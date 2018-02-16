Приватизация

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефёдов в интервью изданию «Апостроф» заявил, что первым госбанком, выставленным на продажу, станет «Укргазбанк» (до 2009 года был частным, национализирован после финансового кризиса). Впрочем, чиновник оговорился, что банк не обязательно продадут, рассматривается также сценарий привлечения к управлению иностранного инвестора.

Экономист Виктор Скаршевский в своей колонке для fraza.ua напоминает, что на фоне разговоров о приватизации на протяжении последних 4 лет на Украине происходит обратный процесс:

«…последние четыре года мы наблюдаем не приватизацию, а обратный процесс — национализацию: Приватбанк, Укртелеком, Одесский нефтеперерабатывающий завод и т.д. Более того, стремительно растет доля вмешательства государства в экономику — через бюджет перераспределяется уже 44% ВВП, в 2016-м было 40%. Это перечеркивает любые перспективы экономического рывка, так как для такой бедной украинской экономики данный показатель должен составлять 30—35%».

Тем временем принятый ещё в середине января долгожданный закон «О приватизации госимущества» до сих пор не подписан президентом Порошенко. Более того, была предпринята попытка этот закон опротестовать (приняв постановление об его отмене), но она не набрала достаточного количества голосов. Таким образом, остаётся актуальным вопрос: когда же столь широко разрекламированный закон вступит в силу?

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Практика показывает, что отдельные законы могут лежать в администрации президента и ждать подписания по нескольку месяцев. Политолог Алексей Якубин в комментарии для РИА «Новости-Украина» допускает, что принятие закона в январе форсировали, чтобы успеть презентовать его на форуме в Давосе:

«…чтобы Порошенко хотя бы с чем-то мог начать с ней [главой МВФ Кристин Лагард — Ред] разговор. Поэтому этот законопроект и был принят, но принят в достаточно спорной редакции».

Таким образом, теперь приватизационный документ, что называется, отлёживается, пока все заинтересованные стороны утрясают конфликтные моменты. Возможно, это звучит дико, но практика законодательной деятельности на Украине знает много примеров, когда поправки в уже проголосованный документ вносились перед подачей его на подпись спикеру и президенту.

Впрочем, как отмечает эксперт, даже новопринятый закон всё равно расходится с реальностью:

«У нас в ключевой орган по приватизации превращается кабинет министров, вплоть до возможности влиять на приватизацию даже на местном уровне. Кабмин получает колоссальное количество полномочий по влиянию на приватизационную политику, на оценку активов, на определение, какие это активы, на определение списков этих активов».

Один из таких примеров — киностудия им. Довженко, которую вначале выставили на продажу, а затем отозвали это решение.

Любопытно, что в любой момент новый закон может быть опротестован в суде. Причина кроется в специальном правовом режиме, который хотят применить в ходе приватизации (до 2020 года сделки будут регулироваться британским правом). Такая позиция идёт вразрез с Конституцией Украины, необходимо либо отказываться от британского права, либо менять Конституцию.

К «Центрэнерго» (государственная генерирующая компания в сфере теплоэнергетики) присматривается бизнесмен Виталий Кропачёв. На Украине его в открытую называют куратором угольного сектора Украины и ставленником Петра Порошенко, а значит — дело практически решённое. Упрощает покупку финансовое состояние предприятия. В данный момент «Центрэнерго» находится в стадии банкротства, у него накопилось 136 млн грн. долгов.

Формально сегодня у бизнесмена нет никаких прав на компанию. Фактически же «Центрэнерго» уже сегодня в угоду структурам Кропачёва меняет поставщиков топлива, а также сложившуюся за долгие годы схему логистики угля (подробнее см. тут)

Валюта

Гривна продолжает укрепляться так же стремительно, как до того падала. По состоянию на 8 февраля доллар стоил 27,11 грн. (-0,89 грн. с 1 февраля), евро — 33,46 грн. (-1,32 грн). Российский рубль откатился до 0,476 грн. (-0,021).

Межбанковский курс снова ориентируется на официальный курс — различия минимальны: 27,1—27,14 грн./долл. (-0,71 грн.). А вот на «чёрном рынке» в такой сильный откат пока не верят и держат курс выше: 27,3—27,4 грн. (-0,53 грн.).

Эксперты указывают, что причина резкого укрепления гривны — не только выросшее предложение иностранной валюты, но и резкое укрепление нацбанком учётной ставки — с 14,5% до 16%.

jackmac34 Гривны

«Дорожают кредиты, значит, компании снижают темпы развития, сокращают сотрудников, растет безработица, люди меньше покупают, снижается инфляция, но гривна крепчает», — перечисляет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Однако поможет ли это экономике?

«Есть риск, что при такой ставке банки станут скупать государственные ценные бумаги [растёт ставка=>дорожают кредиты=>меньше спрос на кредиты — Ред.], что еще больше ударит по экономике. Но это главный инструмент НБУ для сдерживания инфляции, поэтому во втором полугодии стоит ждать ее снижения», — рассуждает экономист Иван Никитченко в комментарии изданию «Сегодня».

Основатель инвестиционной компании «Драгон Капитал» Томаш Фиала спрогнозировал курс гривны относительно доллара на 2018 и 2019 годы (29,5 и 30,5 грн. соответственно). Эта оценка не слишком отличается от официальной. Однако Томаш Фиала уточнил, что его прогноз действителен только в том случае, если Украина получит очередной транш МВФ.

Оговорка связана с размером внешних выплат, которые предстоят Украине в этом году — 7,4 млрд долл. Золотовалютные резервы Украины на сегодня — примерно 19 млрд долл., однако примерно 12 млрд из них — средства МВФ. Ещё 1 млрд, как ранее сообщалось, теперь находится в управлении Всемирного банка. Таким образом, без нового кредита Украине банально не хватит средств, чтобы рассчитаться с долгами. Однако даже очередной транш — если Киев сможет его выбить — решит эти проблемы лишь частично, поэтому валюту на выплату долгов НБУ будет весь год собирать на межбанке. Т. е. вся надежда — на валютные поступления экспортёров. И наоборот: неблагоприятная конъюнктрура на сырьевых рынках чревата для Украины еще большими проблемами.

МВФ

А ведь транша может и не быть. Скажем, вот позиция старшего научного сотрудника центра Atlantic Council Андерса Ослунда:

«Я не думаю, что до президентских выборов 2019 МВФ или Евросоюз будут предоставлять Украине финансирование. Я не думаю, что президент Порошенко ждет денег МВФ. Мы видели, что в сентябре Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых, но необходимых реформ не происходит. Украина будет размещать облигации на европейском рынке, пока не случится финансовый кризис».

И директор представительства Европейского банка развития и реконструкции в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж подтверждает эти опасения. В своём интервью для РБК-Украина он в очередной раз указывает, что Украина до сих пор не выполнила требование Фонда по повышению стоимости газа для населения.

«К сожалению, то, что мы видим сейчас, — это задержка в получении следующего транша финансирования от Международного валютного фонда. И, кстати, хочу отметить, что эта задержка существенная. Ведь если мы посмотрим на график программы финансирования Украины от МВФ, то уже сейчас страна должна была получить от Фонда 12-й транш и приступить к пересмотру программы для получения 13-го транша. Но по факту мы видим, что страна получила лишь четвертый транш и не особо обсуждает получение пятого транша. То есть Украина уже сейчас опаздывает», — рассуждает Малиж.

Впрочем, вот-вот Украину посетят те, кто умеет убеждать.

«Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 12 по 16 февраля для проведения технических обсуждений с представителями власти Украины», — говорится в официальном пресс-релизе Фонда.

Кстати, это чуть позже, чем ожидалось — ранее предполагали, что миссия Фонда будет в Киеве уже на этой неделе.

Политолог Андрей Бузаров в эфире телеканала NewsOne также спрогнозировал заморозку текущей программы сотрудничества МВФ с Украиной.

«Вероятность получения одного транша сохраняется, до мая — дедлайн. Если мы в мае не получаем, скорее всего, в июне-июле программа будет заморожена, то есть приостановлена. Если мы не получим до мая транш, то будут серьезные проблемы с курсом доллара, девальвация гривны будет неизбежна», — комментирует специалист.

Если программу действительно заморозят, то 2018 станет первым годом с момента госпереворота, когда Украина отдаст МВФ больше средств, чем получит в виде новых кредитов. Так, в этом году Киев уже вернул Фонду 462 млн долл. (375 млн по основной сумме кредита в рамках программы stand-by 2014 года и 87 млн долл. процентов).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Заморозка кредитования будет иметь свои последствия.

«Большинство членов комитета по монетарной политике сошлись во мнении, что существует вероятность дальнейшего повышения учетной ставки в ближайшей перспективе при отсутствии существенных признаков снижения инфляционного давления. В случае реализации рисков досрочного прекращения программы с МВФ и более мягкой фискальной политики монетарная политика (НБУ) должна усиливать свою жесткость более существенно», — говорится в недавно опубликованном отчёте НБУ.

Иными словами, уход МВФ из Украины будет означать резкое увеличение учётной ставки.

СМИ сообщают о расхождении правительства Украины и МВФ ещё по одному вопросу — особенностям начисления минимальных пенсий. В настоящее время действует норма, согласно которой если гражданин имеет стаж, позволяющий претендовать на минимальную пенсию, но посчитанная по формуле пенсия оказывается ниже минимальной, то разницу компенсируют из бюджета: ниже нижнего предела начислять нельзя. МВФ такой подход не одобряет. Там считают, что это демотивирует работать дольше.

Топливо

По состоянию на 7 февраля за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 30,37 грн. (+0,02 грн. в сравнении с 1 февраля, +1,96 грн. с начала года), за литр А-92 — 29,62 грн. (+0,02 грн., +1,95 грн. с начала года). Дизтопливо — 28,21 грн./л (+0,05 грн., +2 грн. с начала года). Впрочем, в опте топливо уже дешевеет.

Автогаз также подорожал — до 13,33 грн. (+0,11 грн., +0,52 грн. с начала года).

Таким образом, укрепление гривны остановило рост цен на топливо, хотя и не снизило ценники. Произойдёт (если произойдёт) это только к концу месяца.

Впрочем с февраля появился ещё один фактор, который будет удерживать цены на текущих значениях. 1 февраля Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — на 3—5 долл./тонна.

В правительстве тем временем проверяют, насколько рыночными являются розничные цены и не вступили ли собственники АЗС в сговор.

«Я дал поручение ГФС, они этим занимаются. Во-первых, анализ, по каким ценам завозят, как продают и дальше, совместно с антимонопольным комитетом. Надо разобраться. Если это объективный рост, потому что нефть в мире растет, то нам это не нравится, но мы с этим ничего не сделаем. Но если это заговор, тогда антимонопольный комитет и мы подключимся и должны жестко реагировать на то, чтобы этого не допускать», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман корреспонденту «112.Украина»

Экс-глава министерства доходов и сборов Александр Клименко также говорит о сговоре на рынке НП. Правда, в его версии этот сговор существует с ведома правительства.

В НБУ спрогнозировали, что за 2018 год цены на топливо вырастут на 10,8%, т. е. примерно на 3 грн./л. Однако, как видим, уже по состоянию на начало февраля этот прогноз выполнен почти на ⅔. Если же мы вспомним 2017 год, то увидим, что рост стоимости нефти, экспортных пошлин и девальвация сумели разогнать розничную стоимость нефтепродуктов — примерно +5 грн./л к стоимости бензина и/или дизельного топлива.

Рост стоимости топлива уже имеет свои последствия. Водители такси постепенно поднимают тарифы. Представители различных служб такси приводят разные варианты коррекции — от 3—5% до 7—8%. Владельцы автопарков увеличили стоимость проезда в маршрутных такси: в январе проезд в маршрутках столицы поднялся на 1 грн., в пригородных — на 5—10 грн. (в зависимости от удалённости).

Есть и более неожиданные способы экономить.

«Они [водители] отключают кондиционеры и морозильные камеры, пока везут товар. Это серьезная экономия бензина, однако это отражается на качестве товара, в результате и на покупателях», — рассказывает руководитель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко корреспонденту «Вести-Украина».

Разное

Нацбанк зафиксировал снижение прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику — 2,307 млрд долл., т. е. на 968 млн долл. меньше, чем в 2016 году.

Согласно оценке минфина, расходы Украины на погашение и обслуживание государственного долга в этом году составят 306 млрд грн. (чуть более 10 млрд долл. по среднегодовому бюджетному курсу 29,2 грн.).

Sam Yurface Банкротство

Также в нацбанке пересмотрели прогноз роста украинской экономики на 2019—2020 гг. Вместо озвученных ранее 3,4% в НБУ ждут только 2,9% роста ВВП. Прогноз по инфляции остаётся прежним: 8,9% в 2019 году и 5,8% в 2020-м.

В текущем же году в нацбанке ждут 3% роста ВВП и 9% инфляции. МВФ и ВБ даже более оптимистично настроены (3,2% и 3,5% соответственно). Инфляцие же, по их оценкам, замедлится до 7%, т. е. почти в 2 раза в сравнении с 2017 годом.

Снижаются позиции Украины в рейтинге уровня жизни. Из 149 стран Украина заняла 112-е, потеряв за год 5 позиций. Отметим, что наиболее высокие позиции в данном рейтинге Украина занимала в 2007—2008 годах (95-ое место), однако затем из-за финансового кризиса в 2009 году рухнула на 104-е. После чего позиции постепенно росли вплоть до 2012—2013 гг (97-е место). После этого — новое падение: 102-е место (2014), 107-е место (2015−2016).

Отметим, что объяснить это только с позиции экономики не получится, играют роль её производные. Скажем, падение в 2017 году обусловлено в основном двумя показателями (всего рейтинг стране выставляется по сумме 9 показателей) — «здравоохранение» и «национальная и личная безопасность». Соседи Украины на 111-м и 113-м местах — Бангладеш и Буркина-Фасо.

На Украине анонсировали очередное повышение акцизов на алкоголь и табачную продукцию — на 11% и 18% соответственно. В качестве причины стыдливо указывается «…в рамках гармонизации с нормами Евросоюза», хотя на самом деле доходы от акциза уже давно составляют весомую долю доходной части бюджета.