



Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Азербайджанский президент Ильхам Алиев на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан», озвучивая свою предвыборную программу, не просто удивил, но и серьезно насторожил. В частности, он заявил, что «азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по возращению в свою историческую землю — в Иреван». Более конкретно:

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир. Я рад, что в связи с этим вопросом — историей наших исконных земель — сегодня создаются ценные научные работы, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны проявлять еще большую активность в этом направлении, а также организовывать выставки и презентации в разных уголках мира».

Гагарин Григорий Григорьевич. Джигитовка курдов и татар перед крепостью Сардар-Аббат в Армении

Раньше Алиев рассказывал только о том, как в 1918 году «азербайджанский народ подарил армянам свое исторически древнее Иреванское ханство и город Эривань». Потом поступали сообщения о том, что правящая партия «Ени Азербайджан» выступила с предложением создать в парламенте комиссию, которая займется изучением исторических документов, а полученные результаты будут отправлены в международные организации. Директор Института истории НАН, депутат Ягуб Мамедов выступил с призывом объявить «предательским решение руководства Азербайджанской Демократической Республики, передавшей Иреван армянам». Ссылаясь на какие-то документы, он утверждал, что «на собрании Народного Совета АДР о передаче Иревана Армении кворум не состоялся и тот документ не имеет правовой силы».

Но комиссии до сих пор так и не появилось, а документы, которые время от времени вбрасывают бакинские историки в СМИ по этому поводу, носят сомнительный характер, о чем, кстати, не раз писало ИА REGNUM. Не вдаваясь сейчас в историческую полемику, обозначим только доказанные факты. После распада в Тифлисе в конце мая 1918 года так называемая мусульманская фракция Закавказского сейма провела чрезвычайное заседание для обсуждения создавшегося политического положения. После продолжительных дебатов было решено создать Временный Национальный Совет, руководителем которого был избран М. Э. Расулзаде — председатель ЦК партии «Мусават», а председателем исполнительного комитета — беспартийный Фатали-хан Хойский. 28 мая 1918 года прошло первое заседание Национального Совета, на котором было принято Постановление о провозглашении Азербайджана независимым государством в неопределенных географических пределах — Восточное и Южное Закавказье.

Кстати, именно к этому периоду относятся консультации азербайджанского и армянского национальных советов. Однако сведения о том, что азербайджанский национальный совет якобы «подарил» армянам Эривань, не имеют документального подтверждения: упоминание об этом — и то, как об устной договоренности — содержится лишь в письме одного из членов азербайджанского национального совета. Желающим узнать более подробно, что происходило дальше, советуем ознакомиться с изданной в Баку в 1998 году серьезной монографией «Азербайджанская Демократическая Республика» (Баку: «Елм», 1998), подготовленной в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Гейдара Алиева от 30 января 1998 года специальной государственной комиссией по проведению 80-й годовщины АДР. В этой работе рассказывается, как турецкий военачальник Нури-паша разогнал в начале июня 1918 года переехавший в Гянджу азербайджанский национальный совет. Но главное в том, что османское правительство, подписав 4 июня 1918 года договор с Арменией, признало независимость Армении и ее столицу.

Ж. Шарден. Город Иреван. 1673

Есть еще один важный момент. Появление в «Акте независимости» термина «Азербайджан» вызвало негативную реакцию в Персии. В этой связи посол Персии в Турции направил даже официальный протест в МИД Османской империи, где говорилось, что «Азербайджан — это область на северо-западе Персии». Присвоение новообразованному соседнему государству названия «Азербайджан» он назвал «большой ошибкой». Но теперь Алиев, призывая вернуть «исторические земли» — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, по сути выступил с территориальными претензиями, которые фактически направлены на упразднение Армянского государства. Понятно, что президент вступил в избирательный цикл, требующий громких лозунгов и заявлений на фоне отсутствия каких-либо заметных успехов в урегулировании нагорно-карабахского конфликта по сценарию Баку. На фоне формирующегося расклада сил как в Закавказье, так и на соседнем Ближнем Востоке позитивных для Азербайджана перспектив на этом направлении не просматривается.

Бросается в глаза и то, что Алиев начинает действовать практически синхронно со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, что тот недавно выступил с резкой критикой Лозаннского договора 1923 года, который определил современные границы Турции. Чуть ранее, когда Эрбиль заявил о намерении провести референдум о независимости Иракского Курдистана, Эрдоган вспомнил о подписанном в 1926 году договоре с Ираком и Великобританией, который определил нынешнюю турецко-иракскую границу без Мосула и Киркука. При этом президент Турции турецких же подписантов этих документов объявляет чуть ли не национальными предателями. В чем же дело? Геополитические выпады лидеров двух тюркских государств — Турции и Азербайджана — носят явно не случайный характер. Они почувствовали появление и реальные действия новых акторов, которые готовят передел Большого Ближнего Востока, превращая их в своих заложников.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

Анкара начинает выбиваться из западной обоймы. Баку исчерпал ресурсы «балансирующей равноудаленности». Но вместо того, чтобы начать переоценку ценностей и выбрать оптимальную стратегию для защиты национальных интересов, Азербайджан своими атаками на Армению, союзную России, еще более осложняет для себя положение, причем не только на российском направлении. Иран молчит. Пока молчит. А ведь он, кстати, имеет все права рассуждать о судьбе Эриванского ханства, некогда входившего в состав Персидской империи. Возможно появление курдского государства на Ближнем Востоке, что вбивает клин между Баку и Анкарой, а также выводит на сцену «армянскую проблему», о чем уже открыто рассуждают турецкие политики. Так что остается открытым вопрос: куда все-таки начал дрейф Азербайджан?

Обозначаемый им курс оставляет за бортом бакинскую аргументацию в отношении Нагорного Карабаха, толкает мировое сообщество к признанию независимости Карабаха. Это как раз тот самый случай, когда уместно говорить, что народы не выбирают историю и географию, а игры на геополитической «шахматной доске» требуют огромного искусства и всегда бывают очень жестокими по своим последствиям.