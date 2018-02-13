Украина, судя по последней информации, избавилась-таки от будоражившего ее внутриполитическую жизнь грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Как сообщают грузинские СМИ со ссылкой на украинские источники и пограничную службу Украины, Саакашвили задержали днем в Киеве в ресторане с грузинским названием «Сулугуни», который находится рядом с офисом его украинской партии, когда он собирался там пообедать.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

Тревогу о задержании экс-президента забил его верный соратник и сподручный на Украине Давид Сакварелидзе, который написал на своей странице в сети Facebook: «Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген, номерные знаки АА (номер одного из них — АА0121СН). Все едем туда!» (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.)

Страница Сакварелидзе — своего рода хроника действий Саакашвили: с Музейной экс-президента Грузии отвезли в аэропорт «Борисполь», о чем Сакварелидзе сообщил: «Едем в Борисполь».

European People's Party Михаил Саакашвили

Позднее он же попытался вызвать негодование мирового сообщества и добиться его откликов на действия украинских властей. Обращение Сакварелидзе к посольству Канады на Украине звучит укоряюще: «Все это поведение и абсолютное невежество международного сообщества в течение последних 8 месяцев напоминает мне фильм «Молчание ягнят». продолжайте на стипендиатов и вы скоро свободе Украину. P.S. Специальный вопрос для канадского посла: именно так он работает в канадской либеральной демократии?»

Следующим пунктом сбора сторонников Саакашвили была названа Банковая улица, где встреча была назначена на 18:30, а совсем недавно Сакварелидзе с облегчением написал: «Отзвонился! Он в Варшаве».

Украина от неугомонного экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области, наконец-то, избавилась. Причина была найдена самая банальная. А именно — факт незаконного пересечения Саакашвили польско-украинской границы. Как известно, именно оттуда несколько месяцев назад лишенный украинского гражданства бывший губернатор при помощи сторонников, не прилагая особенных усилий и не встретив особого сопротивления со стороны пограничной службы и спецназа Украины, проник на территорию страны. Точнее, был перенесен соратниками — буквально — по воздуху. Подняли на руки и перенесли через границу, чтобы он сам своими ногами ее не переступал. Позаботились об обеспечении «законности».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Спустя несколько месяцев, после того, как по факту незаконного пересечения границы были привлечены к ответственности определенные чиновники, вдруг погранслужба Украины вспомнила о нарушении со стороны самого Саакашвили и решила выдворить его обратно туда, откуда он приехал.

По заявлению погранслужбы Украины, направленные в ресторан, где обедал Саакашвили, сотрудники пограничной и миграционной служб ознакомили его с решением о том, что он должен вернуться в Польшу. В момент, когда экс-президенту Грузии оглашали это решение, члены охраны Саакашвили напали на представителей погранслужбы, и те вынужденно применили силу. Так передает события украинская пограничная служба.

Погранслужба, объясняя свои действия, сослалась на решение украинского суда, согласно которому Саакашвили незаконно находился на Украине, так что при его выдворении в Польшу украинские структуры действовали с соблюдением всех юридических формальностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили и Украина

Иначе описывают события грузинские СМИ со ссылкой на сотрудников ресторана. Задержать Михаила Саакашвили явились несколько десятков лиц в форме и в масках. Все произошло за считаные минуты. Саакашвили пытался бежать через кухню, но ему это не удалось. Очевидцы утверждают, что в момент задержания он кричал.

Украина таким вот образом избавилась от неугомонного оппонента нынешнего украинского президента и его правительства. Свободно вздохнули и в Грузии: им здесь присутствие экс-президента вовсе ни к чему. Бывшие соратники экс-президента разделились на несколько лагерей, откуда уже начали поступать упреки в адрес друг друга. Особой активности сегодня ни оставшееся преданным Саакашвили «Единое национальное движение», ни отпочковавшиеся от него новые политические образования не проявляют. Резких заявлений не делают. Возможно, ожидают дальнейшего развития событий.

Прибытие Саакашвили в Грузию, по мнению многих аналитиков, может вызвать в стране своего рода взрыв противостояния. Даже если экс-президент будет экстрадирован и посажен в тюрьму, покоя властям ни он, ни его сторонники не дадут. А сторонников у него за последние годы, можно сказать, не убавилось, так как значительная часть населения оказалась серьезно разочарованной в нынешней власти. Обильные обещания, звучавшие до выборов 2012 года, в основном повисли в воздухе. Восстановление справедливости выразилось в аресте нескольких бывших чиновников, которым предъявили обвинения и осудили по достаточно рядовым уголовным делам, связанным с превышением служебных полномочий и растратой бюджетных средств. Общество же жаждало возмездия за серию убийств, намеревалось узнать всю правду об обстоятельствах неожиданной кончины экс-премьера Зураба Жвании…

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили и Грузия

Изобилие, достижения которого учредитель коалиции «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обещал населению страны на четвертый год правления коалиции, так и не достигнуто. Жить народу стало труднее. Работы меньше. Преступлений больше. Ситуация накаляется, готовится новый всплеск недовольства. В такой обстановке появление в стране лидера, в свое время отправившего в мирную отставку Эдуарда Шеварднадзе, может стать толчком к новому перевороту, новой смене власти — насильственным или ненасильственным путем.

Что касается самого Саакашвили, то он и в Польше успокаиваться не собирается. Из Варшавы, куда его отправили украинские пограничники, он уже успел по телефону связаться с оставшимися в Киеве сторонниками и соратниками и призвал их сохранять спокойствие.

«Мы должны отреагировать на это спокойно. На их слабость мы ответим стойкостью. Они лгут. Этот маленький, испуганный, дешевый обманщик Порошенко. Он не президент. Он даже не человек. Он просто противный барыга, который хочет развалить Украину. Мы обязательно победим», — передает слова обращения Саакашвили к соратникам телекомпания «Рустави-2», которую в Грузии до сих пор связывают с его именем и его влиянием.

Экс-президент рассказал и о том, как его «похитили» и выслали из страны. По его словам, обращались с ним очень грубо.

«Я был в кафе, когда они ворвались и насильно посадили меня в машину. Завязали мне глаза, довезли до вертолета. Как я понял, мы долго кружили над Киевом, наверное, чтобы запутать следы. Сели в Борисполе, где пересадили меня в самолет. Очень грубо обращались со мной. Сейчас я уже в Варшаве. Это классический пример того, как лжет нынешнее правительство Украины. Нет никакого уголовного дела и никакого переворота, который я якобы готовил», — сообщил Саакашвили подробности своей высылки с Украины.

ИА REGNUM Саакашвили

Он уверен, что в Польшу его выслали недаром, так как Порошенко боится его на Украине, а Иванишвили — в Грузии.

«Иванишвили — трус и ничтожество, и я не понимаю, почему его терпят. Что нужно этому человеку? Он боится меня, иначе, если бы пожелал, договорился бы о моей выдаче Грузии. Ни на что он не способен», — заявил Саакашвили из Варшавы в беседе с «Рустави-2».

Он пригрозил, что на этом не остановится и обязательно продолжит борьбу против олигархов на Украине и в Грузии.

«Я продолжу борьбу против него (Иванишвили) в Грузии и против олигархов на Украине. Оба будут свергнуты, и в этом свержении, конечно, мирном, я сыграю решающую роль. Если бы они были на что-то способны, то украинцы выдали бы меня Грузии. Но ни один, ни второй не хотят со мной связываться, оба боятся меня как огня», — констатировал Михаил Саакашвили.