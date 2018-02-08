



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Одесские селяне предрекают «новый Голодомор», пишет «Думская» (Одесса). Этим летом украинских производителей молока ожидает серьезное испытание — стандарты качества продукции, перейти на которые Украину обязывает соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Репортеры издания отправились на север области, чтобы узнать, готовы ли к переменам крестьяне, чьи коровы производят 91% всего молока региона. Село Обжилое Балтского района. Здесь прямо на автобусной остановке проходит собрание, на котором бурно обсуждается грядущая «европеизация» животноводства. Обжилое входит в так называемый «молочный пояс» Одесской области, к которому относят Кодымский, Балтский, Любашевский, Великомихайловский, Ананьевский районы. Здесь масса народу выживает только за счет сдачи молока. Сегодня в Обжилом проживает 680 человек, на которых приходится 165 дойных коров. Одна корова ежесуточно дает своему хозяину 13−18 литров молока. Еще два месяца назад сборщики молока платили селянам 5 гривен за литр, сейчас закупочная цена — 7 гривен. «Работы в селе, за редким исключением, нет, фермерство не развито: землю обрабатывают крупные агрофирмы, поэтому многие люди живут исключительно продажей молока. Заберите у них эту возможность, и вы нанесете серьезнейший удар по селу, возможно, даже смертельный», — говорит староста Дмитрий Форостянный. «Это будет новый Голодомор», — вторят ему обжиловцы. Еще 1 января 2018 года Украина должна была перейти на новый ГОСТ 3662:2015 «Молоко-сировина коров'яче. Технічні умови», регулирующий вопросы качества молочной продукции. Потом вступление в силу отложили до 1 июля. Согласно этому стандарту, от производителя будут принимать только три сорта молока: «экстра», «высший» и «первый». Второй сорт, как и несортовое молоко, должны остаться в прошлом. Проблема заключается в том, что две трети молока, сдаваемого селянами-посредниками для последующей поставки на предприятия — именно второго сорта. Почему молоко Зорек и Буренок недотягивает до европейских стандартов? Причин несколько. Во-первых, на его качество влияет состояние самого животного, которое может выглядеть совершенно здоровым и при этом иметь проблемы, отражающиеся на качестве молока. Во-вторых, на качество влияет сам процесс доения, которое в идеале должно производиться в санитарных условиях при помощи доильного аппарата. Жители Обжилого признаются: на все село есть три-четыре доильных аппарата, и они принадлежат самым зажиточным хозяевам. «Сегодня на Украине только молоко «экстра» соответствует высоким требованиям к безопасности в ЕС, — говорится в комментарии представительства Европейского союза на Украине. — Для сравнения: уровень разрешенного количества микроорганизмов в молоке первого сорта в пять раз выше, чем это разрешено в ЕС. Для молока высшего класса уровень микроорганизмов — в три раза выше».

Юкатан Машинная дойка коров

Руководители турецкого города Трабзон проявили интерес к инициативам Херсона в проведении Балтийско-Черноморского экономического форума, информируют «Херсонцы» (Херсон). Во время состоявшегося 31 января рабочего визита в город Трабзон заместителя председателя правления Балтийско-Черноморского экономического форума Владимира Макухи представители турецкой стороны выступили с инициативой присоединения Трабзона в качестве партнера к Херсону и Клайпеде и как места проведения форума. В пользу инициативы проведения Балтийско-Черноморского экономического форума в Трабзоне высказался и губернатор области Трабзон Юджел Яуз. Заинтересованность в организации и проведении форума с готовностью активного участия высказал председатель правления Ассоциации экспортеров стран восточного побережья Черного моря Ахмед Эрдоган, а также руководство Торгово-промышленной палаты Трабзона. 5-й Балтийско-Черноморский экономический форум запланирован к проведению на осень 2018 года в литовском городе Клайпеда.

В прошлом году на Приднепровской железной дороге более 1000 грузовых вагонов пришлось отправить в ремонт из-за того, что они были повреждены потребителями — промышленными предприятиями, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Лидером по неаккуратному отношению к вагонам, по сообщению пресс-службы ПЖД, является «АрселорМиттал Кривой Рог», почти половина вагонов повреждена по их вине. В списке недобросовестных пользователей также «Запорожсталь», ДМКД, «ИнтерпайпДнепроВтормет», Бердянский морской порт. Как правило, вагоны получают повреждение на подъездных путях предприятий, причина поломки каждого четвертого — сход с колеи.

Не исключено, что в 2018 году Запорожский автомобильный завод не выпустит ни одного автомобиля. Об этом, как информирует «Новый день» (Запорожье), заявил владелец корпорации «УкрАвто» Тариэл Васадзе. В самом удачном для себя 2007 году ЗАЗ выпустил 280 тыс. автомобилей. Спад производства начался с 2009 года, когда в Запорожье сократили объемы выпуска автомобилей с 257,6 тыс. авто в 2008 году, до 46,1 тыс. По итогам 2014 года ЗАЗ смог реализовать на Украине 7,5 тыс. авто, а в 2015-м и вовсе 2,9 тыс. штук. Завод держался на плаву только благодаря постоянному субсидированию со стороны управляющей компании «УкрАвто» (Киев). В следующие два года спад продаж на ПАТ «ЗАЗ» продолжился. В 2016 году «ЗАЗ» выпускает рекордно низкое количество автомобилей — всего 526 штук. В 2017 году с конвейера сошло 1674 единицы, но это по-прежнему лишь около 1% проектной мощности предприятия. По словам Васадзе, основные причины проблем ЗАЗа — снижение покупательной способности населения, девальвация национальной валюты, отсутствие поддержки автомобильной промышленности со стороны властей, неблагоприятный инвестиционный климат. Он отметил: «Не исключаю, что в 2018 году завод не выпустит ни одного автомобиля… Ситуация на авторынке усугубляется узбекскими автомобилями, которые поставляются к нам с нарушением правил ВТО, и автомобилями на «еврономерах», которые ввозятся без уплаты налогов… Но если не будет промышленности, завтра и импорт некому будет покупать».

Иван Шилов ИА REGNUM ЗАЗ

Также издание рассказывает о пресс-конференции в Киеве, где представители энергоснабжающих компаний заявили о существующей проблеме с выплатой заработных плат, из-за чего уходят лучшие специалисты, и скоро некому будет заниматься ликвидацией аварий. «У нас полностью выплачена заработная плата только за август 2017 года. Людям не за что ехать на работу, нечем кормить семью… Из-за долгов из компании уже уволились 1 100 сотрудников — это одна пятая от всего коллектива. Уходят лучшие специалисты — на другие предприятия, уезжают в Польшу. Вскоре на ликвидацию аварий будет попросту некому и не на чем выезжать», — подчеркнул в ходе пресс-конференции заместитель председателя областной профсоюзной организации «Запорожьеоблэнерго» Владимир Заика. При этом его коллега из «Черкассыоблэнерго», председатель первичной профсоюзной организации Александр Чорный заявил, что из-за долгов по зарплате увольняются электромонтеры, другие квалифицированные специалисты, на подготовку которых уходят годы.

Украинцы чаще всего уезжают на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию, констатирует «Вечерний Харьков» (Харьков). «Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления целого ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, в конце концов, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС). Зато миграция в Россию уменьшилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений», — отмечают в Нацбанке Украины. По данным Eurostat, 87% разрешений на проживание, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, им предоставила Польша. А по данным министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных Польшей в первом полугодии 2017 года, получили именно украинцы. Регулятор прогнозирует, что «миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции с Украины является увеличение количества студентов, которые получают образование за рубежом».

Франковские студенты-медики смогут стажироваться в Польше, передает «Курс» (Ивано-Франковск). В Ивано-Франковском национальном медицинском университете представили возможности медицинских стажировок, практик, а также научного сотрудничества и публикаций в Польше. Презентацию организовала неправительственная образовательная организация «Польско-украинский фонд «Институт международной академической и научного сотрудничества» (IIASC). Сотрудничество организует медицинский факультет Жешувского университета совместно с IIASC при поддержке президента города Жешув. Информация польских коллег вызвала оживленное обсуждение среди присутствующих преподавателей и студентов университета. «Самое интересное для меня прозвучало то, что в каждом из госпиталей, где можно пройти стажировку, есть реабилитационное отделение. Это то, чего пока нет у нас, — поделился впечатлениями от услышанного заведующий кафедрой общей практики (семейной медицины), физической реабилитации и спортивной медицины профессор Василий Мищук. — Уровень реабилитации в нашей области значительно слабее, и с этим нужно что-то делать. нужно ездить, знакомиться с этими методами и перенимать опыт. Это очень важно и для университета, и для области, и для Украины».

Надругательством над правдой стал новый политический выпад польских властей против Украины, считает «Галичина» (Ивано-Франковск). 26 января сейм Польши принял поправки в закон об Институте национальной памяти. В них, в частности, говорится: «Преступлением украинских националистов и украинских формаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, является также участие в уничтожении еврейского населения и геноциде граждан II Речи Посполитой Польской на территории Волыни и в Восточной Малопольше». Предусмотрели и наказание за отрицание таких преступлений. Итак, в Польше появился такой закон, что любые историки или журналисты, кто «не так» выскажутся о бандеровцах, подпадут под перспективу административной или даже уголовной ответственности. А для миллиона (если не всех 2,5 млн — по разным источникам) украинских работников, десятков тысяч украинских школьников и студентов, которые в Польше живут, работают и учатся, появится риск загреметь в тюрьму за одно только невинное поздравление «Слава Украине!» при встрече на улице или в другом людном месте Кракова или Хелма. Мы имеем очередной великопольский выпад в сторону официального Киева, который продолжает уже целую серию антиукраинских заявлений и действий радикально настроенных националистических деятелей и сил соседней страны, из-за чего в последние полгода отношения между Украиной и Польшей ухудшились и становятся все более напряженными. Есть основания говорить об определенной тенденции. Но что же случилось? Почему Варшава из заботливого опекуна Украины, лоббиста ее интересов в Евросоюзе, в роли которых она выступала еще с начала 1990-х, постепенно превращается в ее врага? Из адвоката превращается в палача! Да еще и тогда, когда на востоке Украины продолжается война с российским «агрессором»! Над этим подумаем позже.

Нацианалисты ОУН-УПА (Организация запрещена в РФ) на параде в Ивано-Франковске. Украина. 1941

Если Польша начнет выносить реальные судебные приговоры «за пропаганду бандеровской идеологии» и напряжение в отношениях между украинцами и поляками будет нарастать, украинцы просто изменят направление своей трудовой миграции и покинут Польшу. Как сообщают «Волинські Новини» (Луцк), об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. «Польские политики хотят сделать все для того, чтобы этот закон понравился избирателям. Как это будет происходить на бытовом уровне, станет понятно в ближайшее время. Если напряжение будет нарастать — украинцы покинут Польшу», — отметил он. Как уточнил Воскобойник, новый закон о «запрете бандеровской идеологии», принятый в Польше, не улучшает отношений между странами. Однако, по его словам, обычных работников закон не касается, но те граждане нашего государства, которые длительное время живут в Польше, в частности студенты, получат ряд вопросов и проблем. Они будут понимать, что ограничены в высказывании собственных мыслей. «При этом ожидается, что в 2018 году Польша выдаст украинцам около 3 миллионов приглашений на работу. Глава Нацбанка Польши уже заявил, что они делают все возможное для приезда работников в Польшу, но в то же время обеспокоены, что с получением безвиза украинцы будут выбирать другие страны для трудоустройства», — добавил эксперт.

Мэр Тернополя Сергей Надал ответил Польше по-бандеровски, рапортует «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь). Отныне в Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом будут обязательно поднимать флаг «национальной революции» — красно-черный. Такое решение было принято по инициативе Надала на сессии Тернопольского городского совета в ответ на принятый польским сеймом закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии». Глава Тернополя отмечает, что, несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя, ведь семь польских городов являются нашими официальными городами-побратимами, с которыми город развивает дружеские отношения. «Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории, и еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вклад в борьбу за независимость Украины», — отметил Надал. Мэр Тернополя заявил, что украинцы никогда не отвернутся от «героя Украины» Степана Бандеры в угоду отдельным польским шовинистам.

Бандеровский флаг

Местная газета Черткова (Тернопольская область) «Чертковский вестник» опубликовала редакторскую колонку Марьяны Полянской откровенно антисемитского содержания, рассказывает «За Збручем» (Тернополь). В частности, Полянская употребляет оскорбительное слово «ж*д», а также прибегает к распространению ксенофобских антисемитских стереотипов. «Газета «Чертковский вестник», которая подчинена Чертковскому горсовету. Колонка редактора. Трудно поверить, что в стране, которая претендует на место в ЕС, такое возможно, но они реально это написали и напечатали. Про «Вальцмана» там конечно тоже есть. И печатается это дерьмо за деньги налогоплательщиков», — прокомментировал журналист Денис Казанский. Однако мэр Черткова Владимир Шматько заявил, что газета с 2016 года является не муниципальной, а частной, и потому влиять на ее редакционную политику он не может. Он также заверил, что считает колонку юдофобской и выступает против любой дискриминации.

Закарпатские русины встретились с Верховным комиссаром ОБСЕ, пишут «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Есть цель, будет результат! Спасибо всем, кто помог мне встретиться с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств Ламберто Заньером и другими представителями ОБСЕ, это сделано всем врагам назло, — заявил общественный активист Иван Данацко. — Встреча состоялась, как вы думаете, где? В Мукачево, детка! Время ставить точки над «i» давно наступило, поэтому либо власть признает, что русины — это коренной народ Украины, или пусть признает, что продолжает «холокост» против русинов (а не евреев и цыган), начатый Австро-Венгрией в концентрационных лагерях «Думен» и «Талергоф», заканчивая теперешним непризнанием! И главное — «русины были, есть и будут».

В офис закарпатских венгров (КМКС) в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью, делится подробностями Mukachevo.net (Мукачево). Об этом проинформировал венгерские СМИ председатель КМКС, депутат Верховной рады Украины Василий Брензович. Он подтвердил, что был совершен акт вандализма. Дом не поврежден, пострадавших нет, местные правоохранители отреагировали почти мгновенно. Брензович выразил надежду, что данное событие будет расследовано и этот акт не навредит украинско-венгерским отношениям. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил провокацию у здания закарпатского общества венгров в Ужгороде.

Lifehacker.ru Коктейль молотова

Для Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) наступила черная полоса, полагает Zaxid.net (Львов).Запылало в Киеве — и не где-то, а на руинах Десятинной церкви. Монастырь Рождества Пресвятой Богородицы стоит там давно. В конце января его попытались поджечь «активисты», а когда их арестовали, против УПЦ МП выступила общественность. И хотя украинская власть, несмотря на патриотическую риторику, старается не портить отношений с УПЦ МП, ситуация может выйти не в пользу батюшек. А после такого громкого прецедента с самовольными стройками УПЦ МП начнут воевать по всей стране. Собственно, процесс уже пошел: еще в январе депутаты Львовского облсовета инициировали проверку законности строительства храмов. И это только начало. Как показала практика «сноса памятников Ленину на Украине», народ может охотно подхватить идею. До разрушения незаконно возведенных культовых сооружений, конечно, не дойдет, а вот массовое замораживание сомнительных строек, судебные иски по компенсации и другие меры вполне возможны. УПЦ МП не смогла утолить свои экономические и политические аппетиты, поддалась соблазнам власти и теперь получает вразумление от общества. Но не следует думать, что это будет касаться только «московских попов» — теперь общество потребует уважения от всех, независимо от конфессиональной окраски.

Впервые ребальзамация тела Пирогова будет происходить без российских ученых, отмечает «Реал» (Винница). Ученые Винницкого национального медицинского университета им. Пирогова готовы взяться за процесс ребальзамации тела великого хирурга без помощи российских коллег. Более того, к сбору средств на весь комплекс мероприятий хотят присоединиться медики из других городов. Многих винничан возмутило, что судьба тела хирурга Николая Пирогова как бы решалась в блоге и. о. министра охраны здоровья Ульяны Супрун. Но сейчас ректор ВНМУ им. Пирогова Василий Мороз заявил, что винницкие медики своими силами — без россиян — проведут очередной этап ребальзамации. В 2011 году, когда эту процедуру выполняли специалисты Московского ВИЛАР, на базе местного музея-усадьбы создавали специальную лабораторию. Якобы в ней остались остатки материала для бальзамирования. Ученые хотят разобраться с составом препарата, который россияне всегда держали в секрете, и, видимо, по формуле воссоздать его. В принципе, подобные вещи называются техническим шпионажем. Хотя доказать его, даже при успехе всех мероприятий, будет сложно, поскольку тогда ВИЛАР должен будет предоставить собственную формулу. С другой стороны, этические мотивы похвальны.