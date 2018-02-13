Традиция выращивания лекарственных растений насчитывает многие века. По свидетельствам древневавилонских источников, первые аптечные посадки проводились уже за 2600 лет до н. э. В средневековой же Европе и Европе Нового времени дело лекарственного садовничества было поставлено на широкую ногу. Поэтому Петр Первый, понимавший важность медицинского дела для реорганизуемой им армии и государства в целом, заботился о квалификации аптекарей и качестве аптечных препаратов. К моменту, когда Петр заинтересовался этим вопросом, аптекарские сады в Москве уже были, — но он хотел, чтобы его сад стал образцовым и, мало того, являлся бы практическим пособием для развития науки о растениях и фармацевтики в России. Поэтому и специалистов для своего сада Петр и его наследники выписывали из-за границы. В основном из Германии, которая славилась своими университетами и развитием медицины. Вот и первым директором Аптекарского огорода стал Трауготт Гербер, доктор медицины из Лейпцигского университета. Гербер был настоящим энтузиастом своего дела, исследователем и путешественником. Его экспедиции по России принесли прекрасные описания местной — как было принято говорить в Европе, московитской — флоры. Его труды «Растения Волги», «Растения Татарии» и «Растения Московии» стали настоящим открытием для европейских ботаников, в том числе и для знаменитого Карла Линнея, основателя научной биологической систематики, с которым Гербер состоял в дружеской переписке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветение

Должность директора Аптекарского огорода, как это ни странно звучит сейчас, была почти что военной, потому что основной задачей этого сада была поставка лекарств для армии. Впрочем, в 18-м веке еще не было столь развитой специализации биологии, и поэтому почти все специалисты в ботанике были заодно и врачами и даже хирургами, — сам Гербер преподавал анатомию и хирургию и принимал участие в военных действиях в Русско-шведской войне.

Прославленным ученым был и один из следующих директоров Аптекарского огорода, Христиан Фридрих Стефан, уехавший в Россию сразу по получении степени доктора медицины в Лейдене. Начав русскую службу с дивизионного врача, участвовал в Крымской кампании князя Потемкина, а вернувшись в Москву, получил кафедру химии и ботаники в медико-хирургической академии. Аптекарский огород в тот момент, к 1786 году, был запущен и находился в плачевном состоянии. Его предшественник Гербер умер 1743 году, после этого должность была сокращена, и нехватка ученых специалистов привела к тому, что буквально за несколько десятилетий сад пришел в упадок. А вот трудами Стефана Аптекарский огород был восстановлен и коллекция его приумножена. Можно даже сказать, что Стефан наиболее полно воплотил идею Петра, потому что именно при нем сад стал не только местом для разведения лекарственных растений, но и отдельной учебной и научной площадкой, что было официально зафиксировано в 1796 году, когда при саде была учреждена специальная лаборатория под его же руководством и музей естественной истории. Стефан оснастил музей гербарием из 1800 видов растений, коллекциями минералов и насекомых. Сад стал настоящим научным учреждением.

Но конкуренция двух столиц сказалась и на карьере этого замечательного ученого. В 1804 году медико-хирургическая академия переехала в Санкт-Петербург, и Стефану пришлось тоже перебраться в столицу.

В Санкт-Петербурге он занимался медицинским садом на Аптекарском острове, московский же сад вновь оказался заброшен. Тогда помог случай: 1 апреля 1805 года бывший Аптекарский огород был куплен Московским университетом (за 11 000 рублей серебром). Теперь сад стал Ботаническим садом Московского университета, а его директором вновь оказался немец, ботаник Георг Франц Гофман.

«Надеюсь, что … при благорасположении фортуны, возрастании расходов и жалований, благоприятном расширении и новых поступлениях сад наш будет не хуже ни одного из наипервейших европейских», — писал Гофман и оказался прав.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспонаты коллекции

Сам Гофман был талантливым ученым, сосредоточенным на изучении видов и практическом применении лишайников. А вот его преемник был личностью совершенно неординарной: Михаил Максимович, по первому образованию филолог, по второму — физик и математик, уже в аспирантуре Московского университета освоил еще одну область знаний — ботанику. И десять лет после защиты магистерской диссертации занимал пост директора Ботанического сада, проводил экспедиции, собирал гербарии, до сих пор хранящиеся в МГУ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герои сада

Традиции, заложенные замечательными учеными XVIII и XIX веков, бережно сохраняются и по сей день. И, конечно, не только потому, что даже нынешние живущие в саду коты являются прямыми потомками котов петровского времени, и не потому, что сохранилась собственноручно посаженная Петром лиственница. Ботанический сад хранит одну из крупнейших в мире коллекций растений, является достижением ландшафтного дизайна и в целом представляет собой культурную достопримечательность, которую в погожее время посещают до 7000 человек в день.