Большинство казахстанских рейтингов привязаны к элите, как государственной, так и предпринимательской. Причины просты — в этих сферах относительно легко собрать данные, легко можно найти экспертов для опроса, есть большой спрос со стороны потенциальной аудитории, а значит, возможно найти и заказчиков на такой продукт. Отсюда вытекают и причины, по которым не составляются рейтинги депутатов, партий, НПО и т. д.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Ниже приведен обзор восьми рейтингов, которые измеряют разные качества казахстанской элиты, которые автор считает наиболее полезными для тех, кто интересуется ситуацией в Казахстане. Эти рейтинги можно условно поделить на три части: рейтинги политиков, рейтинги бизнесменов и рейтинги ведомств и административно-территориальных единиц.

Рейтинги политиков

Тут надо отметить три рейтинга — рейтинги управленческой элиты и рейтинги акимов, которые выпускает Общественный фонд Центр социальных и политических исследований (ОФ ЦСПИ) «Стратегия», и рейтинг акимов от «Саясат-Мониторинг».

Рейтинги управленческой элиты ОФ ЦСПИ «Стратегия», под разными заголовками, доступны в интернете с 2009 года. На нынешний день это самый авторитетный рейтинг казахстанской элиты. В рейтинг за 4-й квартал 2017 года включены 46 человек — в основном это руководители центральных государственных органов, некоторые акимы (главы областных и городских администраций), спикеры палат парламента, руководство крупных национальных компаний и т. д. Рейтинг выпускается раз в квартал, его делают на основе опроса 25−35 экспертов. Элитарии оцениваются по таким показателям, как авторитетность, эффективность, перспективность. Затем выводится итоговый средний балл. К примеру, отправленная в отставку 9 февраля министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова была в списке на 45-м месте с перспективностью 3,12 балла из 7. Про нее было написано так:

«Падением квартала можно назвать значительное снижение рейтинга министра труда и социальной защиты Дуйсеновой Т. К. — с 36-го места на 45-е (-0,31 п.п.). На оценки ее работы оказали влияние такие причины, как «не смогла нормально определить количество самозанятых и их структуру»; «ситуация по шахтерам наглядно показала, что нужен новый министр». В связи с этим, по мнению экспертов, «её отставка — это вопрос уже ближайшего будущего».

Тамара Дуйсенова

Так что коллективный разум казахстанских экспертов в этом случае оценивает ситуацию довольно точно. Нелишне также читать комментарии экспертов, которые упоминаются в текстовой части рейтинга, — это делает картину объемней.

Этот же ОФ ЦСПИ «Стратегия» под руководством Гульмиры Илеуовой делает рейтинг оценки эффективности деятельности акимов регионов Казахстана. Он также составляется на опросе экспертов. Деятельность акимов оценивается по пяти критериям: удовлетворенность населения работой акима, управление экономической и внутриполитической ситуацией в регионе (в т. ч. балансирование региональных кланов), информационная открытость (в т. ч. в социальных сетях) и перспективность акима как политика. На основе среднего арифметического выводят итоговую оценку. Тут опять же приведем пример: отправленный 7 февраля послом в Киргизию бывший аким Джамбульской области Карим Кокребаев занял в вышедшем до этого события рейтинге последнее место с баллом 3,41 из 7. Комментарий был следующий:

«О деятельности К. Кокрекбаева, «слабого акима в сложном регионе», были даны в основном негативные оценки. Как отмечалось экспертами, «20 декабря исполнилось четыре года, как Жамбылскую область возглавил Кокрекбаев, и население уже ждет нового назначения».

Третий рейтинг делает «СаясатМониторинг» и публикует его на одноименном сайте. Этот список затрагивает только акимов регионов. Методология у него похожа на методологию «Стратегии» — опрос экспертов с выставлением оценок в баллах. Однако есть отличия: баллов не 7, а 5, выпускается он раз в месяц. И руководствуются составители рейтинга другими критериями: влиятельность/ политический статус, перспективность для роста или дальнейшего перемещения, индекс информационной активности, уровень критических оценок.

Рейтинги бизнесменов

Самые заметные рейтинги бизнесменов выпускает казахстанский «Форбс». Их три: список самых богатых бизнесменов Казахстана, список самых влиятельных бизнесменов Казахстана и рейтинг рантье. Они составляются раз в год. В первых двух рейтингах всего по 50 человек, что меньше, чем в аналогичных рейтингах в России, но пропорционально населению Казахстана (около 18 миллионов человек).

Алматы ночью. Казахстан

Рейтинг самых богатых бизнесменов делается на основе расчетов стоимости принадлежащих им активов. Данные собираются журналистами или присылаются самими участниками. Объем активов, с одной стороны, представляют собой консервативную оценку «не менее чем», а с другой стороны, неизвестны размеры задолженности этих бизнесменов. Тем не менее приблизительный круг богачей очерчен. Также указан приблизительный состав активов, краткая биография, можно проследить и динамику изменения состояния.

Рейтинг самых влиятельных бизнесменов более политизирован — там помимо активов учитывается еще экспертная оценка общественной деятельности и политических связей, что находит отражение на пятибалльной шкале. Этот рейтинг зачастую не совпадает с перечнем самых богатых граждан: у ряда бизнесменов связи лучше, чем размер публичных активов. Кстати, в том числе и за счет родственников — в списки самых богатых бизнесменов Казахстана очень часто попадают сыновья, зятья и племянники представителей политической элиты.

Рейтинг рантье состоит всего из 10 бизнесменов, которые имеют наибольший объем коммерческой недвижимости в виде торгово-развлекательных и бизнес-центров. Путем расчетов определяется объем годовой выручки от сдачи в аренду. Здесь находит отражение и специализация каждого бизнесмена. Но можно отследить и другие характеристики: как правило, чтобы строить большие объемы коммерческой недвижимости, надо иметь прекрасные связи или на уровне руководства страны, или на уровне руководства региона.

Рейтинги ведомств и административно-территориальных единиц

Этот вид рейтингов не очень персонифицирован, но зато показывает оценку работы руководителя на своем посту. В основном при составлении списка руководствуются статистическими данными. В Казахстане составляются два рейтинга в этой сфере, и у каждого есть определенные недостатки и достоинства.

Первый из них — это «Рейтинг конкурентоспособности регионов» казахстанского «Форбс». Он сделан на основе 70 статистических показателей, каждый из которых входит в один из пяти ренкингов, который имеет определенный вес в итоговой оценке. Также туда добавляется экспертная оценка представителей бизнеса разных отраслей. Рейтингом охвачен период с 2015 по первую половину 2017 года включительно. Оценивается непосредственно текущая работа акима — насколько хорошо он создает условия для бизнеса, как меняет состояние региона. Однако этот рейтинг составлялся пока всего два раза и рассчитан на длительные сроки: часть акимов за это время сменилась. Также необходимо делать поправку на действие накопленных преимуществ экономики региона, поэтому личный вклад руководителя может быть не очень большим.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьедестал

Самый малоизвестный и незаслуженно обойденный вниманием СМИ и экспертов рейтинг делает Центр оценки эффективности деятельности государственных органов. Центр работает при АО «Институт экономических исследований» министерства национальной экономики. В основном они готовят закрытые работы для администрации президента Казахстана и правительства, но в последнее время ряд из них стал публичным. Их рейтинг касается качества управления государственными органами. С его результатами можно ознакомиться на сайте «Открытого правительства» «Оценка эффективности деятельности государственных органов». Здесь можно узнать, кто лучше взаимодействует с гражданами, кто лучше управляет своим бюджетом и как поставлена в ведомстве организация работы. Это крайне сложные в подготовке рейтинги, делаются один раз в год. Полная версия рейтинга «Оценка эффективности деятельности госорганов» дает хорошее понимание ситуации в Казахстане.

Как использовать рейтинги

Рейтинги особенно хороши для использования специалистами, которые живут вне Казахстана или не очень глубоко погружены в казахстанскую медийно-политическую повестку. Они позволяют достаточно быстро понять, чем обусловлены те или иные кадровые изменения, с чем связаны большие сделки или внезапно возбужденные уголовные дела. Также они служат хорошим источником данных для изучения биографии того или иного элитария, представляя летопись его взлетов и падений.

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