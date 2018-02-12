В период зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) опасения по поводу катастрофического развития событий на Корейском полуострове временно отошли на второй план. Однако за зрелищностью церемоний остается напряженность между КНДР и Южной Кореей, которая может усилиться после завершения Олимпийских игр и возобновления военных учений между Сеулом и Вашингтоном, пишет Атман Триведи в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

В Южной Корее надеются, что олимпийская дипломатия расширит возможности для северокорейского урегулирования. Однако Северная Корея отказалась проводить переговоры относительно ядерной и ракетной программ, а администрация президента США Дональда Трампа, похоже, демонстрирует мало желания воспользоваться оттепелью для начала дипломатического наступления.

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Напротив, в отношении Северной Кореи Трамп воспользовался характеристикой, которую 43-ий президент США Джордж Буш использовал в 2002 году в отношении Ирака, назвав его «осью зла». В заявлениях вице-президента США Майка Пенса можно встретить аналогичные характеристики в отношении Пхеньяна. Тем не менее, Пенс, как сообщалось, дал понять, что возможности диалога ограничены, но они есть.

Буш сделал все, чтобы довести дело до катастрофической превентивной войны. Конгресс США должен задать себе вопрос: так ли ужасен режим северокорейского лидера Ким Чен Ына, чтобы санкционировать военный вариант, как это было в случае с Ираком.

Конгресс США

Подавляющее большинство конгрессменов санкционировало применение силы против Ирака в октябре 2002 года. Однако перед этим не было всесторонних и адекватных обсуждений относительно реальной угрозы Ирака, издержек предстоящей войны, необходимости постконфликтного восстановления и последствий данного решения для международного положения Вашингтона и его региональных союзников на Ближнем Востоке.

Если конгресс вновь примет решение о развязывании войны, только уже на Корейском полуострове, последствия нового военного конфликта буду гораздо серьезнее. Согласно данным независимой исследовательской службы конгресса, даже если КНДР не воспользуется оружием массового уничтожения, то в первые дни войны только от артиллерийских обстрелов погибнут от 30 тыс. до 300 тыс. человек.

Конгресс должен провести всеобъемлющие слушания в отношении Северной Кореи и санкционировать начало военной кампании только в случае, если угроза для Вашингтона и его региональных союзников станет неизбежной. На слушаниях следовало бы обсудить четыре ключевых вопроса.

Санкции. Стремление оказать «максимальное давление» на КНДР привело к введению суровых санкций Совбеза ООН. Однако, чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо время и соблюдение санкционного режима со стороны иностранных государств. В случае нарушения санкций, необходимо вводить дополнительные санкции только уже против иностранных компаний.

Дипломатия. Санкции не являются самоцелью. Их цель состоит в том, чтобы заставить Северную Корею пересмотреть необходимость развития ядерной и ракетной программ. В настоящий момент Пхеньян рассматривает данные программы в качестве необходимого условия своего выживания. Однако сохраняется вероятность того, что Северная Корея готова заморозить проведение ядерных и ракетных испытаний в обмен на приемлемые для США условия.

Roman Harak КНДР

Политика сдерживания. У Северной Кореи уже могла появиться баллистическая ракета, оснащенная ядерной боеголовкой и способная достигнуть материковой части США. Если таких достижений у КНДР пока нет, они могут появиться через несколько месяцев или через несколько лет, если санкционная политика в отношении Северной Кореи не будет ослабевать. С другой стороны, угроза неминуемого возмездия и военное присутствие США в регионе дают возможность предотвратить крупный конфликт. Однако у политики сдерживания есть свои минусы. Прежде всего, Северная Корея может просто-напросто продать стратегические ядерные технологии другим неблагонадежным акторам. Чтобы уменьшить этот риск, необходимо ввести ограничения на морское сообщение, заставить неблагонадежных акторов отказаться от мысли приобретения ядерный технологий у КНДР и выстраивать тесное сотрудничество с КНР.

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Военная кампания. Большинство экспертов сходится во мнении, что у молодого и импульсивного северокорейского лидера хорошо развит инстинкт самосохранения, поэтому он будет действовать рационально. В случае, если эксперты все же ошибаются, как нанесение самых высокоточных ударов может спасти от риска неконтролируемой эскалации?

Лучшие разведывательные ведомства США недооценили возможности КНДР. Это должно стать напоминанием о том, что у США слишком мало информации о потенциале КНДР для того, чтобы предугадать все возможные варианты развития событий в случае превентивного удара со стороны Вашингтона.

Давайте говорить начистоту: даже разумная стратегия, основанная на санкциях, военной мощи, сотрудничестве с региональными союзниками, дипломатии, системах ПРО и киберзащите, вряд ли способны «решить» проблему. Конгрессу нужно очень хорошо подумать о том, какова реальная угроза, исходящая от КНДР, и оправдывает ли она те последствия, с которыми столкнутся США в случае военного конфликта.