Среди новостей в области политики увеличивается число публикаций на тему выборов. Существует мнение, что включение в списки избирателей по электронным заявлениям улучшает условия для голосования горожан, не зарегистрированных в месте фактического проживания, вместе с тем сообщалось о сбое специальных программ в МФЦ республики. Остро встает тема банкротств предприятий, число которых в республике возрастает. Большую часть задолженности по зарплате в Башкирии — около 70% — формируют именно предприятия-банкроты, кроме того, банкротами становятся предприятия-застройщики, что ведет к увеличению количества обманутых дольщиков.

Bulat Latypov Памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Политика: депутат-путешественник, выборы по заявлению

ИА «Башинформ» сообщило, что в Госдуме отказались оплатить поездки депутата от Башкирии Ильдара Бикбаева на Audi Q7. Народный избранник почти в два раза превысил бюджетный лимит, установленный Думой, на автомобильные поездки. Вместо 830 тыс. рублей Ильдар Бикбаевпотратил в 2017 году 1 млн 530 тыс. рублей. Из федерального бюджета покрывать такие расходы коллеги депутата отказались. В период с 30 августа по 21 декабря депутат провел в выходные дни и региональные недели приемы и встречи с избирателями, депутатами сельских поселений на территории своего избирательного округа, который насчитывает 19 районов и городов (всего 44 мероприятия, принял более 200 избирателей).

Ряд СМИ сообщил, что в республике по состоянию на утро 6 февраля в МФЦ подали заявления для голосования по месту нахождения 470 человек, непосредственно в территориальные избирательные комиссии обратился 661 житель республики. Заявления, поданные через портал госуслуг, в республике не учитывают. Политолог Дмитрий Казанцев отметил, что решение по отмене открепительных удостоверений и включение в списки избирателей по электронным заявлениям может позитивно сказаться на явке, особенно в российских мегаполисах.

«Например, в Башкирии из более чем 3 млн избирателей порядка 1,4 млн составляют горожане. И исходя из электоральной истории прошлых президентских выборов 2012 г., несмотря на высокие показатели явки в 76,31% по республике, в городских округах Башкирии явка не превышала 55−60%. Одной из причин сложившейся ситуации является недовольство жителей крупных городов по обеспечению их доступа на избирательные участки, ведь не все горожане живут по месту своей прописки. Однако остается вопрос к качеству сопровождения электронной услуги, информирования населения о новых возможностях и риски сбоя специальных программ», — подчеркнул эксперт.

Ранее «Коммерсантъ Уфа» сообщал, что в Башкирии у граждан возникли сложности с оказанием в МФЦ услуги включения в список избирателей по месту пребывания для голосования на выборах президента РФ. В первый день приема заявлений в башкирских МФЦ не работала специальная программа.

Деньги

Экономика: больше банкротов — больше долгов по зарплате

В Башкирии в 2017 году, по данным Гострудинспекции, на 30% увеличился показатель просроченной задолженности по зарплате. По состоянию на 1 января текущего года долг работодателей составил 481,77 млн руб. Годом раньше показатель составлял 366,11 млн руб. Пика задолженность достигала в октябре прошлого года — 640,92 млн руб. Большую часть — около 70% — формируют предприятия-банкроты. В прошлом году инспекция наладила взаимодействие с органами следствия, в результате чего были возбуждены уголовные дела на работодателей-должников, некоторые из которых были арестованы. Среди компаний, имеющих наибольшие долги по зарплате на 1 января, Стерлитамакский завод композитных труб, который должен 33 работникам 4,45 млн рублей, и стерлитамакский ретейлер «Продтовары» (6,57 млн рублей задолженности перед 256 сотрудниками). Обе компании находятся в стадии банкротства. В январе текущего года жалобы в Гострудинспекцию поступили также от работников Уфимского фанерного комбината и Уфимского фанерно-плитного комбината — всего около 104 обращений.

«Коммерсантъ Уфа» обратил внимание на тему банкротств. Арбитражный суд Башкирии назначил на 15 февраля рассмотрение заявления о признании банкротом компании «Килстройинвест». Она является застройщиком малоэтажного поселка «Миловский парк» под Уфой, где не исполнены обязательства перед более чем 1 тыс. дольщиков. Межрайонная ИФНС №30 по Башкирии направила в арбитражный суд республики заявление о признании несостоятельным АО «Башкиргеология». Задолженность ответчика налоговики оценивают в 3,6 млн рублей, основная задолженность сформирована в результате неуплаты налогов и сборов. В арбитражный суд Башкирии поступило заявление Сбербанка о признании несостоятельным владельца ресторанной группы «Лидер групп». Требования к ответчику в банке оценивают в 227,84 млн рублей. Кредитная организации подала аналогичный иск с той же суммой требований к партнеру ресторатора и принадлежащей ему компании «Сервис кухня».

Стоимость квартир на вторичном рынке в Уфе в 2017 году незначительно выросла — на 1% к 2016 году, следует из базы данных компании «Домофонд». В среднем по России цены на вторичное жилье снизились на 3,4%. Уфа стала единственным городом в Башкирии, где цены на квартиры в этом сегменте удержались и немного выросли. На двух‑ и трехкомнатные квартиры они увеличились в среднем на 1% и 5%, до 3,36 млн и 4,84 млн рублей за квартиру соответственно. Стоимость однокомнатных квартир снизилась на вторичном рынке на 1%, до 2,37 млн рублей. К концу года средняя стоимость 1 кв. м в квартирах этой категории в Уфе составила 63,5 тыс. рублей (в среднем по РФ — 58,7 тыс. рублей за кв. м). В других городах республики стоимость готового жилья падала, наиболее заметно — в Сибае и Салавате (на 5,5% и 4,4% соответственно).

Аэропорт

Транспорт: авиаперевозки растут

«АиФ — Уфа» отмечает, что в авиакатастрофе самолёта Ан-148, летевшего из Москвы в Орск, погибли два уроженца Башкирии. Сначала сообщалось о гибели в катастрофе уроженца Уфы Юрия Ямаева. Он родом из Уфы, в последнее время жил в Московской области, в поселке Удельная. Также стало известно о гибели уроженки Межгорья, 25-летней КрискентииАлексеенко. С февраля 2017 года Крискентия была индивидуальным предпринимателем в Астрахани. В качестве ИП она открыла детский клуб. В Башкирии собирают средства родственникам погибших в авиакатастрофе.

Жители Башкирии стали чаще летать самолетами. Этот факт был отмечен в ходе заседания коллегии с участием представителей правительства РБ, Государственного Собрания РБ, госкомитетов и предприятий железнодорожного, водного, автомобильного и авиапрофиля. В 2017 году в Башкирии число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, значительно выросло — рост составил 21,4% к аналогичному периоду прошлого года. Вырос и объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, — на 36,3%. В целом же показатели общего пассажирооборота остались на уровне прошлого года. Основным ориентиром работы является сохранение доступности услуг для пассажиров в социально значимых сегментах перевозок.

Также сообщалось, что из Уфы открыты новые рейсы в Баку (Азербайджан), Ростов-на-Дону, города Сибири.

Brandonwyse.com Судья

Криминал: Минобороны ищет правду

В арбитражный суд Башкирии поступили новые претензии Минобороны к уфимскому перевозчику ЗАО «Авиакомпания Лайт эйр». Министерство требует взыскать с ответчика около 7 млн рублей, в том числе 5,57 млн рублей необоснованного обогащения и 1,38 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В ноябре прошлого года арбитражный суд Башкирии обязал авиакомпанию выплатить министерству 8,14 млн рублей необоснованного обогащения за незаконное использование федерального имущества в 2010—2015 годах. В 2007 году «Лайт эйр» (тогда предприятие называлось «Авиакомпания Уфимские авиалинии») получила от Уфимской квартирно-эксплуатационной части в аренду, а в 2010 году приватизировала здание казармы и хранилища для техники в поселке Булгаково в районе уфимского аэропорта. В Октябрьском суде Уфы 15 февраля продолжатся слушания по уголовному делу Вячеслава Б., руководившего в 2010—2011 годах Уфимской квартирно-эксплуатационной частью (КЭЧ). Его обвиняют в попытке мошенничества (ст. 30, ст. 159 УК РФ), мошенничестве (ст. 159) и превышении должностных полномочий (ст. 286), следствием которых стало отчуждение у Минобороны РФ имущества в Башкирии стоимостью около 70 млн рублей, в том числе объектов военных городков в поселках Дубрава, Сергеевка и Булгаково.

Ряд СМИ отметил, что Бирский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками отдела полиции Благовещенска. Пострадавшим от их действий признан 18-летний местный житель, который был задержан полицией и доставлен в отдел 23 июля 2017 года. По информации потерпевшего, в коридоре отдела полиции сотрудники били его ногами, кулаком, электрошокером, вынудив тем самым подписать ложное признание в том, что он избил женщину и ребенка на детской площадке. На выходе из отдела полиции потерпевший был также избит неизвестными, в результате чего потерял сознание. Медики констатировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы, гематомы и другие травмы.

Цитата из к/ф «Из Уфы с любовью». Реж. Айнур Аскаров. 2017. Россия Разговор

Культура и история: окупившийся фильм, исторический план

Комедия «Из Уфы с любовью» уфимского кинорежиссера и продюсера Айнура Аскарова, снятая на 4,5 млн рублей гранта министерства культуры Башкирии, отмечена российской кинопремией «Блокбастер» как самая кассовая лента ограниченного проката в 2017 году. Сборы от проката фильма составили 5,2 млн рублей, таким образом он полностью окупил бюджетные вливания. Летом он также вошел в программу Московского международного кинофестиваля.

ИА «Башинформ» сообщило, что по инициативе Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ разработан и утвержден «Историко-культурный опорный план города Уфы на территории, ограниченной улицами Набережная, Гафури, Вокзальная, бульваром Ибрагимова, улицами Мингажева, Революционная, Айская, Кавказская, Пугачева, Сочинская». Планируется проанализировать историко-культурный потенциал исследуемой территории, обеспечить формирование реестра недвижимого культурного наследия в части оперативного отображения на картографической основе актуальных сведений о границах земельных участков, имеющих особое историко-культурное значение (территорий объектов культурного наследия), создать условия сохранения культурного наследия, реализующихся посредством разработки и контроля за соблюдением режимов содержания и использования территорий памятников истории и культуры. Данные Историко-культурного опорного плана будут внесены в правила землепользования и застройки, в Генеральный план Уфы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

Здравоохранение: на пороге эпидемии, скорая на аутсорсинге

Газета «Республика Башкортостан» сообщила, что в Уфе половина автопарка скорой помощи переведена на аутсорсинг. Доставкой бригад к пациентам заняты три частных перевозчика. Опыт Уфы распространяется по всей республике. По ее примеру транспортную услугу передали аутсорсерам подразделения скорой помощи в Бирске и Стерлитамаке.

«АиФ — Уфа» отметили, что с начала эпидсезона 26 тыс. жителей Башкирии поставлен диагноз «ОРВИ». У восьми — лабораторно подтвержденный свиной грипп А1. «По числу заболевших ОРВИ и гриппом республика подошла вплотную к уровню эпидемического порога». Пока Роспотребнадзор не рекомендовал введение карантина в дошкольных и школьных учреждениях, но в случае значительного превышения эпидпорога эти ограничения будут введены. Для признания эпидпорога превышенным численность заболевших за неделю должна составлять примерно 9 тыс. человек.