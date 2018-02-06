Фильм Антона Мегердичева «Движение вверх» установил рекорд кассовых сборов среди российских лент, а также стал лидером по числу зрителей, просмотревших отечественные картины в кинотеатрах, побив рекорд «Иронии судьбы. Продолжение», державшийся с 2007 года. В любом случае, коммерческие успехи наших лент последнего времени (вспомним еще про «Последнего богатыря») можно связать с политикой Минкультуры и Фонда кино в киноотрасли. Согласно итогам ушедшего года, процент сборов российских картин вырос до 24,3 процентов от общего бокс-офиса, и это первый раз, начиная с 2010 года, когда преодолена планка в 20%. Такой результат достигнут благодаря финансовой поддержке государства и законодательно введенным препятствиям для выхода в прокат крупных иностранных релизов одновременно с потенциальными отечественными блокбастерами, что привело к увеличению числа зрителей, посмотревших российское кино в ушедшем сезоне, в полтора раза. Ради того, чтобы сохранить высокие показатели российских кинолент в новом году, Минкульт перенес старт показов в России сиквела приключений медвежонка Паддингтона, тем самым предоставив возможность «Движению вверх» продолжать собирать большую кассу.

Постер х/ф «Движение вверх», Россия, 2018

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Тренировка

Благодаря более плотному сотрудничеству чиновников и кинопроизводителей возрос накал патриотизма в наших лентах, что, по всей видимости, должно компенсировать низкий художественный уровень, например, в отношении такого проекта как «Крым». На одном из питчингов (презентаций будущих фильмов) в Минкультуры перед входом установили большую чашу с георгиевскими лентами, которые надевали на себя некоторые представители кинокомпаний. Пулу лидеров отечественного производства (официальная формулировка), осваивающему большую часть средств Фонда кино, доказывать свою лояльность государству уже не обязательно — это подтверждается временем и созданными кинокартинами. Десяток кинокомпаний соревнуется между собой в киноязыке патриотического блокбастера, качественно и количественно развивая этот феномен на родной почве.

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Игра

«Движение вверх» снято на студии Никиты Михалкова командой, ранее создавшей кассовый спортивный хит «Легенда «17» про хоккеиста Харламова. В основе вышедшей картины — победа советских баскетболистов на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда была повержена американская команда, ни разу не проигравшая за 36 лет участия в олимпийских турнирах. «Движение вверх» уже стало грандиозно успешным, но у этой медали есть оборотная сторона, потому что рецепт изготовления современного отечественного патриотического блокбастера невозможен без грязи, химер и мыльных пузырей. Обратим внимание на изначально выбранный создателями повод для национальной гордости. Олимпийское золото баскетболистов не было чем-то из ряда вон выходящим для своего времени, так как этот вид спорта не относился к числу популярных в СССР. Не было даже прямой телетрансляции финального матча, как это нам преподносят в фильме. Задачи стать олимпийскими чемпионами чего бы это не стоило руководство сборной не ставило, как и не требовали победы от тренерского штаба вышестоящие органы. То есть, сразу после победы в Мюнхене никто не выставлял героями наших спортсменов, да и они себя таковыми не ощущали. После матча советские баскетболисты даже не ощущали себя чемпионами и всю последующую ночь ждали известие о переигровке, которая казалась им неминуемой и шансы на повторение успеха были мизерные. Тогда решение о победе сборной СССР было принято судьями, симпатизирующими советскому блоку, что определило судьбу золотых медалей. Советские баскетболисты де-факто выиграли у сборной, состоящей из представителей студенческих команд. Тогдашние правила запрещали участие профессионалов в олимпийских играх, что хитрым способом обходилось нашими спортивными функционерами. В общем, победа баскетболистов была совсем не тем ярким событием, каковым его пытаются представить сейчас создатели картины. Но даже если абстрагироваться от исторического значения золота в Мюнхене, можно сказать, что авторы «Движения вверх» пренебрежительно отнеслись к героическому эпизоду прошлого. После того, как родственники умерших игроков сборной обратились в суд с требованием внести правки в сценарий будущей кинокартины, студия Михалкова решила заменить реальные фамилии некоторых персонажей вымышленными. Так тренер сборной Кондрашин стал Гаранжиным. То есть, формально, фильм «Движение вверх» не имеет ничего общего с действительностью, к чему стремилась кинокомпания из-за судебных тяжб. Юридически все имена и даты в кинокартине — не более чем случайные совпадения. Из-за этого родственники спортсменов не смогут оспорить выставление в негативном свете умерших чемпионов.

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Совещание

Фильм Мегердичева пытается дополнить наши знания о победе олимпийцев новыми якобы причастными к ней лицами. Полноценными соавторами триумфа в «Движении вверх» выступают спортивные чиновники и сотрудники спецслужб. Эти ведомства на свой страх и риск разрешают литовскому баскетболисту лететь в Мюнхен, несмотря на риск побега на запад этого антисоветчика. Даже доктор сборной, носящий подслушивающее устройство в аптечке, совмещал постоянную слежку за спортсменами с искренней верой в подопечных. Как нам показывают, финал вообще состоялся благодаря отваге помощника тренера, близкого к Спорткомитету СССР, потому что была причина отменить матч из-за теракта. В этом отношении странно, как до этого на четырех олимпиадах подряд нашу команду допускали до решающих игр с американцами за золотые медали. Польстили сценаристы грузинам, очевидно из-за родственных связей Михалкова, который выдавал замуж дочь в Кахетии.

Мелодраматизм фильма произрастает из сюжетной линии с больным сыном тренера, на лечение которого отец собирает валюту. Эта ситуация неожиданным образом придает событиям советского времени сходства с современной Россией, где на операцию тоже бы не выделили денег. Разве что сейчас спекулировать с валютой не пришлось, как это делал в одном из вариантов сценария наставник сборной.

Цитата: х/ф «Движение вверх», Россия, 2018 Готовы?

В целом, картина отдает советским прошлым в том варианте столкновения цивилизаций, который мы наблюдаем последние годы в России, якобы окруженной кольцом противника. В фильме всё те же враги — из дальнего и ближнего зарубежья, и мы смогли их победить на экране, а в некоторых недоброжелателях сумели пробудить совесть и раскаяние.