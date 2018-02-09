Президент США Дональд Трамп угрожает сократить материальную поддержку странам, которые не могут остановить поток наркотиков, поступающих в США, подчеркнув, что такие страны Соединенным Штатам «не друзья». Существует множество программ помощи, которые напрямую или косвенно направлены на борьбу с торговлей наркотиками. Со стороны американской администрации было бы недальновидно передавать ресурсы странам, которые не сталкиваются с незаконным оборотом наркотиков, пишет Сара Бермео в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Хотя президент не назвал страны, которые могут столкнуться с сокращениями, в список очевидных кандидатов можно включить Сальвадор, Гватемалу и Гондурас. Согласно данным государственного департамента США каждая из этих стран является крупным транзитным пунктом для наркотиков, направляющихся в США. Около 90% кокаина, поступающего в США, проходит через страны Центральной Америки. Очевидно, что эти страны подходят под характеристику главы Белого дома как страны, которые «не могут остановить транзит наркотиков».

Кокаин

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Заявление Трампа резко контрастировало с комментарием госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Днем ранее государственный секретарь заявил, что необходимо решать проблемы безопасности бок о бок с региональными странами, поскольку безопасность не может существовать отдельно от сотрудничества. Тиллерсон также заявил, что «спрос в США на наркотики стимулирует насилие и беззаконие» в странах Центральной Америки.

Госсекретарь отметил, что соглашение «Союз для процветания», подписанный между США, Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом «делает эти страны более сильными», что способствует повышению уровня безопасности США. Трамп же предлагает от всего этого отказаться.

Замечания Тиллерсона отражают основной подход к развитию, на который опирались предыдущие правительства Соединенных Штатов. В эпоху глобализации Вашингтон не может изолировать себя от проблем, вытекающих из недоразвития иностранных государств. Богатые государства все чаще выделяют ресурсы на продвижение своих собственных интересов за счет содействия развитию.

Предложение президента Трампа о сокращении объема помощи для стран, которые не являются друзьями США, основывается на призыве главы Белого дома к конгрессу о создании условий, при которых каждый американский доллар в рамках финансовой поддержки всегда будет служить интересам США и предназначаться только для друзей Вашингтона.

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Этот призыв был также адресован странам-получателям американской помощи, которые голосовали в ООН против решения США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля. Однако голосование никак не затронуло существующие интересы Вашингтона, но интересы США, несомненно, пострадают, если объем помощи будет сокращен.

USAID — это одно из основных агентств по оказанию помощи иностранным государствам. Оно финансирует программу «PREDICT», которая необходима для раннего выявления очагов вирусных заболеваний, пока они не переросли в крупномасштабные пандемии. Сокращение финансирование такой программы могло бы создать серьезную угрозу для безопасности США.

В странах Западной Африки торговля незаконными товарами приносит миллионы долларов террористическим группировкам, таким как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в странах исламского Магриба. США предоставляют помощь странам данного региона, финансируя борьбу с торговлей людьми, альтернативные формы занятости населения. Алжир, Чад, Мавритания, Мали и Нигер голосовали против решения США о признании Иерусалима, однако Вашингтон не может сократить помощь этим странам, поскольку это привело бы к усилению радикальных исламистских групп в данном регионе.

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Даже если планы по сокращению никогда не будут воплощены в жизнь, неопределенность относительно будущей поддержки наносит реальный ущерб. Если разработчики программ не знают, продолжит ли Вашингтон их финансирование, они не могут осуществлять планирование. Это в свою очередь подрывает эффективность программ помощи.

Вся эта история не обошлась без иронии судьбы. Гватемала и Гондурас входят в число восьми государств, которые поддержали в ООН решение США о признании Иерусалима.

Конечно, президент имеет право подвергать сомнению результаты программ помощи и вносить в них изменения. Но в эпоху, когда интересы США неразрывно связаны с ситуацией в развивающихся странах, сокращение помощи — это не ответ. Это также не приведет к существенной экономии бюджетных средств: иностранная помощь составляет менее 1% от бюджета США.