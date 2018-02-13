Рулит или курирует: мэрия Новосибирска поставила на департамент культуры
Департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска не разрабатывает проекты по благоустройству города, а является ответственным куратором-разработчиком муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе» на 2018−2022 годы. Таков ответ мэрии муниципалитета на претензии значительной части населения и архитекторов о том, что проектами по благоустройству занимается департамент культуры, а не архитектуры.
Напомним, ранее заслуженные архитекторы России заявили, что направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю письмо с просьбой объяснить, почему вопросами, которые должен решать департамент строительства и архитектуры, занимается департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Также их интересовало, почему Локоть, «начиная с момента своего прихода, практически отстранил архитекторов от работы».
Читайте также: Работа наша, ответственность ваша: кто за что отвечает в мэрии Новосибирска
«Разработкой указанной муниципальной программы, утверждённой постановлением мэра от 29 декабря 2017 года №5833, занималась рабочая группа под председательством заместителя мэра Данияра Сафиуллина. Рабочая группа состоит из представителей совета депутатов города, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамента строительства и архитектуры, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, департамента земельных и имущественных отношений. «Создание комфортной среды» — очень широкая тема, которая охватывает большой блок вопросов и затрагивает практически все структурные подразделения мэрии», — говорится в ответе на запрос редакции ИА REGNUM.
Также указывается, что специалисты департамента культуры, спорта и молодёжной политики «непосредственно вопросами благоустройства не занимаются», а к компетенции департамента относится реализация муниципальной программы «Форсирование современной городской среды» по направлению «общественной территории».
При этом в городской администрации утверждают, что «официального письма от новосибирских архитекторов в департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска не поступало». Такой ответ выглядит немного странным, потому как редакция ИА REGNUM интересовалась: «Получено ли мэрией письмо от архитекторов с просьбой объяснить активность департамента культуры в вопросах, которые должен решать совершенно другой департамент?» А потому письмо в департамент культуры, спорта и молодёжной политики и не должно было поступить.
Странным выглядит и то, что накануне получения официального ответа позвонили из пресс-центра мэрии с информацией о том, что запрос, который редакция направляла непосредственно в мэрию города, задержался на подписи у руководителя департамента культуры Анны Терешковой.
Это напоминает картину, когда работодатель вместо того, чтобы написать характеристику работнику, передаёт это право тому, на кого, собственно, она должна быть дана.
6 февраля департамент культуры мэрии города Новосибирска публично отчитался о проделанной работе. И не просто отчитался, а представил свой отчёт в форме ток-шоу на сцене ККК им Маяковского. Этому шоу значительная часть новосибирцев позже также дала свою оценку — от насмешек до критики. Однако, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «за прошедший год сделано действительно немало».
«Прежде всего, замечательным достижением департамента в прошлом году стал переход к созидательной работе. Это не было свойственно департаменту», — сказал он.
Отметил Локоть и то, что в 2017 году департамент участвовал в озеленении Новосибирска, восстановлении стадиона «Локомотив», запуске реконструкций нескольких спортивных объектов и Михайловской набережной.
«Набережная — дерзновенный проект, за который мы взялись, и я ставлю задачу на 2018 год продолжать эту работу. Однако условия будут более сложными. В 2017 году работа была на стыке нескольких подразделений, и приходилось играть координирующую роль. Сейчас задача состоит в том, чтобы сам департамент вёл дальнейшую работу. То есть нагрузка, ответственность за работу, за результат резко возрастает», — цитирует «Континент Сибирь» Анатолия Локтя.
Анна Терешкова планирует взяться и за проект «Зелёный город», реконструировать и запустить бассейн «Дельфин» и бассейн на улице Зорге, кинотеатр «Космос», а также починить и построить новые спортивные площадки во дворах Новосибирска.
А критику со стороны Терешкова на устроенном ею же шоу прокомментировала так: «Мы вбиты в неё по пояс. Как мы выражаемся, по колено в болоте, по горло в энтузиазме. Наша постоянная работа — это стройки и ремонты».
Пока же департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска работает над формированием комфортной городской среды. Но, анализируя итоги уже состоявшихся обсуждений программы, можно сделать вывод, что получается не очень — уже в самом начале работы были выявлены серьёзные нарушения.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы, в лице архитекторов, представителей общественности и депутатов, неоднократно спрашивали, почему вопросами, которые должны решать совершенно другие подразделения мэрии, занимается именно департамент культуры, спорта и молодёжной политики. В частности они «не против каких-то личностей, но против того, чтобы так бездумно относиться к городу». Архитекторы дополняют, что в Новосибирске должна быть продуманная профессиональная городская градостроительная политика. Но до сих пор ответа на все эти вопросы получить никому не удалось.