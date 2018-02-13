Департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска не разрабатывает проекты по благоустройству города, а является ответственным куратором-разработчиком муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе» на 2018−2022 годы. Таков ответ мэрии муниципалитета на претензии значительной части населения и архитекторов о том, что проектами по благоустройству занимается департамент культуры, а не архитектуры.

Новосибирск. Ночь

Напомним, ранее заслуженные архитекторы России заявили, что направили мэру Новосибирска Анатолию Локтю письмо с просьбой объяснить, почему вопросами, которые должен решать департамент строительства и архитектуры, занимается департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Также их интересовало, почему Локоть, «начиная с момента своего прихода, практически отстранил архитекторов от работы».

Антон 48048 Анатолий Локть

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«Разработкой указанной муниципальной программы, утверждённой постановлением мэра от 29 декабря 2017 года №5833, занималась рабочая группа под председательством заместителя мэра Данияра Сафиуллина. Рабочая группа состоит из представителей совета депутатов города, департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамента строительства и архитектуры, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, департамента земельных и имущественных отношений. «Создание комфортной среды» — очень широкая тема, которая охватывает большой блок вопросов и затрагивает практически все структурные подразделения мэрии», — говорится в ответе на запрос редакции ИА REGNUM.

Также указывается, что специалисты департамента культуры, спорта и молодёжной политики «непосредственно вопросами благоустройства не занимаются», а к компетенции департамента относится реализация муниципальной программы «Форсирование современной городской среды» по направлению «общественной территории».

При этом в городской администрации утверждают, что «официального письма от новосибирских архитекторов в департамент культуры, спорта и молодёжной политики Новосибирска не поступало». Такой ответ выглядит немного странным, потому как редакция ИА REGNUM интересовалась: «Получено ли мэрией письмо от архитекторов с просьбой объяснить активность департамента культуры в вопросах, которые должен решать совершенно другой департамент?» А потому письмо в департамент культуры, спорта и молодёжной политики и не должно было поступить.

Странным выглядит и то, что накануне получения официального ответа позвонили из пресс-центра мэрии с информацией о том, что запрос, который редакция направляла непосредственно в мэрию города, задержался на подписи у руководителя департамента культуры Анны Терешковой.

Цитата из видео Анна Терешкова (Телеканал НСК) Анна Терешкова

Это напоминает картину, когда работодатель вместо того, чтобы написать характеристику работнику, передаёт это право тому, на кого, собственно, она должна быть дана.

6 февраля департамент культуры мэрии города Новосибирска публично отчитался о проделанной работе. И не просто отчитался, а представил свой отчёт в форме ток-шоу на сцене ККК им Маяковского. Этому шоу значительная часть новосибирцев позже также дала свою оценку — от насмешек до критики. Однако, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что «за прошедший год сделано действительно немало».

«Прежде всего, замечательным достижением департамента в прошлом году стал переход к созидательной работе. Это не было свойственно департаменту», — сказал он.

Отметил Локоть и то, что в 2017 году департамент участвовал в озеленении Новосибирска, восстановлении стадиона «Локомотив», запуске реконструкций нескольких спортивных объектов и Михайловской набережной.

«Набережная — дерзновенный проект, за который мы взялись, и я ставлю задачу на 2018 год продолжать эту работу. Однако условия будут более сложными. В 2017 году работа была на стыке нескольких подразделений, и приходилось играть координирующую роль. Сейчас задача состоит в том, чтобы сам департамент вёл дальнейшую работу. То есть нагрузка, ответственность за работу, за результат резко возрастает», — цитирует «Континент Сибирь» Анатолия Локтя.

Анна Терешкова планирует взяться и за проект «Зелёный город», реконструировать и запустить бассейн «Дельфин» и бассейн на улице Зорге, кинотеатр «Космос», а также починить и построить новые спортивные площадки во дворах Новосибирска.

Бассейн

А критику со стороны Терешкова на устроенном ею же шоу прокомментировала так: «Мы вбиты в неё по пояс. Как мы выражаемся, по колено в болоте, по горло в энтузиазме. Наша постоянная работа — это стройки и ремонты».

Пока же департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска работает над формированием комфортной городской среды. Но, анализируя итоги уже состоявшихся обсуждений программы, можно сделать вывод, что получается не очень — уже в самом начале работы были выявлены серьёзные нарушения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирцы, в лице архитекторов, представителей общественности и депутатов, неоднократно спрашивали, почему вопросами, которые должны решать совершенно другие подразделения мэрии, занимается именно департамент культуры, спорта и молодёжной политики. В частности они «не против каких-то личностей, но против того, чтобы так бездумно относиться к городу». Архитекторы дополняют, что в Новосибирске должна быть продуманная профессиональная городская градостроительная политика. Но до сих пор ответа на все эти вопросы получить никому не удалось.