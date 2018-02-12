Какова действительная ядерная мощь Израиля? Ответа на этот вопрос не может знать никто. Ибо даже в условиях тотального соглядатайства и прослушивания Израилю удалось избежать вассальской подотчетности.

Израиль

А кто знает в полной мере нынешние возможности Израиля? На Святой Земле можно найти пару дюжин людей, которые не могут не знать. А вот за рубежом все заняты гаданием уже добрых полвека.

Одни гадающие говорят, что Израиль располагает сегодня восемьюдесятью ядерными боеголовками и уступает по мощи США, России, Англии, Франции, Китаю, Индии и Пакистану. А в других местах можно прочитать, что Израиль располагает четырьмястами боеголовками и находится на третьем месте в мире. Причем все подчеркивают наличие водородных и нейтронных бомб.

Любое обсуждение и рассуждение на заданную тему основано на обусловленных посылах, не имеющих безукоризненного подтверждения. Всем принятым представлениям вопреки, мы обнаруживаем немало интересных публичных обсуждений по теме в ивритских СМИ. Никакие ухищрения не позволят нам представить точную картину израильских неконвенциональных возможностей, но можно попытаться уяснить контекст и концепцию.

Хорошо помню, как тридцать лет назад в израильской газете «Маарив» вышла статья со ссылкой на публикацию разведки ВВС США, в которой говорилось о наших четырехстах ядерных боеголовках. Там подчеркивался арсенал водородных и нейтронных бомб. В израильской прессе часто говорят об этом, ссылаясь на зарубежные источники. Можно сколько угодно страстно или беспристрастно обсуждать все, что написано у других на эту тему.

Джон Кеннеди

Собственной же позиции у Израиля нет, как бы, по сей день. Незадолго до смертоносного покушения на президента США Джона Кеннеди состоялась очень жесткая беседа между ним и доверенным лицом премьер-министра Израиля Бен-Гуриона, генеральным директором Министерства обороны Израиля Шимоном Пересом. Лидер США хотел предотвратить развитие израильской ядерной программы любой ценой. Его встреча с Пересом не была запланирована загодя. Он вошел внезапно в тот кабинет, где израильского гостя принимали его подчиненные и вывел его на разговор с глазу на глаз. Кеннеди сказал ему в жесткой форме, что не готов мириться с израильскими потугами обрести ядерное оружие. Шимон Перес ответил ему: «Израиль не будет первой страной, которая внедрит ядерное оружие на Ближний Восток».

Американский президент удовлетворился полученным ответом, невзирая на его неоднозначность. С тех пор это принято называть израильской политикой «затуманенности».

Обычные зарубежные источники считают важными и достоверными показания бежавшего из Израиля пропалестинского активиста Мордехая Вануну, успевшего поработать на атомном реакторе в Димоне, на юге Израиля. В 1986 году он сообщил британской «Сандей таймс», что ядерный арсенал Израиля на тот момент мог быть от ста до двухсот боеголовок. При этом они не могли знать степени информированности перебежчика, как и степени его компетентности и честности.

Другим источником, заслуживающим внимания, может быть бывший Госсекретарь США Коллин Пауэлл. Среди перехваченных и опубликованных электронных писем в 2015 году была и его записка магнату демократической партии Джеффри Лидсу: «Эти ребята в Тегеране знают, что у Израиля есть двести нацеленных на Тегеран, а у нас есть тысячи». Он хотел так сказать, что Иран не осмелится применить сам ядерное оружие.

За три года до этого бывший президент США Джимми Картер сказал тоже в контексте Ирана, что у Израиля должно быть триста ядерных боеголовок. Если президент США и Государственный секретарь не знают точно, то кто знает?

Ядерный взрыв

Интересное открытие принадлежит израильскому журналисту Ронену Бергману. Он рассказал о выступлении Президента ЮАР перед белым парламентом, когда обсуждалась передача власти неграм. Ему задали вопрос, что он будет делать с шестью атомными бомбами? Он ответил, что продаст их обратно Израилю. Правда, потом они просто были уничтожены. Выводы делаем сами.

Итак, полной информацией не располагают даже лидеры США. Нам тоже придется гадать и анализировать. До нас это сделал маэстро расследовательской и военной журналистики США Дэниэль Эллсберг. Два с половиной года назад он прямо заявил в интервью телеканалу RT, что Израиль располагает третьим в мире по мощи ядерным потенциалом. Позиция официального Иерусалима по этому вопросу остается «затуманенной».

Иерусалим