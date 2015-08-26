Постоянное, оказывается, тоже может быть временным. С того момента как 26 октября 2014 года Россия перешла на «вечное» зимнее время, а еще раньше отказалась отказалась от сезонного перевода стрелок, не минуло ещё и трёх с половиной лет, а в Госдуме вновь озаботились переходом на «вечное» летнее время. Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается «установить «московское время» равным национальной шкале времени РФ, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа». Интересно, что в пользу такого решения проведены те же самые аргументы, что были использованы в обосновании при переходе на зимнее время.

Saratov.er.ru Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Кузьмин ведёт приём

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«Московское» время? Учите географию

К примеру, парламентарий, ссылаясь на неких учёных МГУ и обращения многочисленных граждан, заявил о десинхронизации биологических ритмов с существующей системой времяисчисления, вреде здоровью, необходимости экономии ресурсов и «рационального использования светлого времени суток поздней весной, на протяжении трех летних месяцев и ранней осенью». Чтобы разобраться в сути происходящего казуса и протестах под лозунгом «Верните время!», стоит напомнить предысторию и школьный курс географии.

Роман Неприятель ИА REGNUM Карта часовых поясов: Москва

Первое заблуждение, которое очень сильно укоренилось в народе, — это разница с Москвой. В системе мирового времяисчисления столица России — это такой же пункт, как, к примеру, Новосибирск, Владивосток, Краснодар или любой другой. Всемирное время UTC или в просторечии «время по Гринвичу» никогда не переводится, поскольку служит для таких глобальных сфер деятельности человека, как астрономия, мореплавание, навигация, авиация, космонавтика. Поясное время отличается от UTC, как правило, на целое число часов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Когда в 1917 году большевики пришли к власти, в России ещё действовала система, основанная на среднем солнечном времени, то есть, в каждом населённом пункте стрелки часов показывали своё время. Однако именно в 1917 году Россия «в целях экономии электроэнергии по примеру западных стран» впервые ввела у себя летнее время, опережающее среднее солнечное на один час. После 1 июля 1919 года в России была введена система поясного времени, однако не на всей её территории. В целом же в период с 1917 по 1921 годы в РСФСР продолжали практиковать введение сезонного времени. В 1924 году поясное время было введено на всей территории СССР и, в частности, Москва была отнесена к часовому поясу, время в котором опережало гринвическое на 2 часа или UTC+2 в современной терминологии.

Но с 1930-х по 1980-е годы страна стала жить по декретному (суть) летнему времени круглогодично. Перевод часов был возобновлен только с 1981 года, когда дополнительно к декретному часу на летний период добавлялся ещё один.

Роман Неприятель ИА REGNUM Карта часовых поясов: Санкт-Петербург

Переход на летнее время так бы и продолжался до наших дней, но 12 ноября 2009 года президент России Дмитрий Медведев выступил с посланием к Федеральному Собранию и предложил не просто отменить сезонный переход на летнее/зимнее время, а еще и часовые пояса сократить! И если с отказом от сезонного перевода времени можно было согласиться, то за сокращение количества часовых поясов «для улучшения управленческого взаимодействия и увеличения количества совместного рабочего времени между Москвой и восточными регионами нашей страны» алтайские учёные (кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель) тогдашнему главе государства Дмитрию Медведеву «поставили» двойку по географии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель, поставивший «двойку» по географии Дмитрию Медведеву

«В качестве примеров Дмитрий Медведев привёл США и Китай, которые обходятся меньшим количеством часовых поясов. Но если посмотреть на так называемую континентальную часть США, то в Штатах ровно столько часовых поясов, сколько там должно быть географически. Просто страна сама по себе меньше, чем Россия, вот там часовых поясов и меньше! По примеру США мы должны были не сокращать часовые пояса, а наоборот, увеличивать и вводить еще 12-й часовой пояс. Это первая географическая ошибка Медведева.

Второй пример — Китай. Он географически расположен в 5 часовых поясах, но сейчас живет по времени одного пояса — по пекинскому времени. Однако из сферической геометрии мы знаем: чем ближе к экватору, тем больше расстояние между соседними меридианами (границами часовых поясов), в приполюсных районах это расстояние меньше, а на самом полюсе все меридианы сходятся в одной точке. Поэтому одна и та же по площади территория в приполюсных районах может попадать сразу в несколько часовых поясов, а на экваторе — только в один.

Китай находится намного южнее, чем Россия. Поэтому пример Китая нам не подходит. К тому же там, в западных регионах, несмотря на пекинское время, живут по своему, поясному времени, наиболее соответствующему солнечному. Выходит, что вторая ошибка Медведева и астрономическая, и геометрическая, и географическая», — напомнил преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель.

Цитата из послания Дмитрия Медведева Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года Текст отбращения Дмитрия Медведева, за который ученые поставили ему двойку по географии

Чем обернулись эти ошибки, мы сейчас и наблюдаем. Первая волна недовольств с требованием вернуть время началась уже на следующий год после «часовой реформы» 2014 года. Не только жители Алтайского края летом 2015 года буквально «закидали» власть письмами с жалобами на темные вечера и светлые ночи. Аналогичные обращения были и в соседних Республике Алтай, Томской и Новосибирской областях. Но обоснования, которые представили на этот счет кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и Роман Неприятель, повлияли на решение многих региональных законодателей (а потом и депутатов Госдумы) вернуть отдельные регионы в «исторически сложившиеся» часовые пояса. Этот процесс еще не закончен, но компетентность и активная жизненная позиция алтайских ученых еще 27 марта 2016 года помогла жителям Алтайского края вернуться в привычный для региона часовой пояс — UTC+7, называемый обычно «летним временем». Тогда же в этот часовой пояс вернулась и Республика Алтай. За ними последовали Томская область (29 мая 2016 года), Новосибирская область (24 июля 2017 года) и Саратовская область (4 декабря 2016 года).

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Так что локальный перевод отдельных территорий на «летнее время» уже произошёл.

«Без мозгов»

Если посмотреть на действующую карту часовых поясов, то все эти, мягко говоря, «географические ошибки» можно увидеть во всей красе.

«Например, во многих территориях нарушен принцип последовательности часовых зон, который был заложен еще в постановлении 1992 года, где было сказано, что разница во времени между двумя смежными поясами — один час. Особенно это заметно на Дальнем Востоке — на востоке Якутии, в Магаданской области, на Курилах», — этот довод в интервью ИА REGNUM Роман Неприятель приводил еще летом 2015 года. Поэтому то, что предлагает сейчас думский единоросс Андрей Барышев — сродни сумасшествию.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зауралье

«Переводить всю страну опять на час вперед, все регионы без разбору — такое может родиться только в голове без мозгов. Если посмотреть по ряду регионов (это можно и, полагаю, нужно сделать), я, например, не пойму, как живет народ по московскому времени на востоке Татарии? Не знаю, с чем это связано — с особенностями мышления тамошней правящей элиты (почти Москва, мол, хотя в пространстве далеко, зато во времени едино) или религиозными, гадать не буду. Но два часа разницы Татарстана с единоверной и близкой по менталитету Башкирией, честно говоря, озадачивают.

Оправдан, считаю, перевод на час вперед Волгограда, там 18 марта ожидается по этому поводу референдум. В случае положительного исхода фактически будет восстановлена большая часть часовой зоны МСК+1, ликвидацию которой считаю большой ошибкой.

С Москвой вопрос сложный, быть судьёй в нём не берусь, слишком много регионов в этом завязано там в тугой узел. Ну, а восточнее Урала вопрос о добавке часа вообще не актуален, нигде таких запросов сейчас нет. Все регионы, которым аналогичный идиотский (именно потому что без разбору) эксперимент 2014-го создал проблемы — своё привычное время вернули: оба Алтая, Томск, Новосибирск, Чита, Сахалин, Магадан», — отметил кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

От души посмеявшись над утверждением думца Андрея Барышева, полагающего, что в большинстве регионов время «отстает от поясного на час», он отметил, что если сезонные переводы времени останутся «вне закона», то место такому законопроекту одно — на свалке.

«Кстати, напомню еще раз: термины «летнее время» и «зимнее время» не имеют абсолютного смысла, их каждый понимает как хочет. Пример: переведите Казань на «летнее», добавив час — получите «зимнее» для Красноярска, лежащего на той же широте. Поэтому спорить о том, какое из них лучше, имеет смысл только в пределах соответствующих регионов или их малых групп, но не целых европейских территорий России, Урала, Сибири или Дальнего Востока. И уж, конечно, не всей страны в целом», — резюмировал алтайский учёный.

«Зимнее лобби»

Дальнейшие манипуляции со временем алтайский ученый считает происками «зимнего лобби». Это наблюдалось в Новосибирской области, чиновники которой не раз высказывались о крайней необходимости минимальной разницы времени с Москвой якобы для «улучшения управления регионом, либо личным пиаром.

Всё это весьма красноречиво проявляется в Саратовской области. Регион хоть и обрёл сейчас «свой» пояс (летнее солнце теперь не будит людей с 3 часов утра), с наступлением зимы активизировались сторонники зимнего времени. Но группа людей, назвавшая себя «общественной организацией», добиваясь новых общественных слушаний и перехода на московское время, скорее всего, лишь создаёт видимость массовости протеста и использует невежество людей в своих эгоистических целях.

Vk.com Цитата из группы «Типичный Саратов» — саратовцы не хотят московское время

А пошатнулась она, судя по многочисленным публикациям в прессе, после того как лидер этой организации получил наказание за оскорбление ветерана войны. Защитник Родины, уважаемый человек, был вынужден через суд отстаивать свои честь и достоинство после того, как националист в своём блоге усомнился в подлинности его наград и назвал ветерана самозванцем. Не осталось незамеченной и выходка «часового лоббиста» с организацией языческого капища на Соколовой горе, где расположен мемориал павшим во время Великой Отечественной войны.

Цитата с ntv.ru Саратовский фронтовик победил блогера-националиста в суде

«Решение о переводе часов в 2016 году было принято после длительного обсуждения, множества опросов, в том числе — на административных ресурсах (министерство образования проводило опрос с анкетированием). Мнения о переводе стрелок учтены были все, и получены одобрительные заключения всех необходимых ведомств и общественных организаций. И вот сейчас, по желанию некоторых, поставить под сомнение правильность принятого решения — это просто парадокс. Кто знает, какая цель у тех, кто пытается внедрить язычество в общество?» — задаётся вопросом одна из сторонниц летнего времени, жительница Саратова Юлия Носкова.

Как бы то ни было, но саратовским единороссам хочешь — не хочешь придется реагировать: активист от лица общественного движения «Саратов: Время — московское» недавно посетил приёмную секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана Кузьмина с целью добиться перевода часов в регионе на час назад. Якобы ни о каких общественных слушаниях общественники не знали.

Юрий Красильников, газета «Голос труда» ИА REGNUM Алтайский ученый, кандидат физико-математических наук Александр Каплинский. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский в связи с предстоящим референдумом в Волгограде 18 марта, когда должен решиться вопрос о необходимости ухода на час от Москвы, полагает, что в результате всё Поволжье от Самары до Астрахани составит единый пояс МСК+1.

Очень вероятно, что чехарда с переводом стрелок не закончится до тех пор, пока государство не признает ошибку с сокращением часовых поясов и не исправит «медведевскую двойку» по географии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноярск

В России были разные периоды с зимним и летнем временем. Официально декретное (летнее) время в России вообще продержалось на постоянной основе 81 год. Сколько продлится новая пытка временем?