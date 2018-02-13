Днем в понедельник, 12 февраля, украинские власти молниеносно депортировали из страны Михаила Саакашвили. Люди в камуфляже — как выяснилось позже, сотрудники пограничной службы — заботливо дали ему закончить обед в грузинском ресторане в центре столицы, после чего ворвались в здание, положили всех лицом в пол, поместили Саакашвили в микроавтобус, отвезли в аэропорт и отправили первым рейсом в Варшаву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михо

Выбор места принудительной высылки неслучаен: именно из Польши Саакашвили незаконным образом прорвался на территорию Украины, туда же и должен был быть отправлен. Удивлять в этой истории может только скорость и решительность действий власти. Те же самые люди, которые полгода не могли ни поставить заслон на границе, ни надеть на Саакашвили наручники, вдруг сработали оперативно. И по странному стечению обстоятельств никакие «группы поддержки» теперь Саакашвили не помогли.

Но украинская политика устроена столь причудливым образом, что высылка Саакашвили в определенном смысле идет на пользу абсолютно всем сторонам этого театрализованного действа.

Чем руководствовался Петр Порошенко, отдавая приказ о показательной акции? Вероятно, он хочет продемонстрировать, что он хоть и хромая утка, но с сильной рукой. Президентские выборы через год, рейтинг в зоне статистической погрешности, западной поддержки нет, компромата много; все это должно склонить Порошенко перестать фантазировать о втором сроке, но уж до конца первого он твердо намерен досидеть. Для этого и нужна «сильная рука» и показательные акции.

В свою очередь «оппозиционная» деятельность Михаила Саакашвили была чистой воды импровизацией. Никаких сильных покровителей в Вашингтоне у него уже нет. Рейтинг поддержки внутри Украины еще ниже, чем у Порошенко. В течение полугода Саакашвили был в центре всеобщего внимания, но большего он добиться не мог. Возглавить стихийный народный протест у него тоже не получилось — за отсутствием такового протеста.

Более того, идея сходок на площадях окончательно дискредитирована и не интересует теперь вообще никого, кроме оплаченных активистов. Теперь можно получить от Порошенко гонорар за «слив протеста» и целый год спокойно пить кофе в Варшаве и Вене, вяло поругивая «барыг» в «Фейсбуке». Следующий президент Украины, кто бы это ни был, непременно пригласит Саакашвили обратно.

В свою очередь украинская оппозиция, как собственно политики, так и те, кто их финансируют, одновременно получили очередной повод ругать Порошенко и избавились от опасного конкурента. Полные витальности экспромты Саакашвили, все эти перебегания границы и влезания на крышу, впечатляли даже по украинским меркам. Юлия Владимировна Тимошенко аплодирует стоя: спор Порошенко и Саакашвили о том, кто из них менее адекватен, с каждым месяцем делает ее победу на выборах все более вероятной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Границы

Если вспомнить, что сущностью украинской политики является театрализованное прикрытие бесконтрольного разворовывания страны, то в истории с высылкой Саакашвили не должно удивлять вообще ничего. Все на своих местах.

Петр Порошенко своим решительным жестом напоминает: четыре года назад вы выбрали меня царем горы, и до весны 2019 года я с места не сдвинусь.

Михаил Саакашвили собрал достойную кассу на своих гастролях и уходит до того, как кудри примелькаются, и начнут бить.

Не связанные с семьей Порошенко олигархи решают, кого выбрать следующей компромиссной фигурой, другими словами, остались ли варианты, кроме Тимошенко.

А народ, как и было сказано, безмолвствует.