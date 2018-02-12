В феврале 2018 года министр обороны США Джеймс Мэттис официально объявил о разворачивании 1-й бригады содействия безопасности (SFAB). Это новое подразделение, которое будет выполнять все те же старые функции: тренировать, советовать, помогать, сопровождать национальные силы принимающей страны, пишет Грег Киили в статье для американского издания The Hill.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Неудивительно, что первая миссия SFAB заключается в том, чтобы подготовить национальную армию Афганистана до такого уровня, чтобы она смогла бы действовать автономно без поддержки бригады содействия безопасности. Здесь все же стоит задаться вопросом: разве США и их союзники уже не потратили миллиарды долларов на эту же самую деятельность в течение последних 17 лет войны в Афганистане?

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Более того, если провести параллели с войной во Вьетнаме, то можно натолкнуться на поразительное совпадение. В 1962 году министерство обороны США создало команду содействия войскам Вьетнама (MACV), чтобы поддержать подразделения Южного Вьетнама. MACV осуществляла контроль за всей помощью и консультациями. В марте 1973 года объединенное подразделение было окончательно расформировано, так и не достигнув впечатляющих результатов.

The U.S. Army SFAB в Афганистане

В Пентагоне всегда рассматривают симптомы заболевания, а не саму болезнь, это уже стало традицией. Афганистан ничем не отличается от Вьетнама. Независимо от того, насколько хорошо будут подготовлены национальные силы страны, независимо от того, сколько денег, оборудования и военных экспертов направят США, страна и регион в целом по-прежнему будут сталкиваться с дестабилизирующими факторами в лице Пакистана и Ирана. В этих условиях национальные силы Афганистана вряд ли когда-либо превратятся в грозную военную силу.

Скептицизм относительно успеха миссии SFAB особенно преобладает в сообществе американских сил специального назначения. Неужели бригада содействия безопасности собирается превратить всю афганскую армию в отряд специального назначения? За 16 лет главы бывших администраций Джордж Буш и Барак Обама, похоже, полностью увязли в попытках создать боеспособную афганскую армию.

Сможет ли Пентагон под руководством президента США Дональда Трампа и Мэттиса изменить ситуацию в Афганистане? «Зеленые береты» — армейский спецназ США — также должны были построить новую армию Афганистана, уже почти два десятка лет они тренируют афганские войска. Однако миссия оказалась непосильной.

В новой стратегии по Афганистану администрация США делает ставку на тренировочные миссии SFAB. Еще одним пунктом программы является чрезвычайно успешный всплеск числа авиаударов по позициям боевиков и авиационная поддержка афганских сил. Увеличение числа авианалетов позволило ослабить позиции ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также предусмотрено увеличение численности американских сил с 11 тыс. до 15 тыс. солдат.

Staff Sgt. Jason Epperson, U.S. Army Американские солдаты

Начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли является ярым сторонником концепции SFAB.

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«Бригады содействия безопасности сформированы для выполнения четко определенной функции. Они должны выполнять критически важную миссию по содействию безопасности, чтобы больше не возникало необходимости разрывать обычные бригадные боевые группы», — заявил Милли.

По сути, бригады SFAB необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на перегруженные отряды специального назначения, и это хорошо. Однако все еще предстоит выяснить, хватит ли политической воли для того, чтобы после 17 лет войны в Афганистане все же создать боеспособную армию? Неясно, будет ли Вашингтон решать этот вопрос за счет уменьшения роли дестабилизирующих факторов — Пакистана и Ирана, или статус-кво все же будет сохранен.