Нидерланды официально отозвали своего посла в Турции

Onedio.com Турецкое посольство в Нидерландах

Согласно информации TR724, Нидерланды объявили о том, что посол в Анкаре Корнелис ван Риж, которому в течение года было запрещено въезжать в страну, официально отозван из Турции. Министерство иностранных дел Нидерландов подчеркнуло, что назначение посла Турции в Нидерландах также не будет принято. Кроме того, министерство объявило о прекращении переговоров по разрешению кризиса с Турцией. Напомним, что перед референдумом 16 апреля 2017 года Нидерланды запретили посадку турецкого самолета с политиками на борту, а вслед за этим министр по делам семьи и социальной политике Турции Фатма Бетюль Саян Кайя была выдворена из страны во время ее посещения Нидерландов.

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Иран призывает Турцию к «прекращению операции в Африне»

По сообщению CNN, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бехрам Касыми высказался по поводу турецкой операции в Африне во время еженедельной пресс-конференции. Касыми выступил с призывом «немедленно прекратить» операцию. Также он отметил, что Турция должна уважать суверенитет Сирии.

«Продолжение военных действий Турции в Сирии приведет к неустойчивости в Сирии и возвращению терроризма», — заявил пресс-секретарь МИД Ирана. «Анкара должна пересмотреть свою политику», — добавил он. Иранский дипломат также призвал развивать события в Сирии в рамках процесса переговоров в Астане.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

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Решение об аресте сопредседателя ДПН С. Кемальбай

Согласно новости на портале SonDakika.com, во время операции в столице Турции был выдан ордер на арест сопредседателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Серпиль Кемальбай под предлогом того, что она выступила против операции «Оливковая ветвь», призывая людей выходить на улицы и вступать в борьбу. Прокуратура Анкары санкционировала задержание еще 17 человек в рамках расследования дела.

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Встреча Эрдогана с папой Римским в Ватикане

Как сообщает НТВ, президент Эрдоган встретился с папой Римским Франциском в Ватикане. Во время встречи президент Эрдоган и папа Римский Франциск обсудили решение, принятое США по поводу Иерусалима. Президент Эрдоган и папа Римский подчеркнули, что Иерусалим должен сохранить статус, определяемый для него резолюциями ООН и международным правом. На встрече Эрдогана с Папой также был затронут вопрос совместной борьбы с ксенофобией и исламофобией, а также подчеркнуто, насколько неверно связывать религию с терроризмом.

После переговоров с папой Римским президент Эрдоган встретился с государственным секретарем Ватикана (премьер-министром) кардиналом Пьетро Паролином. Во время визита были затронуты такие темы, как отношения Турции и Ватикана, продвижения в вопросе Иерусалима, региональные проблемы, человеческие трагедии, происходящие в Сирии, терроризм и борьба с ксенофобией и исламофобией.

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Критическое заявление США: члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бегут в Турцию, замаскировавшись под женщин

Американская газета New York Times (NYT) в своем материале, посвященном ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высказалась о том, что члены террористической организации, загнанные в угол, пытаются бежать в Турцию, замаскировавшись под женщин, с целью затем добраться до Европы. NYT, основываясь на высказываниях некоего Эбу Омера, занимающегося переправкой людей через турецко-сирийскую границу, а также ссылаясь на ряд американских и европейских отчетов разведки, мнения экспертов и свидетелей, заявила о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает действовать «подпольно».

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

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Россия отомстила за сбитый самолет в Идлибе!

Согласно информации газеты Hürriyet, российские истребители провели множество воздушных атак в регионе после того, как российский военный самолет был сбит в Идлибе. Целью России также стала больница в районе Кефренбил в зоне деэслакации в Идлибе. В результате атаки больница была разрушена. Фирас Джунди, министр здравоохранения сирийского временного правительства, сформированного сторонниками оппозиции, заявил о том, что на востоке от Идлиба в утренние часы военные самолеты атаковали больницу «Ориент» в районе Кефренбил, где проходили лечение мирные жители. Асад потерял 30 гражданских лиц в результате нападений на Восточную Гуту.

«В результате нападения российских военных самолетов жертв нет. Раненых тоже нет. Однако больница полностью разрушена», — отметил Джунди.

«Два российских военных самолета типа Су-35, принадлежащих России, вылетели с авиабазы» Хмеймим» в Латакии и совершили нападение на больницу «Ориент» в районе Кефренбил», — заявил Эбу Бахар, сотрудник по наблюдению за самолетами оппозиции.

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Россия обратилась за помощью к Турции

По сообщению CNN Turk, Министерство обороны России обратилось за помощью к Турции для того, чтобы найти все части сбитого в Идлибе российского военного самолета, в том числе и двигатель. В заявлении Министерства обороны говорится следующее:

«Мы попросили турецкую сторону помочь нам в поисках и получении всех частей самолета Су-25, который был сбит террористами из переносного ракетно-зенитного комплекса 3 февраля в Идлибе».

Alexas_Fotos Сирия в огне

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Асад нанес удар по штаб-квартире «Демократического союза», а США нанесли удар по Асаду

Согласно информации, предоставленной SonDakika.com, режим Асада нанес удар по штаб-квартире террористической организации «Демократический союз». В свою очередь, военный самолет, принадлежащий коалиции во главе с США немедленно ответил на нападение, в результате чего погибло более 100 человек армии силового режима.

Представитель США в разговоре с Reuters утверждал, что по меньшей мере 100 человек погибли в результате нападения коалиционных сил на администрацию Асада сразу после инцидента. Американский чиновник добавил, что силы Асада, «вероятно, пытаются захватить нефтяные месторождения, которые являлись основным источником доходов террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в период между 2014—2017 годами».

Россия жестко отреагировала на попытку коалиции во главе с США атаковать режим Асада. Российский депутат Франц Клинцевич заявил, что воздушные удары против режима являются примером агрессии. В заявлении говорилось о том, что коалиция продолжает бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Среднего Евфрата.

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Евреи Турции мигрируют в Израиль

Как сообщает Shaber3, больше всего в результате напряженности между Турцией и Израилем, начавшейся после объявления президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, пострадали проживающие в Турции евреи. В то время, как количество мигрантов в Израиль из западных стран снижается с каждым годом, число евреев, переехавших из Турции в Израиль, увеличилось вдвое. Ведущие лица еврейской общины также подтверждают эти иммиграционные данные. Консервативный израильский интернет-портал под названием Arutz Sheva опубликовал данные о том, что миграция в Израиль из стран Запада уменьшилась, но значительно возросло число мигрировавших в страну русских и турецких евреев. По данным сайта, число евреев из Турции, которые мигрировали в Израиль за первые девять месяцев 2017 года, удвоилось по сравнению с прошлыми годами.

dimitrisvetsikas1969 Цензура

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Жесткая цензура в интернете

По данным газеты Cumhuriyet, в преддверии выборов-2019 правительство готовится к жесткой цензуре для телевизионных и радиопередач, выходящих в эфир через Интернет. В соответствии с изменениями в законопроекте, представленном парламенту, все аудио‑ и видеопередачи, которые регулярно публикуются в Интернете, будь то в Турции или за рубежом, на турецком или другом языках будут подвергаться жесткой проверке RTÜK (высшего совета радио и телевидения). Для интернет-трансляций необходимо будет сначала получить лицензию на вещание. Помимо высокой стоимости получения лицензии, нужно будет также пройти проверку безопасности национальной разведывательной организации и полиции. Интернет-трансляции, получившие лицензию, подлежат проверке своего содержания со стороны высшего совета радио и телевидения. Те же, кто не пройдет проверку, могут лишиться своей лицензии, контент может быть удален или вынесено решение о блокировке доступа.

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Новый рывок Асада в Идлибе

Согласно материалу газеты Hurriyet, сирийский командующий армии режима Асада в своем заявлении для Reuters сказал, что сирийская армия развернула новые элементы воздушной обороны и зенитные истребители на передовых районов Алеппо и Идлиб. Режим Асада непосредственно перед началом военной операции против террористических групп, проводимой турецкими вооруженными силами в Африне, угрожал сбивать турецкие самолеты, заходящие в воздушное пространство Сирии. Министр иностранных дел Сирии Файсал Миктад, выступающий перед началом кампании в Африне на одном из государственных сирийских каналов, заявил о том, что системы противовоздушной обороны Сирии готовы уничтожить турецкие самолеты, целью которых является нападение на страну.

Miraes.ru Проект турецкой АЭС «Аккую»

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Новые партнеры АЭС «Аккую»

В соответствии с материалом CNN Türk стало известно, что строительные компании Kalyon Insaat и Kolin Insaat больше не будут участвовать в строительстве АЭС «Аккую», а их место займет EUAS International ICC.

Частные компании Kalyon Insaat и Kolin Insaat, участвующие в строительстве атомной электростанции «Аккую» вместе с российской корпорацией по атомной энергии «Росатом», вышли из партнерства. Согласно информации газеты РБК, полученной из приближенных источников, место компаний Kalyon Insaat и Kolin Insaat в проекте стоимостью $22 млрд займет турецкая государственная энергокомпания EUAS International ICC. EUAS International ICC была основана энергетической производственной корпорацией (EUAŞ) на острове Джерси в 2015 году. Представители Kolin, Kalyon и EUAS International ICC никак не прокомментировали ситуацию.

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Пентагон: Мы прекратим поддержку всех, кто концентрируется на чем-то, кроме ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пусть даже это будет Турция

Беседуя с Джансу Чамлыбель из газеты Hurriyet, пресс-секретарь министерства обороны США (Пентагона) Эрик Пахон рассказал о последних утверждениях Вашингтона в отношении операции Турции «Оливковая ветвь» в Африне. Пахон отметил, что продолжающиеся контакты и дипломатические переговоры с Турцией до сих пор оказывались эффективными в отношении предотвращения напряженности в Манбидже.

«Мы надеемся, что турки не перейдут из Африна в Манбидж. Мы действительно обеспокоены этим. Это уже можно рассматривать, как отвлечение от линии борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это то, что отвлечет внимание от огромной работы, проделанной нами до сих пор. Мы понимаем, что Турция серьезно обеспокоена терроризмом и террористическими группами на ее границах. Мы полностью это осознаем. Мы работаем в сотрудничестве с Турцией настолько, насколько это возможно, однако эта операция может стать причиной тому, что мы потеряем часть наших достижений в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

"Не все элементы «Отряда народной самообороны» находятся под крышей «Демократических сил Сирии». Те, кто работает вместе с нами, находятся под крылом «Демократических сил Сирии» и фокусируются на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил Пахон.

Mil.ru Обеспечение безопасности группировки ВКС РФ в Сирии

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Заявление, взволновавшее Анкару: Россия закрыла воздушное пространство

Как сообщает SonDakika.com, на 16-й день операции в Африне было высказано предположение о кризисе, связанном с Россией. Журналист Метехан Демир заявил о том, что за кулисами обсуждается решение о закрытии Россией воздушного пространства Сирии после инцидента со сбитым российским самолетом.

«Россия, после того, как накануне их военный самолет был сбит в Сирии, заявила о том, что «они работают вместе с Турцией» для того, чтобы получить пилота живым или мертвым. Стало известно, что Россия, с первого дня операции открывшая сирийское воздушное пространство в координации с Турцией, после сбитого самолета приняла решение о временном закрытии. Это означает, что турецкие вооруженные силы могут лишиться своего главного козыря в рамках операции в Африне — возможности воздушных атак. Более того, передвижения вертолетов, доставляющих раненых в боях военных и предоставляющих им помощь, могут быть осложнены».

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Шлюпка с беженцами затонула в водах Ливии: по меньшей мере 90 человек погибли

Согласно сообщению НТВ, Международная организация по миграции ООН (МОМ) заявила о том, что около 90 человек, преимущественно граждане Пакистана, погибли в результате крушения шлюпки, доставлявшей беженцев через водное пространство Ливии. Пресс-секретарь МОМ Оливия Хидон, присоединившаяся к пресс-конференции в офисе ООН в Женеве по телефону, сообщила, что судно затонуло ранним утром на западном побережье Ливии в водах портового города Зуваре из-за того, чтобы было переполнено сверх меры.

Хидон добавила, что число беженцев, погибших в Средиземном море в этом году, достигло 246 человек, а число иммигрантов, достигших европейского побережья, составило 6624 человека.

Gursesintour.com Одна из старейших церквей в Анатолии в г. Эскипазар

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Обнаружена одна из самых старейших церквей Анатолии

Согласно информации Shaber3, во время раскопок в городе Эскипазар провинции Карабюк в Центральной Анатолии был обнаружен античный город Адрианауполис, предположительно возведенный в I веке до нашей эры и использовавшийся для проживания вплоть до VIII века нашей эры, а в нем была найдена одна из самых старейших церквей Анатолии, которой насчитывается около 1500 лет.

Во время исследования Адрианауполиса, расположенного примерно в 3 километрах от города Эскипазар и принадлежащего к позднеэллинистическому, римскому и ранневизантийскому периодам, было найдено 14 разрушенных общественных и других построек. Среди общественных зданий было обнаружено два хамама, две церкви, оборонная структура, скальные гробницы, театр, арочная и купольная структура, монументальная культовая ниша, оборонительный вал, вилла и другие монументальные постройки и культовые места.

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За время режима чрезвычайного положения было закрыто 11 тысяч предприятий в крупных городах

Как сообщает портал artigercek.com, главный председатель Конфедерации революционных рабочих профсоюзов Турции (DISK) Кани Беко высказался по поводу влияния давления, присутствующего внутри Турции, режима чрезвычайного положения и военных условий на рабочих в стране.

Беко отметил, что в Турции, где по официальным данным насчитывается 7 млн безработных и приблизительно 500 тысяч не распределенных на места учителей, не нашедшие работу или не получившие зарплаты люди подошли к той точке, когда они способны броситься в огонь. Беко подчеркнул, что Турция на сегодняшний день является первой в Европе и третьей в мире страной по количеству убийств на почве работы, а также добавил, что отношения Турции с 15 странами Ближнего Востока в экономическом и социальном плане находятся в плачевном положении, а с 52 странами Турция в буквальном смысле «в ссоре».

Также Беко заявил, что Турция находится в том положении, когда экспорт, которым она занималась вчера, может стать невозможным сегодня: «Если рабочие не смогут экспортировать то, что они производят, это означает сокращение занятости. А это приведет за собой безработицу». Беко сообщил, что после объявления режима чрезвычайного положения 20 июля 2016 года в крупных городах, таких, как Стамбул, Измир, Мерсин, Диярбакыр и Анкара было закрыто всего 11 тысяч предприятий.

launedekeg.wordpress.com Выборы

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Эрдоган делает ставку на то, чтобы превратить Африн в голоса на выборах

Корреспондент The Washington Post на Ближнем Востоке Эрин Каннингем в своей статье, рассказывающей о турецкой операции в Африне, заявила о том, что президент Эрдоган пытается превратить страхи общества в голоса на выборах. В статье, основанной на мнениях аналитиков по этому вопросу, Каннингем отметила, что операция в Африне вызвала серьезную американскую враждебность, и две страны-союзника по НАТО переживают сейчас худший период в своих отношениях.

Каннингем заявила, что общее настроение народа после начала операции, подкрепляемое средствами массовой информации, выражает поддержку, а усилившаяся вместе с операцией националистическая риторика сыграет на руку Эрдогану перед выборами, которые состоятся в следующем году. Каннингем напомнила, что все заголовки новостей содержали слова поддержки операции в Африне, из мечетей слышались молитвы за сражающихся турецких военных, и что даже оппозиция поддалась этому веянию, а выступающие против войны врачи, журналисты и другие люди были арестованы.

«Проведенные исследования показывают, что большинство жителей Турции поддерживает операцию в Африне. В соответствии с опросом, проведенным компанией MAK, результаты которого были опубликованы в основном в проправительственных СМИ, 82% населения страны считает операцию успешной. Тот же опрос показывает, что 90% граждан верят в то, что США поддерживают РПК и «Отряды народной самообороны».

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Хакан Фидан в Сирии?

Согласно информации, предоставленной новостным порталом SoL, глава национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан провел встречу с руководителем бюро национальной безопасности Сирии Али Аль-Мамлюком на авиабазе Хмеймим в Латакии. Сирийская журналистка и исследователь Низар Найюф заявила о том, что делегация под руководством главы национальной разведывательной организации Хакана Фидана провела встречу с делегацией руководителя бюро национальной безопасности Сирии Али Аль-Мамлюком на военной базе Хмеймим в Джебле, Латакия. Сообщается, что на встрече обсуждалась операция в Африне.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

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Коротко, но важно

Президент Эрдоган выступил с призывом к лидеру Народно-республиканской партии (НРП) Кылычдароглу на 45-м совещании мухтаров в президентском дворце:

«Докажи, что Партия справедливости и развития оказывает поддержку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я откажусь от должности, уйду. А ты, если не сможешь доказать, уйдешь? Не уйдет. Вся его жизнь основана на лжи. Он говорит: «Сядьте с Асадом за стол переговоров и обсудите этот вопрос». О чем я буду говорить с убийцей, который погубил жизни 1 миллиона граждан?»

Пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт выступила с заявлением во время ежедневной пресс-конференции:

«США крайне обеспокоены задержанием главы регионального отделения Amnesty International (AI) в Турции Танера Кылыча».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая для канала BFM TV, заявил о том, что Турция и Иран нарушают международное право в Сирии, а также отметил, что Анкаре не следует добавлять новую главу к уже имеющейся войне.

«Обеспечение безопасности на своих границах не означает убийство мирных жителей, и это должно быть осуждено», — отметил Ле Дриан, говоря об операции в Африне.