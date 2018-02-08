Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон совершит большое недельное турне по странам Ближнего Востока. Он посетит пять государств: Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт. Если оценивать такой «пакетный» визит Тиллерсона с точки зрения видения из-за океана Ближнего Востока в координатах стратегической географии, то возникает вопрос о том, с чем едет на сей раз госсекретарь в регион? Есть ли у него та самая «нить Ариадны», которая позволит выбраться из созданных сложных лабиринтов с их смертельными ловушками? Или Тиллерсон преподнесет вместо спасительной нити очередной «Гордиев узел», который будет и дальше всё больше запутываться? Судя по заявлениям Вашингтона, он во время своего ближневосточного турне будет стремится объединить усилия посещаемых стран на сирийском и иракском направлениях.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон и Реджеп Тайип Эрдоган

Каждая из намеченных для посещения Тиллерсоном стран имеет специфические отношения с США, а Турция вообще состоит с США в стратегическом альянсе по блоку НАТО. Вот почему интригующим выглядит выстроенный «Голосом Америки» тематический переговорный ряд Тиллерсона.

В столице Иордании Аммане он обсудит заключение нового меморандума о взаимопонимании по двусторонней помощи, а также проблемы региона, такие как продолжающийся кризис в Сирии и израильско-палестинское урегулирование.

Оттуда он должен будет перелететь в Турцию, где ему предстоят сложные переговоры «на фоне усилившейся напряженности между двумя странами-членами НАТО, которые вызваны целом рядом разногласий, в том числе вопросами, связанными с правами человека и кризисом в Сирии».

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

В Бейруте Тиллерсон встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном, премьер-министром Саадом Харири и спикером парламента Набихом Берри. В ходе этих переговоров планируется «выразить поддержку США ливанскому народу и ливанским вооруженным силам».

В Каире состоится встреча с президентом Египта Абделем Фаттахом аль-Сиси и министром иностранных дел Самехом Шукри, на которой будут обсуждаться «вопросы региональной безопасности, а также израильско-палестинские отношения».

И только после этого Тиллерсон перелетит в Кувейт, где примет участие во встрече с министрами иностранных дел 74 стран-членов возглавляемой США международной коалиции по борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в международной конференции по восстановлению Ирака.

Бросается в глаза следующее. Тиллерсон понижает статус общения с Турцией. Возможно, Вашингтон постарается восполнить эту брешь. Но Анкара до сих пор так и не получила ясных сигналов из Вашингтона относительно изменения позиции в отношении сирийских курдов. Генерал армии США Джозеф Вотел, глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) заявил, что не рассматривает возможность выхода американских войск из Манбиджа. По его словам, «мы не думаем об этом всерьез». В этой связи Турция высказывает опасения относительно перспектив формирования США элементов нового миропорядка в регионе без учета ее национальных интересов, хотя еще недавно она сама принимала активное участие в потрясениях, вызванных «арабской весной».

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

Более того, в декларациях США не устранены очевидные противоречия. Вроде бы заявления президента Дональда Трампа по Ирану предельно ясны. Но в Ираке при штурме Мосула представители США и Ирана сотрудничали. Сейчас складывается устойчивое ощущение, что США отрабатывают сценарий изменения политического климата в регионе, пытаясь вписать арабский мир в новую конфигурацию «центров силы», наряду с тем, что сама Турция пытается самостоятельно выступить в такой роли, хотя состоит в альянсе с Россией и Ираном на сирийском направлении.

Помимо этого, явно проступает воплощение схемы «конфликт внутри конфликта». Сегодня Сирия утеряла прежнюю роль одной из ключевых фигур в затянувшемся арабо-израильском противостоянии. Это место занял Иран, который стал серьезно влиять на ход событий на Ближнем Востоке, особенно в Ливане, в Ираке и в Йемене. Объявленная победа над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не упростила, а осложнила ситуацию, когда, по мнению Reuters, «США не скрывают, что готовят раздел Сирии».

«Несмотря на то что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбита, США не намерены выходить из восточной Сирии, где они разместились под этим предлогом, — уточняет турецкое издание Birgün. — При этом хаоса можно добиться только путем активизации кризисной динамики, подключая в тот или иной момент разных игроков. Именно это Вашингтон и делает. Поставляя собственное оружие как своим союзникам, так и своим врагам, он продолжает проводить политику дестабилизации Сирии».

Существует также вероятность и военных столкновений между Турцией и США в случае, если турки будут продвигаться к Манбиджу.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США на Сирией

Одним словом, у многих внешних наблюдателей складывается впечатление, что США всё же покидают Ближний Восток, но оставляют за собой хаотизацию, в которую втягивают как можно больше стран. Существует версия, согласно которой таким образом Вашингтон создает проблемы для Китая, который до 70% своих потребностей в жидких углеводородах закрывает поставками из стран Персидского залива.

Так что вряд ли госсекретарь США Тиллерсон в ходе своих переговоров на Ближнем Востоке предложит своим партнерам, как считает американское издание The National Interest, «чашу Грааля», то есть сценарий перехода от состояния войны к невоенным формам выяснения отношений.

Скорее всего, может появиться очередной крупный конфликт на Ближнем Востоке в дополнение к тем, которые уже полыхают в Сирии, Йемене, Ливии и Ираке. Сложность региона предполагает, что президенту Трампу нужен человек, обладающий не просто влиянием в Белом доме, но и глубоким дипломатическим опытом и специальными знаниями. Является ли таковым Тиллерсон, акции которого в Белом Доме считаются невысокими?

В ближайшее время в Стамбуле может состояться саммит глав Турции, России и Ирана по Сирии. Скорее всего, лидеры трех государств будут обсуждать возможности усиления координации действий вооруженных сил и спецслужб с учетом новых обстоятельств. Как события будут развиваться дальше — вопрос совершенно открытый.