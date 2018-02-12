Мы уже затрагивали тему неожиданной атаки, предпринятой офисом европейской омбудсвумен Эмили О’Рейли на президента Европейского центробанка Марио Драги. Рассматривая связь Драги с влиятельнейшим сообществом банкиров — «Группой тридцати» (G30), мы задавались вопросом, кто осмелился провернуть такую информационную спецоперацию и почему это произошло именно сейчас? И связали проблемы, возникшие у главы ЕЦБ в связи с членством в G30, с предполагаемой попыткой ракетного удара по Гавайским островам и по Японии, осуществленного с некоей неопознанной подводной лодки. Силы ПРО США оказались на высоте и уничтожили запущенные ракеты, а также — по некоторым противоречивым данным — и запустившую их подлодку. Национальную принадлежность последней по утечкам из разведывательных кругов американских ВМС попытались приписать Израилю или Китаю (имея в виду в последнем случае неких «отвязавшихся радикалов», своего рода «глубинное государство» Поднебесной, что априори выглядело чушью).

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

Марио Драги. ЕЦБ

Сообщалось также, что запуски были произведены из акватории, близкой к Корейскому полуострову, и трудно не увидеть в этом провокативного замысла, имеющего целью предоставить необходимый повод для американского удара по КНДР или даже спровоцировать американо-китайский конфликт. И хотя нового Глейвица или, точнее, Перл-Харбора не произошло, из этого не следует что подобные попытки не будут предприниматься и дальше, и что отвечающие за их пресечение американские военачальники в каждом таком случае окажутся столь же профессиональными, сколь и неподкупными, не подверженными давлению со стороны подлинного «глубинного государства», свившего гнездо отнюдь не на юге Дальнего Востока, а в англосаксонском мире.

Осознание того, на каких, извините, «соплях» висит мир, побудило определенные силы на Западе проснуться и начать противодействие. Благо в эпизоде с ракетной атакой (которую поспешили назвать ядерной) аналитическому сообществу очень быстро удалось прийти к куда более логичному, чем «израильский» или «китайский», следу провокации, выяснив и обнародовав ее связь с неким «секретным флотом», находящимся на вооружении этого подлинного «глубинного государства».

Прежде всего, здесь обращает внимание та скорость, с которой происходит корейско-корейское сближение. Речь о появлении на открытии Олимпиады в Пхенчхане родной сестры Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон, передавшей президенту Мун Чжэ Ину послание северокорейского лидера с приглашением «как можно скорее» посетить с визитом Пхеньян. Ранее с призывом о корейском объединении выступил и сам Ким Чен Ын. И ясно, что миссия парламентерши с Севера, вопреки неким выкладкам специалистов-корееведов, заключалась отнюдь не в «олимпийском заложничестве». А напротив, в установлении между корейскими столицами контактов, уровень которых исключал бы успех новых таких «неопознанных» ракетных провокаций, ставящих регион и мир на грань натурального Карибского кризиса. «Лакмусовая бумажка» верности авторского прочтения: допустил бы такие шаги по сближению официальный Вашингтон (вялое «недовольство» присутствовавшего в Пхенчхане вице-президента Майка Пенса не в счет), если бы сам не был озабочен угрозой таких провокаций? Разумеется, нет. И гневные эмоции Дональда Трампа, регулярно демонстрируемые государственному руководству КНДР, не затмевают имеющегося в Белом доме понимания, что корейский диалог способен укрепить его положение в перманентно обостряющейся американской и, шире, англосаксонской и, еще шире, общезападной теневой политике и повестке.

Карибский кризис. Эдлай Стивенсон демонстрирует аэрофотоснимки пусковых установок советских ракет на Кубе Совету Безопасности ООН

А теперь попытаемся посмотреть на хронологию этих и других событий, выстроив логику, из которой можно было бы извлечь… нет, даже не выводы, а некие аналитические умозаключения о текущих генеральных трендах этой самой, задаваемой Западом, политики и повестки.

Итак, Ким Чен Ын призывает к корейскому объединению 7 января. Ракетная провокация из близлежащей акватории датируется 13-м числом. Олимпиада в Пхенчхане открывается 9 февраля. Что происходит между запуском сбитых ракет и открытием Игр?

20 января конгрессмен Мэтт Гетц «предсказывает» скорое появление в СМИ секретного меморандума о злоупотреблениях законом 1977 года, известного как «Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки», который был использован для слежки спецслужб за избирательной кампанией Трампа. 23 января происходит новая утечка, уже из Великобритании. Из нее следует, что в шпионаже за Трампом под кодовым названием «Операция Толстяк» приняли участие и британские спецслужбы, то есть что эта спецоперация — совместная, англо-американская. 24 января меморандум, о котором говорил Гетц, действительно появляется. Из него, как и из британской утечки, следует, что решение о проведении этой спецоперации принимал Барак Обама, обратившийся за помощью к англичанам. 2 февраля с вброшенного в СМИ в январе меморандума специальным указом Трампа снимается гриф секретности, и он становится официально доступным широкой общественности. Подтверждается англо-американское взаимодействие в слежке, не прекратившейся с избранием Трампа президентом; выясняется, что в ее рамках также всплывает и некий московский след, но в контексте, строго противоположном стереотипам, внедрявшимся американскими демократами — сторонниками Хиллари Клинтон, — уже не содействия, а противодействия Трампу.

Ситуация развивается стремительно. Одновременно со снятием секретности с указанного документа в американских СМИ всплывает негласный список из нескольких сотен имен, которым приписывается активное руководящее участие в деятельности «глубинного государства». В этом списке обнаруживается множество представителей крупного бизнеса и политических кругов, причем не только американцев: в него, например, входит Нурсултан Назарбаев, связанный, как выясняется, с фондом Клинтонов, а также один из видных российских олигархов. Как минимум из этого следует, что, вбирая в себя иностранцев, «глубинное государство» стремится распространить свою квазиюрисдикцию на весь мир. И отказывается от американской национальной привязки.

Параллельно, на фоне геополитических событий вокруг Корейского полуострова, развиваются еще две сюжетные линии, связанные с документом, давшим путь так называемому «кремлевскому списку». Речь идет об указе Трампа от 20 декабря 2017 года под названием «Право и справедливость», позволяющем «блокировать имущество лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека или коррупции». Удивительны две вещи. Первыми нервозность проявляют отнюдь не российские и вообще не иностранные лица, включенные в список, а американский олигархат, у которого в массовом порядке стали отказывать нервы еще с начала 2017 года, а в его конце этот процесс принял практически обвальный, неуправляемый характер. А вот что касается нас, то с российской частью списка по мере его подготовки, как выясняется, произошли метаморфозы, необъяснимые с точки зрения официального политического расклада, которые зафиксировал один из видных участников его составления Андерс Ослунд из Атлантического совета США, которого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране. По его словам, в список «должны были войти… бизнесмены и политики из окружения президента России, но кто-то в последний момент изменил этот список…» и составил его «в том виде, в каком он был опубликован». «…Кто несет ответственность за изменение списка — неизвестно», — сетует Ослунд, подчеркивая, во-первых, что «эти выдержки из телефонной книги Кремля» выставили правительственных экспертов на посмешище, а во-вторых, что они вместо того, чтобы расколоть российскую элиту, напротив, ее сплотили. Ослунд явно усматривает в этом некую спецоперацию по выведению «этих русских» из-под удара, а отсутствие информации об ее авторах очень хочет — это видно между строк — списать на инстанции, близкие к американским властям. Следуя этой логике, вместо российской элиты указ Трампа на самом деле врезал по «глубинному государству», и лица, связанные с ним в США, заранее получив инсайдерскую информацию, начали, заметая следы, уходить с хлебных корпоративных должностей и выводить деньги.

Андерс Ослунд

Вторая сюжетная линия — нарастание волны информационных вбросов о предстоящем, если называть вещи своими именами, глобальном дефолте. Дыма без огня не бывает, и если события по составлению «блокировочных» списков совпадают с «разминанием» этой темы, значит, перед нами даже уже не проект, а конкретный план, в просторечии излагаемый формулой «кинуть всю планету на бабки». Это уже было в 2008 году, когда только опережающие совместные российско-китайские действия в преддверии лондонского саммита «Группы двадцати» (1 апреля 2009 г.), показавшие американской стороне, что план раскрыт и допущен не будет, развернули ход мировых событий. И вместо глобального финансового обвала в США, а затем и в Европе были запущены программы QE — пресловутого «количественного смягчения», то есть раздачи свеженапечатанной «зеленой наличности» своим банкам, которые тут же окрестили «слишком большими, чтобы лопнуть». Запад тогда взял тайм-аут, и время его, видимо, истекло как раз в конце 2017 года.

S.wsj.net Доллары США

Вот лишь краткий перечень публикаций на тему будущего финансового апокалипсиса за последний месяц. Наоми Принс, ранее работавшая в топ-менеджменте одного из банков Уолл-стрит, автор двух книг по глобальной финансовой системе, убеждена, что выхода из порочного круга «легких денег», запущенного в 2009 году, нет, и рано или поздно мировую финансовую систему обрушит долговой навес. При этом она подчеркивает, что эта система зиждется на глобальном альянсе центробанков, которые, как уже приходилось отмечать, работают в системе коллективного «мирового центробанка», включающего как публичные (МВФ и группа Всемирного банка), так и теневые (базельский Банк международных расчетов) институты. Крупный экономист Питер Шифф, предсказавший кризис 2008—2009 годов, говорит о предстоящем взлете цен на золото и обвале доллара. Упоминание золота отправляет нас прямиком к манипуляциям Ротшильдов по переформатированию глобального порядка с помощью временного переноса мирового центра в Юго-Восточную Азию. Примерно о том же самом — о перспективах гиперинфляции и долларового дефолта — в следующих материалах: здесь и здесь.

Мы уже говорили о формуле «кинуть планету на бабки». Но для этого необходимы не только финансовые, но и политические условия. Прикрыть аферу подобного масштаба может только крупнейший мировой кризис, и отнюдь не экономический. Проблемы, связанные с благополучием и уровнем жизни, «перешибаются» только вопросом физического выживания; именно это, на мой взгляд, и пытаются устроить. С помощью ракетных провокаций поставить мир на грань, а то и за грань глобальной военной катастрофы, и на этом фоне провернуть то, что уже проворачивали по итогам двух мировых войн, в корне менявших мировой экономический расклад и правила игры.

С точки зрения этой логики очень похоже на то, что Трампу пока удается играть на опережение, ставя перед своими оппонентами из «глубинного государства» проблемы такого порядка, которые не позволяют им воплотить в жизнь свой сценарий. Разборки с Россией и даже с Северной Кореей в этой ситуации для американского лидера — не самый лучший фон для внутренней борьбы, которая на глазах приобретает бескомпромиссный характер схватки уже не под ковром, а на ковре, причем «не на жизнь, а на смерть». Остается выяснить, куда в этой ситуации, на пике этого рубежного противостояния в расколотых западных элитах, готовится двинуться Россия? Под что конкретно, под какой проект, нам поменяли список и кто именно это сделал? С какими целями? Все это окончательно прояснится уже после завершения президентской кампании. Но это уже совсем другая история. Хотя и со все тем же глобальным подтекстом.