



Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Есть такое современное слэнговое выражение «безбашенный».

Это индивидуум, у которого «башню» снесло, ну разум, мозг, пульт управления, как башню у танка в атаке. И он несётся, потеряв ориентацию, на дикой скорости только вперёд, сметая преграды, на противника.

Снесённые башни танков мне доводилось видеть множество раз на войнах, через которые я прошёл. В Донбассе башни валялись во множестве ржавые, с пушечными дулами, как авторучки, торчащие из хлеба, круглого украинского, ну представим такое… пусть и вымученное сравнение.

Оторванная башня немецкого среднего танка Pz IV

Определению «безбашенный» соответствует как раз Михаил Николозович Саакашвили, бравый грузинский авантюрист, совершающий экстравагантные подвиги на земле Украины.

Я уже немало удивлялся жизненной силе Михаила Николозовича, его подвигам Геракла или Гулливера в стране лилипутов. Что-то вроде такого сравнения, таких метафор возникает в моём сознании, когда я знакомлюсь с очередным его подвигом.

Даже скептические и прямые, как лопаты, русские аналитики перестали подтрунивать на Михаилом Саакашвили, поскольку он выявил столько политического смысла и энергии в его казалось бы расхлябанных, впопыхах сыгранных появлениях перед украинской громадой в последние полгода.

То он с гиком и свистом, с чудовищным мышечным напряжением, демонстрируемым его соратниками, как при перетягивании каната, был втащен сторонниками на территорию Украины, то он, балансируя и противоборствуя, топчется на крыше, облепленный солдатами и офицерами СБУ, то мокрый, волосы замерзают на нём, пока он говорит, руководит митингом на Майдане.

То эсбэушники ломятся не в ту палатку, а он потом, потягиваясь, зубная щётка во рту, выходит из другой палатки, там же на Майдане…

Мы уже его не презираем за жевание галстуков, мы уже привыкли к его стилю и лишь говорим себе, всё ещё удивлённые: «Ну да, это лучший украинский политик, этот грузин, уже побывший президентом Грузии! О, неужели он сможет стать и президентом Украины? Это будет чёрт знает что, если станет!»

Казалось бы, каждый его подвиг должен смести его с украинской сцены, всякий раз кажется это последний, аналитики, выдохнув с облегчением, констатируют: Сторонники-то тают, ряды редеют, у Саакашвили!»

Ан нет, он, как герой русских сказок, кинувшись в чан с кипящей водой, освобождённый сторонниками из полицейского автобуса, выскакивает опять на Майдан всё такой же упёртый, по-диснейлендовски разъярённый, и людей с ним на самом деле всё больше.

Цитата из видео Сторонники Саакашвили отбили его у спецназа(Комсомольская Правда) Задержание Саакашвили сотрудниками СБУ

В понедельник его взяли в грузинском ресторане, словно он вор в законе или фольклёрный Робин Гуд или батько Махно. Он сидел и кушал себе в грузинском ресторане «Сулугуни», праздновал, как на картине Пиросмани, а тут ворвались маски-шоу, схватили Михаила Николозовича. Последняя серия?

Его товарищ :

«В ресторан «Сулугуни» ворвался спецназ, положили всех на пол, Саакашвили с автоматами вывели, затолкали в машину. Саакашвили будет выдворен на территорию Польши, откуда в сентябре 2017 года он нелегально проник на территорию Украины. Видимо, из аэропорта Борисполь, или из аэропорта Жуляны… Сторонники выехали и туда и туда и заблокировали на всякий случай автомобильные дороги, ведущие к границе.

И сейчас он летит в сторону польско-украинской границы».

Сторонники не уследили, его привезли в «Борисполь» и силой загрузили в частный самолёт. Полетели. Сгрузили его в Польшу, и вот как отчитались поляки.

Государственная пограничная служба Украины:

«Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому с соблюдением всех юридических формальностей было возвращено в страну, откуда прибыло, нарушив отечественное законодательство».

Саакашвили Михаил Николозович

Польская погранслужба:

«Михаил Саакашвили принят на территорию Польши. Основанием для принятия решения было заявление о реадмиссиии, поданное Национальной миграционнной службой Украины руководителю пограничной охраны (Польши). Учитывая тот факт, что Михаил Саакашвили является супругом гражданки государства, — члена Европейского союза, просьба украинской стороны была удовлетворена».

Для любого другого это был бы последний эпизод деятельности, последний эпизод сериала приключений, но мы, и вы, и я, уверены, что Михаил Николозович выкрутится.

Перейдёт контрольно-следовую полосу на лосиных копытах, привязанных к башмакам, Или же перелетит польско-украинскую границу на воздушном шаре и утром выйдет из палатки на Майдане как ни в чём ни бывало. Зубная щётка во рту.