После серии ужасных терактов в Кабуле, жертвами которых стали 150 человек, включая граждан иностранных государств, возникло множество вопросов в сфере обеспечения безопасности. Одним из таких вопросов является необходимость обеспечения эффективной работы афганской разведки, пишет Джавид Ахмат в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Новая волна насилия в Афганистане представляет собой решительный ответ со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, возможно, Пакистана, в отношении новой стратегии президента США Дональда Трампа. Нападения говорят о том, что любая попытка Вашингтона оказать давление не только не приветствуется, но и потерпит неудачу. Недавние теракты в Афганистане являются свидетельством того, что в работе афганской разведки произошел сбой.

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Теракты произошли на фоне попыток Белого дома усадить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров и оказать давление на Пакистан, обвинив его в поддержке террористических групп, сражающихся против афганского правительства. После принятия новой стратегии США талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменили свою тактику, нацелившись на городские районы и гражданские объекты.

Цель очевидна: посеять среди населения страх и подорвать доверие общественности к афганскому правительству, подорвать моральный дух афганских сил безопасности и усилить разногласия в афганском политическом классе. Новая тактика талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начала приносить свои плоды, поскольку среди городского населения растет негодование в отношении служб безопасности, которые не смогли предотвратить нападения.

ResoluteSupportMedia Талибы

К сожалению, слишком высока вероятность того, что боевики продолжат придерживаться своей новой стратегии, если не удастся устранить сбои в работе афганского аппарата безопасности. Национальный директорат безопасности (NDS) — это основная разведывательная служба страны, которая несет ответственность за то, что она не смогла предотвратить нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом также происходили сбои в работе NDS. Это приводило к крупными терактами в Кабуле и других городах, в которых расположено большое количество сотрудников NDS.

Например, в апреле 2017 года боевикам удалось преодолеть несколько уровней безопасности и проникнуть на военную базу афганских войск, в результате чего были убиты более 140 солдат. В мае 2017 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали 1,5-тонную бомбу в районе, в котором находилось посольство Германии. Согласно данным ООН, с начала 2017 года в Афганистане ежедневно погибали в среднем 11 гражданских лиц и почти 21 сотрудник служб безопасности.

К сожалению, афганское разведывательное ведомство, в распоряжении которого имеются деньги и технологии, предоставляемые Вашингтоном, сталкивается с серьезными проблемами при сборе и анализе разведывательной информации. Во главе разведывательной структуры нет сильного руководства, которое могло бы оказать активное противодействие новой тактике боевиков. Возможности NDS в сфере наблюдения ограничены, диверсионная деятельность малоэффективна. Высока вероятность того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) располагают на территории страны более надежной и разветвленной сетью информаторов, чем правительственная разведывательная структура.

С другой стороны, отсутствует синхронизация деятельности NDS и других служб безопасности. При проведении тактических операций афганские военные не собирают развединформацию, которая пригодилась бы для последующих операций. Афганские силы прошли курсы обучения, в которых отсутствует пункт, посвященный сбору разведданных, поэтому при проведении операций они целиком и полностью полагаются на информацию, полученную от NDS.

Афганистан

В разведывательном ведомстве Афганистана уделяют мало внимания анализу собранных данных. Время от времени NDS опирается на информацию, полученную из сомнительных или ненадежных источников. Основными источниками информации являются представители правоохранительных органов и племенные старейшины, которые часто предоставляют ошибочную или предвзятую информацию для продвижения собственных интересов, включая личные вендетты. В других случаях сотрудники NDS собирают ненадежную, некачественную информацию от местных жителей, лавочников и фермеров, которую часто очень трудно проверить.

Коррупция также является одной из проблем. NDS часто обвиняют в кумовстве и этническом фаворитизме. Большое количество сотрудников набирается за счет личных связей, без учета их профессиональной пригодности. Многие сотрудники NDS больше лояльны своим этническим лидерам, а не разведывательному ведомству. Между тем ведомство также страдает от бесхозяйственности, отсутствия дисциплины и подотчетности.

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Крайне важно принять необходимые меры для реформирования структуры афганской разведки, чтобы устранить указанные негативные факторы, подрывающие эффективность работы NDS. Нужно уделить внимание развитию возможностей сбора и анализа разведданных. По меньшей мере 50% новобранцев должны поступать на службу в NDS из афганских институтов безопасности, особенно из министерства обороны, и проходить тщательный процесс проверки. Афганскому правительству следует создать специальную группу по разведке и борьбе с терроризмом под эгидой Совета национальной безопасности и привлечь в нее экспертов, которые могли бы обеспечить проверку аналитических продуктов NDS.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, не стремятся к миру и готовы продолжить нападения. Война в Афганистане в значительной степени превратилась в войну разведок, поэтому от компетентности и эффективности сотрудников NDS во многом зависит успех или провал террористических атак боевиков. Если ситуацию не переломить, то нужно ждать новых нападений.