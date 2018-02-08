* ИГИЛ — запрещённая в России организация

В то время как террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпели сокрушительное поражение на Ближнем Востоке, группировка предпринимает всё больше усилий по организации опорных пунктов в других частях мира. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неуклонно наращивает свои инвестиции в страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, которая является важным экономическим и военным партнером США, пишет Скотт Мастик в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Индонезия — самая многочисленная мусульманская страна в мире, население которой составляет 261 миллион человек. Страна расположена на архипелаге, в состав которого входят более 18 тыс. островов. На протяжении десятилетий правительство Индонезии вело борьбу с собственными радикальными исламистскими группировками, однако после 2002 года в стране произошло заметное увеличение влияния транснациональных террористических групп.

Читайте также: National Interest: Для ядерного удара по РФ и КНР США создадут новую ракету

Riza Nugraha Индонезия

Еще совсем недавно сотни граждан Индонезии направились на Ближний Восток, чтобы пополнить ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористическая группировка также оказывает материально-техническую поддержку своим сторонникам, находящихся в Индонезии. Эти сторонники организуют пропагандистскую работу в школах, тюрьмах, среди мигрантов, в результате число сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Индонезии неуклонно продолжает расти. В мае 2017 года в результате взрыва на автовокзале в Джакарте погибли пять человек. В следующем месяце предполагаемые террористы забили насмерть сотрудника полиции в Медане.

Возрастающее влияние исламистских террористических групп распространяется не только на Индонезию. Эта проблема затрагивает и соседние страны. В мае 2017 года лояльные ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевики захватили южный филиппинский город Марави, который удерживали в течение пяти месяцев, пока вооруженные силы Филиппин не освободили город.

В Индонезии также существуют внутренние политические проблемы, которые могут еще более укрепить позиции радикальных исламистов. Губернаторские выборы, проходившие в Джакарте в апреле 2017 года, стали причиной массовых протестов среди мусульман, которые обвинили губернатора-христианина в богохульстве. В период протестов возник альянс политических партий, в который также вошла и ультраконсервативная исламистская партия. На акциях протеста, организованных исламистами, присутствовало более 200 тыс. человек. Протесты способствовали значительному росту антихристианских настроений.

В конце 2018 года в Индонезии будут проходить местные выборы, а в 2019 году в стране состоятся президентские выборы. Акции протеста в Джакарте выявили политическое настроение населения, следовательно, в ходе выборов ряд политических партий может продолжить заигрывание с радикальным элементом, чтобы заручиться дополнительной поддержкой избирателей. Такой сценарий развития событий может привести к тому, что важный союзник США в Азии может сойти со своего демократического курса. Это, несомненно, сыграет на руку транснациональным террористическим группам, таким как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Индонезия и ее соседи поступили мудро, приняв меры по расширению регионального сотрудничества для борьбы с терроризмом. В частности, предусмотрен трехсторонний морской патруль Indomalphi — совместная инициатива по обеспечению безопасности в водах между Индонезией, Малайзией и Филиппинами. Хотя подобное сотрудничество имеет чрезвычайную ценность, его недостаточного для того, чтобы предотвратить инфильтрацию транснациональных террористических групп внутрь страны за счет вербовки местных жителей.

Jean-Marie Hullot Индонезия

Крайне важно, чтобы США наладили тесное сотрудничество с правительством Индонезии для решения этой проблемы. На протяжении более 15 лет США внедряли ряд программ безопасности, которые способствовали укреплению контртеррористических возможностей Индонезии. Сюда можно отнести оснащение спецподразделений по борьбе с терроризмом, обучение военнослужащих эффективным стратегиям борьбы с боевиками и помощь в обеспечении безопасности морских маршрутов. Эти программы являются отличным примером того, как помощь иностранному государству может напрямую способствовать интересам национальной безопасности США.

Читайте также: The Hill: Почему Трамп ненавидит Россию?

Укрепления сотрудничества между Индонезией и США необходимо для поддержания демократической системы и предотвращения роста внутреннего экстремизма. Для начала необходимо помочь местными органам власти разработать политику и перечень услуг, которые отвечали бы потребностям граждан. Это создаст условия для процветания граждан и уменьшит возможности экстремистов по разжиганию ненависти. Благодаря этим относительно небольшим инвестициям США могут создавать более стабильные условия внутри Индонезии и уменьшить необходимость оказания дорогостоящей помощи, если ситуация в стране будет дестабилизирована радикалами. Данный подход всецело отвечает новой национальной стратегии президента США Дональда Трампа, в которой указано, что Вашингтон не может позволить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) найти новые опорные пункты в других регионах мира.

В настоящий момент Индонезия сталкивается с проблемами, которые в будущем будут только усложняться. Совместная работа с национальными органами власти, группами гражданского общества, религиозными организациями и другими лицами могла бы помочь США предотвратить проникновение исламистского экстремизма на территорию важного союзника Вашингтона в Юго-Восточной Азии.