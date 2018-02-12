Форум «Наставник-2018» в 75 павильоне ВДНХ проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Фото предоставлено пресс-службой АСИ Светлана Чупшева

Мероприятие объединит несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества на своих предприятиях: действующих наставников и представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений.

На конкурс, предшествовавший форуму, поступило 4 186 заявок.

Самой популярной стала номинация «Наставничество в образовании и кружковом движении», на втором месте — «Наставничество на производстве», затем — «Наставничество в социальной сфере», «Дети учат детей» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве» (меньше всего заявок — 307).

Самой активной по числу заявок оказалась Москва, в лидерах также — Удмуртская республика (больше всего заявок в номинациях «Наставничество в социальной сфере» и «Дети учат детей»), ХМАО-Югра, Тульская область, республика Татарстан, Московская область, Ставропольский край.

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Деловая программа форума разделена на четыре основных блока: «Наставничество на рабочем месте», «Наставничество в социальной сфере», «Наставничество в образовании и кружках», «Корпоративные и предпринимательские программы наставничества» (Наставничество в бизнесе).

Также в феврале-марте 2018 в 7 федеральных округах России пройдут окружные форумы «Наставник» — в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала корреспонденту ИА REGNUM о предстоящем мероприятии.

Наставники — это учителя в широком смысле слова. Это люди, которые помогают раскрывать таланты, вселять уверенность в себя. Они готовы делиться своими знаниями, навыками, опытом, в том числе житейским. Не каждый может быть наставником — это на самом деле тоже талант, и его тоже надо уметь найти и развить.

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На мой взгляд, одно другому не противоречит. Наставник передает свои знания и навыки, формируя его профессиональную траекторию и обеспечивая возможности для карьерного роста своего подопечного. Конечно, если мы говорим о корпоративном наставничестве, то там всё более формализовано. В РЖД, например, даже за руководителями при их назначении на должность закрепляются наставники из числа более опытных. Так что во многих компаниях учиться у наставника — необходимый элемент для продвижения по службе.

Во-первых, в качестве спикеров. На сегодняшний момент у нас зарегистрировано более 150 выступающих, которые будут представлять свои методики и разработки, рассказывать о своих успехах. Во-вторых, в качестве участников. Форум — это первое подобное мероприятие, где соберется несколько тысяч человек со всей страны. Программа рассчитана на три дня и насыщена интересными событиями — сессиями, воркшопами, бизнес-классами. У нас даже хакатон по разработке IT-решений в сфере наставничества запланирован. Так что на форуме будет чем заняться. Ну и на форуме мы подведем итоги нашего конкурса «Наставник», так что кто-то приедет на форум и за наградой в том числе.

В нашем конкурсе — пять номинаций. Мы принимали заявки в сфере наставничестве на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Еще одна номинация — не совсем обычная. Называется «Дети учат детей». Заявив ее, мы исходили из того, что наши дети настолько продвинуты в некоторых вопросах, что вполне могут обучать и своих сверстников, и младших ребят. Да что там говорить — они и взрослых научат. Так что именно эти сферы мы считаем наиболее перспективными.

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Роль государства, на мой взгляд, заключается в том, чтобы поддерживать любые начинания в этой сфере и уделять этой теме внимание. И, конечно, важна нематериальная мотивация наставничества на всех уровнях власти — федеральном, региональном, муниципальном. Лучшие из лучших должны мелькать на телеэкранах, получать награды, слышать громкое «спасибо». Очень важно не зарегулировать эту сферу, обойтись тут без формализма.

Мне представляется, что это будет движение, которое охватит всю страну. Будут разработаны методики по обучению наставников для различных сфер, а форум «Наставник» станет ежегодной площадкой для обмена опытом и чествования лауреатов нашего конкурса.