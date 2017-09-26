Последние месяцы минувшего года Иракский Курдистан практически не сходил с повестки дня мировых СМИ. Виной тому был референдум о независимости региона от центральных властей Ирака. Однако после сдачи Киркука и последовавшей за ней отмены итогов плебисцита интерес к курдам значительно поубавился. Целью данной статьи является устранение подобного, может быть и оправданного, но все-таки упущения.

Иван Шилов ИА REGNUM Иракский Курдистан

Вышеуказанные трагические события, кажется, вогнали курдов в состояние депрессии, выраженной в концентрации на внутренних проблемах.

Военная операция Турции в сирийском Африне, против курдских собратьев не вызвала озабоченности у Эрбиля. Яркой демонстрацией этому стал разгон 2 февраля, кстати сказать, с применением стрельбы, порядка 400 добровольцев из Сулеймании, пожелавших присоединиться к защитникам Африна.

Известно, что правящий в регионе клан, возглавляемый Масудом Барзани, состоит в теплых отношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и его семьей, поэтому жесткий разгон добровольцев, а также слабая поддержка сирийских собратьев, понятны с точки зрения Real politic. Но не сыграет ли это с курдами злую шутку в будущем?

Скриншот страницы ifex.org Масуд Барзани

Тем не менее для проформы гуманитарную помощь Африну все же оказать пришлось, стыдливо подчеркнув, что Иракский Курдистан предоставляет ее всем нуждающимся, а не только курдам. Думается, что подобная изворотливость обусловлена стремлением усидеть сразу на трех стульях: не рассердить Эрдогана, продемонстрировать сочувствие сирийским курдам, а также успокоить патриотические настроения у себя дома.

Во внутренних же делах Ирака Эрбиль подвергается унижению со стороны победителя. Признав недействительными итоги собственного референдума, после того, как в силу внутреннего предательства пришлось оставить Киркук, курды терпят поражение по всем фронтам.

Основных фронта два: багдадский и киркукский.

Киркук

Богатая нефтью провинция важна для Иракского Курдистана не только как экономический фактор, но также и как символический. Одноименная столица провинции считается Эрбилем столицей будущего независимого Курдистана, о котором в своих сердцах не перестал мечтать ни один курд. Данный город имеет идентификационное значение для крупнейшего народа, не имеющего собственного государства. Поэтому утрата его никогда не будет признана.

В бессильной злобе глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани объявил о том, что Киркук считается курдами оккупированной территорией, однако это не мешает шиитским ополченцам наращивать в провинции свое присутствие, а Багдаду продолжать политику арабизации региона, проводимую еще во времена президентства Саддама Хусейна.

Ни для кого не является тайной, что причиной столь трагической неудачи в Киркуке стали внутренние проблемы иракских курдов. Во втором по значимости курдском клане — клане Талабани — произошел раскол: пешмерга, преданные Павлу Талабани, просто покинули свои позиции в Киркуке, отдав его на милость шиитской милиции. Как и прежде, нерешенность внутренних противоречий, клановость и непотизм сыграли с курдами злую шутку.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак. Курдистан

Багдад

Потерпев поражение на киркукском фронте, Эрбиль вынужден был пытаться договориться с Багдадом на новых основаниях. Центральное правительство Ирака не раз подчеркивало, что в случае денонсации итогов референдума, а также освобождения Киркука, оно готово пойти с курдами на переговоры, возобновить прежнее сотрудничество и снять наложенные санкции.

Но одно дело, когда на уступки идешь добровольно, другое — когда у тебя их вырывают силой. Проигравшая сторона может лишь надеяться на милость победителя.

Таким образом, отказавшись от итогов референдума, потеряв нефтеносную провинцию, курды оказались под бременем санкций, введенных Багдадом как раз таки из-за референдума и Киркука. В частности, были приостановлены международные рейсы в аэропортах Иракского Курдистана, не решен вопрос с выплатой зарплат курдским госслужащим, которые выходят на улицы с акциями протеста. Их гнев, как пишут курдские СМИ, направлен на Багдад. Возможно, это так, но в любой момент он может обратиться и на Эрбиль как на сторону, неспособную решить их проблемы. То есть причины введения санкций были устранены, но сами санкции продолжают действовать. И центральное правительство не спешит их снимать.

Курдские политики в иракском парламенте всеми правдами и неправдами пытаются повлиять на принятие бюджета на 2018 год, в котором предполагается очередное сокращение финансирования Иракского Курдистана. Бойкот приводит к отсрочкам, но не может принципиально изменить ситуацию.

Все что остается Эрбилю, так это апеллировать к своим союзникам, в частности США, которые используют курдов как разменную монету в большой геополитической игре. Так произошло с Отрядами народной самообороны в сирийском Африне, так произошло и в Ираке во время и после референдума о независимости.

Тем не менее Эрбиль не оставляет надежды на получение международной поддержки со стороны ООН, Великобритании и НАТО. Североатлантический альянс даже будет реформировать пешмерга. Наивность курдов под стать российской: и мы, и они верим, что когда-нибудь редкое ситуативное сотрудничество с «нашими западными партнерами» превратится в теплую дружбу, которая, в свою очередь, перерастет в большую любовь. Может быть, пора повзрослеть?