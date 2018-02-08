



Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Стало известно, что на следующей неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию. Вслед за ним в эту страну намерен приехать и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер. Как сообщают дипломатические источники, в настоящее время ведется активная подготовка к этим визитам, которые разведены между собой, что вряд ли является случайным моментом.

Американские источники сообщают, что вроде бы Тиллерсон и Макмастер будут обсуждать одну тему на предстоящих переговорах — события в Сирии. Мы же отметим следующие особенности ситуации. Прежде всего, визиты таких высокопоставленных американских чиновников являются первыми с момента начала Турцией военной операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Хотя Анкара информировала Вашингтон о начале и целях этой операции, реакция США на ход событий является сдержанной. Они призывают Турцию ограничиться в Сирии «по времени и в пространстве», перевести главный военный удар на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не сирийских курдов, которых американцы поддерживают. К тому же, если Турция продолжит наступление на Манбидж, где находятся военные США, между двумя союзниками по НАТО возможны военные столкновения.

Герберт Макмастер

Генерал армии США Джозеф Вотел, глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), выступая на канале СNN, заявил, что не рассматривает возможность выхода американских войск из Манбиджа. По его словам, «мы не думаем об этом всерьез». В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу продолжает призывать Вашингтон «разорвать связи с сирийскими курдами, организации которых объявлены террористическими». Однако многое будет зависеть не только от того, как Вашингтон будет и дальше трактовать истинные намерения Анкары. Как отмечает английское издание Financial Times, первоначальная цель Турции состояла в том, чтобы захватить контроль над Африном, удерживаемым курдскими «Отрядами народной самообороны» (YPG). Однако турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Оливковую ветвь» нужно расширить до Манбиджа, возможно, дальше на восток — до Рожавы.

Отношения Турции и США не первый день переживают серьезный кризис. Накануне Эрдоган в очередной раз обрушился с критикой американской политики как на Ближнем Востоке в целом, так и в Сирии в частности, где, по его мнению, предпринимаются попытки создания курдской автономии. Помимо того, у Анкары сформировалось устойчивое мнение, что Вашингтон в её отношении осуществляет «политику сдерживания». В турецких СМИ в этой связи развернута беспрецедентная за новейшую историю страны антиамериканская компания. По данным турецких социологов, «антиамериканские настроения в стране находятся на пике: свыше 50% опрошенных поддерживают сотрудничество Анкары с Москвой и Пекином, но не с Вашингтоном». При этом пока нет ни одного признака, свидетельствующего о готовности США изменить свои приоритеты в регионе. Это первый момент.

Второй. Появились сообщения, что в ближайшее время в Стамбуле может состояться саммит глав Турции, России и Ирана по Сирии. Скорее всего лидеры трех государств станут обсуждать возможности усиления координации действий вооруженных сил и спецслужб с учетом новых обстоятельств. Ранее Иран выступил с призывом к Турции остановить операцию «Оливковая ветвь», что стало восприниматься как признак некоторого кризиса в трехстороннем альянсе. Новый саммит призван способствовать укреплению оси Москва — Анкара — Тегеран, что потенциально может восприниматься и как действия по созданию противовеса США в Сирии. Так что Тиллерсону и Макмастеру в Турции предстоят очень сложные переговоры, если только они не предложат туркам нечто новое, устраивающее их.

Эжен Делакруа. Бабуши (турецкие тапочки). 1832

Интрига состоит в том, насколько далеко Анкара намерена отдалиться от Запада. Она открыто дает понять, что НАТО «не дает ей гарантии безопасности», но не заявляет о намерениях покинуть альянс. Как пишет в этой связи глава представительства немецкого фонда Маршалла в Анкаре Озгюр Унлюхисарджиклы, «США или Турции было бы очень сложно найти замену друг другу, если бы разногласия по таким вопросам, как вторжение Турции в северную Сирию, стали непримиримыми». И Анкара всё еще рассчитывает на то, что американцы не разменяют ее на сирийских курдов. Но всё будет зависеть от истинных намерений Вашингтона в Сирии и его планов в отношении Ирана. Вероятно, что Тиллерсон и Макмастер приоткроют Эрдогану определенные карты, чтобы дать понять: США к диалогу с Турцией всё-таки готовы. Это в широком смысле.

В узком возможна договоренность о проведении каких-либо совместных операций в Манбидже, однако на данном этапе американцы вряд ли откажутся поддерживать сирийских курдов. Не исключено и то, что Вашингтон попытается внести раскол в российско-турецко-иранское сотрудничество в Сирии, играя на геополитических амбициях Анкары. Возможно всё. Так что будем наблюдать за антиамериканской риторикой Турции и пытаться угадать хоть какую-то часть изначально продуманных усилий и планов нашего партнера на сирийском направлении, где есть действия, противодействие и немало блефа.