортсменов в Южной Корее — запрет государственных флага и униформы, — но, как и Дон Корлеоне в «Крестном отце», по мнению автора, они готовы страдать от этих унижений, если это улучшает и укрепляет их общее стратегическое положение.

И Олимпийские игры стали очередным подтверждением уясненного ими правила: Запад до сих пор был готов больше говорить о том, что Москва несет ответственность за свои нарушения, но идти на реальные издержки в том, чтобы добиться от Кремля соблюдения правил, он не намерен. В некотором смысле, подчеркивает автор, МОК стоило бы избегать максималистских требований в отношении участия России в зимних Играх, поскольку какого-либо раскаяния со стороны России за прошлые прегрешения так и не последовало. Вместо них были «односторонние уступки« со стороны МОК, ослабляющие то воздействие на Москву, которое оказал первоначальный запрет. Такой подход — жесткая риторика, не подкрепленная столь же жесткими мерами, — к России опасен и неэффективен: в Кремле уже поняли, что Запад не намерен вводить санкций, которые бы приводили к значительным издержкам для него самого. Москва же укрепляется в своей уверенности, что ей удастся выстоять в условиях любых санкций, сохранив свой курс, а рано или поздно дела вернутся к тому, как они велись обычно.

Таким образом, заключает автор, когда дело касается России, Западу нельзя проводить такой курс, в котором не сбалансированы риторика и конкретные шаги. С помощью случайных санкций, военных жестов и громких заявлений Россию не сдержать, а ее курс не изменить. Поэтому либо Запад начинает подкреплять жесткую риторику жесткими же действиями, либо идет — с позиции силы — на приемлемые компромиссы. Игры 2018 являются прекрасной демонстрацией безуспешности применения тактики посрамления, если она не сопровождается более существенными шагами.