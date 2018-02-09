Вряд ли предполагали сопредседатели Минской группы ОБСЕ, занимающейся посреднической миссией в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, что их нынешний визит в регион обернется таким конфузом. Накануне, комментируя итоги встречи в Кракове глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна, они озвучили достигнутую договоренность о практической реализации подписанных в Вене и в Санкт-Петербурге соглашений о введении на линии соприкосновения конфликтующих сторон системы мониторинга и международных наблюдателей. Говорил на эту тему на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Италии Анджелино Альфано и министр иностранных дел России Сергей Лавров:

KMarcin Konsek T-72. Степанакерт, Нагорный Карабах.

«В июне 2016 года прошла трехсторонняя встреча президентов Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге также с участием сопредседателей. На этой встрече была достигнута договорённость — в качестве конкретного шага по укреплению доверия добавить буквально несколько человек (шесть-семь) в качестве дополнительных наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения. С тех пор эта работа велась, и, по-моему, сейчас стороны близки к согласованию конкретных параметров реализации этой договоренности. Мы рассчитываем, что ОБСЕ сможет оперативно ввести ее в действие. Рассчитываю, что то, о чем условились министры иностранных дел Азербайджана и Армении, и что было активно поддержано сопредседателями Минской группы и представителями ОБСЕ, будет реализовано».

Дело оставалось только за первым конкретным шагом — реализацией Венских и Санкт-петербургских договоренностей, получивших одобрение в Кракове со стороны Мамедъярова и Налбандяна.

Но вскоре стали появляться «непредвиденные обстоятельства». Сначала глава МИД Азербайджана Мамедъяров в интервью журналу парламента Франции Le Journal Du Parlement выступил со странным заявлением. С одной стороны, он указал на то, что

«большие надежды на урегулирование армяно-азербайджанского противостояния возлагаются на дорожную карту, подготовленную совместными усилиями всех сторон».

По его словам,

«в настоящее время в переговорном процессе наблюдаются определенная интенсивность, конкретика и логичность».

С другой — потребовал от МГ ОБСЕ

«более конкретных и эффективных шагов в деле приближения разрешения карабахского конфликта».

Более того, глава МИД Азербайджана указал, что считает, что

«четыре резолюции СБ ООН, принятые в 1993 году, составляют основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и для продвижения в политическом решении конфликта должен быть обеспечен вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и устранен фактор военного риска».

Тут не выдержал посол России в Армении Иван Волынкин:

«Ни у России, ни у Франции, ни у США не может быть конкретного «рецепта» по решению этой проблемы. Договориться по ее урегулированию могут лишь сами Армения и Азербайджан. Россия вместе с США и Францией делает всё, чтобы создать условия для этого. Так что окончательное решение — в руках Еревана и Баку».

KMarcin Konsek T-72. Степанакерт, Нагорный Карабах.

Одним словом, Баку на прямо на глазах произвел подмену повестки МГ ОБСЕ и практически дезавуировал итоги краковской встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении. Положение стало усугубляться после сенсационного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан»:

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться».

Так был нанесен мощный удар по всему переговорному процессу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поскольку Алиевым была предложена совершенно иная геополитическая версия возможного развития событий в регионе. Именно на это обратил внимание президент Армении Серж Саргсян, принимая в Ереване сопредседателей МГ ОБСЕ. По его словам,

«так Баку реагирует на призывы посредников о необходимости подготовки общества к миру».

В то же время официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением, согласно которому

«президент Азербайджана Ильхам Алиев и сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились о продолжении переговоров по Карабаху после выборов в Азербайджане и Армении».

Aleksandr Sirota Миссия ОБСЕ

Отсюда напрашивается важный вывод: решение Алиева идти на досрочные президентские выборы подвинули какие-то важные неизвестные пока обстоятельства. На данном этапе он, видимо, не может принять «дорожную карту» МГ ОБСЕ. Как пишет Гусейнбала Салимов в Vesti. az,

«вместо того, чтобы вернуть семь районов, мы получаем семь наблюдателей, контролирующих режим прекращения огня».

Поэтому в сложившейся ситуации как критика со стороны Баку работы МГ ОБСЕ или критика действий Баку по срыву переговорного процесса по урегулированию конфликта укрепляют позиции Алиева как кандидата еще на один президентский срок. Для Алиева сейчас важно нейтрализовать давление на себя с этой стороны, хотя он создал новую ситуацию, выбраться из которой ему будет очень непросто.