Турецкая военная интервенция в Сирии, направленная против курдских отрядов народной самообороны (YPG и YPJ) и Демократического союза (PYD — считается турецким руководством филиалом Рабочей партии Курдистана) и получившая название «Оливковая ветвь», идёт уже три недели. Из зоны конфликта поступает не так уж много новостей, поэтому с ходу определить, насколько успешны действия турецкой армии и обороняющихся, непросто. Попробуем собрать основные сведения о потерях и продвижении наступающих и оценить перспективы турецкой интервенции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция. Пустая коробка

Курды на позиции

Ожидаемые сложности — биться приходится за каждую важную высоту

Турецкая военная операция «Оливковая ветвь» сопровождается в Турции масштабной пропагандой, согласно которой террористы-курды должны быть сломлены в самые кратчайшие сроки. На деле всё оказывается намного сложнее — Турция использует достаточно ограниченный по численности наземный контингент, представленный в основном бронетехникой и артиллерией, тогда как в роли пехоты выступают сирийские оппозиционные протурецкие группировки. Последние действует достаточно неэффективно, неся ощутимые потери при наступлении, и зачастую бывают быстро выбиты с важных высот и из небольших населённых пунктов. В целом же темпы продвижения низкие — до самого Африна ещё пробиваться и пробиваться (пока «по прямой» едва ли преодолено 10% расстояния), не говоря уже о тяжёлых боях, которые развернутся в самом городе.

Курдские силы эффективно используют ПТРК

Низкая эффективность нерегулярных подразделений, составляющих костяк наступающих сил, заставила турок активнее использовать свою бронетехнику, в том числе и немецкие танки Leopard 2A4, и модернизированные американские M60T. Как и в случае с ранее проведённой операцией против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Эль-Бабе, турецкая армия нередко оставляет свои танки без серьёзного прикрытия (вновь отметим, что основу пехоты составляют протурецкие боевики), и как итог они попадают под прямой огонь противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс» и «Фагот» (оба советского производства). Курдские ополченцы при этом фиксируют попадания на видео и выкладывают в интернет на всеобщее обозрение. С момента начала операции уже имеется пять попаданий по турецким танкам, в результате которых у одного Leopard 2A4 детонировал боекомплект, и ещё один M60 и, вероятно, Leopard 2A4 сгорели. Один из танков выдержал попадание, а судьба еще одного осталась неизвестна. Помимо работы по танкам, ПТРК используются и против бронемашин, укреплений и живой силы противника.

Башар Асад и руководство курдов в Африне близки к соглашению?

Уже через несколько дней после начала турецкой операции появились первые слухи о том, что курды Африна просят сирийское правительство помочь в противостоянии с турками и готовы за это в будущем оставаться в составе единой Сирии. Пока эта ситуация явного развития не получила, однако о некотором прогрессе в переговорах может свидетельствовать тот факт, что несколько дней назад сирийские правительственные войска пропустили в Африн через свою территорию большую колонну с курдскими подкреплениями из Ирака и других частей Сирии. Естественно, это ещё сильнее усложнит задачу турецких войск. При достижении же полноценного соглашения между Дамаском и Африном ситуация может принять непредсказуемый оборот — России как союзнику Асада придётся давить на Анкару, но Турции очень сложно будет просто отступить из Сирии. В ход могут пойти и более жёсткие методы, такие как помощь курдским отрядам оружием, а возможно и личным составом (проиранские и проправительственные группировки). Конечно, такой сценарий пока является гипотетическим, но сирийская война уже неоднократно показывала, что союзы в ней создаются и рушатся иногда за несколько дней или недель, а морали в этом конфликте уже давно места нет. Турецкому же руководству придётся выбирать: либо отправить в Сирию крупные подразделения своих сухопутных войск и попробовать решить свои задачи быстро (но с большими потерями), либо уповать на нерегулярные отряды боевиков, рискуя и вовсе остаться не у дел.